Сбор частей: во что может вылиться военное противостояние США и Ирана
Мир находится на пороге нового витка эскалации американо-иранских отношений. На военной базе США Диего-Гарсия в Индийском океане замечены стратегические бомбардировщики B-2 Spirit. Иран одновременно с этим перевел войска в режим повышенной готовности. Что происходит сегодня между Соединенными Штатами и Ираном и какими возможностями обладают обе стороны на случай возможных военных действий — в материале «Известий».
Сбор бомбардировщиков США на базе Диего-Гарсия
В последнее время вероятность вооруженного столкновения между Ираном и США заметно возросла. Сейчас интерес вызывает развертывание американских малозаметных стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit. Это такой явный и неприкрытый военный шантаж со стороны Америки.
Northrop B-2 Spirit — американский тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик
В последние дни марта как минимум шесть таких самолетов-«невидимок» были замечены на космических снимках американской передовой базы на острове Диего-Гарсия. Особенность ее положения в том, что с нее могут осуществляться боевые миссии по всем регионам, примыкающим к Индийскому океану, — от Юго-Восточной Азии до Океании, Индии, Африки и Ближнего Востока. США используют эту базу с 1966 года и именно для стратегической авиации. Сейчас же вместе с бомбардировщиками B-2 там размещены еще и самолеты-топливозаправщики KC-135, что может быть признаком действительно готовящегося удара американскими самолетами по целям на территории Ирана.
В составе командования глобальных операций военно-воздушных сил США числится около 20 таких «невидимок». Можно предположить, что примерно третья часть этих самолетов или даже чуть больше привлечены сегодня к развертыванию на базе Диего-Гарсия. И здесь необходимо помнить, что B-2 Spirit на сегодня единственный носитель сверхтяжелой неядерной бомбы GBU-57, или Massive Ordnance Penetrator (MOP). Ее масса достигает почти 14 т, и создана она была специально для уничтожения укрепленных подземных объектов в Иране и Северной Корее.
Бомба типа МОР способна пробить порядка 50–60 м горных пород и железобетона для поражения высокозащищенных объектов. В 2024 году американская промышленность увеличила темпы производства GBU-57 до шести-восьми единиц в месяц — можно предположить, что сегодня в арсеналах командования глобальных операций находятся десятки таких боеприпасов.
Из возможностей подобных бомб вытекает план вероятной операции. Massive Ordnance Penetrator — очень тяжелая свободно падающая бомба, то есть она должна быть сброшена на цель с самолета-носителя, который находится непосредственно над объектом. Следовательно, самолет-бомбардировщик США должен войти в воздушное пространство Ирана, который обладает современной противовоздушной обороной. И это значит, что либо США уверены в полной невидимости своих стратегов, что почти невероятно, либо перед нанесением ударов по защищенной инфраструктуре Ирана планируется лишить боевых возможностей его ПВО.
Учитывая опыт проведения подобных операций, можно сказать, что атака будет комбинированным воздушно-космическим нападением, в котором будут задействованы самые разные силы. Командные центры и ПВО Ирана будут блокироваться, вероятно, ударами самолетов пятого поколения F-35, аэробаллистических и крылатых ракет с кораблей ВМФ США и с наземных баз. Следом к нанесению ударов приступят стелс-стратеги и ударные самолеты типа F/A-18. Хочется надеяться также на то, что это будет демонстративная, а, следовательно, скоротечная операция, которая не приведет к большим жертвам на земле. Вопрос: чем ответит Иран?
Как Иран может ответить США
Конечно, Иран не будет пассивно ждать развития событий. Министр иностранных дел страны Аббас Аракчи сообщил, что готов обсуждать условия и вести переговоры по ядерной сделке, но одновременно Иран принял решение о приведении вооруженных сил в боевую готовность. На фоне американских угроз и намеков многие аналитики считают, что Иран способен даже на превентивный удар по базе Диего-Гарсия. Но какими средствами?
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
До американской базы от территории Ирана 3800 км, и для возможных ударов на такую дальность арсеналы Ирана не располагают серьезными запасами вооружений. На дальность до 4 тыс. км могут нанести удары иранские дроны-камикадзе типа Shahed-136B, вопрос: какая часть из запущенных дронов долетит до столь далекой и прикрытой ПВО цели?
Запускать и дроны и баллистические ракеты можно с кораблей, но они должны как-то покинуть незамеченными Персидский залив и приблизиться к центру Индийского океана. Можно наносить удары баллистическими ракетами с гиперзвуковыми боевыми блоками типа Khorramshahr. Однако не факт, что у ракеты с дальностью действия 2 тыс. км есть испытанный и запасенный в нужных количествах вариант с дальностью действия в два раза больше. То есть технически такой удар возможен, но надо понимать, что если Иран нанесет превентивный удар, то, вероятно, последствия будут уже более серьезные и многонациональные.
Потому Иран скорее всего будет готовиться к ответным ударам по американским базам и кораблям в реальной близости от своей территории. Большой вопрос: будет ли угрожать Иран ударами по Израилю? Возможно, не будет. Но по базам США в Персидском заливе и по корабельным группировкам попытаться нанести удар дронами, кораблями, подводными лодками, и баллистическими ракетами может.
Все понимают, что такой удар принесет США ущерб, но не лишит их боевого потенциала. И в этом заключается особенность текущего противостояния: если Иран не станет нападать первым, то, возможно, его потери будут меньше, чем если он совершит превентивную атаку. Ну а США могут вообще не наносить удара, если политические цели текущего противостояния будут достигнуты только за счет демонстративного базирования бомбардировщиков B-2.