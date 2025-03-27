«Трампу нужно еще раз прочитать историю Ирана»
Тегеран не собирается вести диалог по ядерной программе под давлением Вашингтона. Об этом в интервью «Известиям» сообщил посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали. По его словам, Москва и Тегеран регулярно контактируют по этой проблематике. Дипломат рассказал, что РФ играет важную роль в поиске сбалансированного решения по ядерной сделке, а взаимодействие между странами находится на высоком уровне. При этом иранские власти не фиксируют изменения подходов США к ядерному досье, добавил глава дипмиссии на организованной «Россией Сегодня» пресс-конференции, приуроченной к Международному дню Аль-Кудса. Что на самом деле мешает продвижению переговоров с США — в эксклюзивном интервью дипломата «Известиям».
«Россия играет важную роль в разрешении вопросов ядерного досье»
— Доверяет ли Иран России как посреднику в контактах с США по ядерной проблематике?
— Мы не считаем, что главная проблема ядерного досье заключается в посредничестве. Россия — полноправный участник переговорного процесса, она всегда была частью пятистороннего формата, и после выхода США из СВПД осталась в числе стран в формате 4+1. У нас с Россией идут постоянные консультации.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй и заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади на совместной пресс-конференции после встречи по иранской ядерной проблеме
— Не могли бы вы рассказать об этих контактах?
— Как вы знаете, недавно в Пекине прошла трехсторонняя встреча заместителей министров иностранных дел России, Китая и Ирана. Они провели консультацию по поводу этого вопроса, и по ее итогам было сделано совместное заявление. Кроме того, наши послы в Вене регулярно обмениваются мнениями. Россия играет важную роль в разрешении вопросов ядерного досье и поиске сбалансированного решения, и взаимодействие между нашими странами находится на очень хорошем уровне.
«Иранский народ никогда не вступал в переговоры из-за угроз и давления»
— Руководство Ирана неоднократно заявляло, что при политике максимального давления со стороны США возвращения к ядерной сделке не будет. Есть ли, по вашему мнению, признаки изменения американского подхода?
— Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ясно дал понять, что, пока США разговаривают с нами языком угроз и давления, о переговорах речи быть не может. Американцы пытаются демонстрировать готовность к диалогу, но это только слова. На практике они продолжают жесткие односторонние действия. Для нас это неприемлемо и недопустимо. В их действиях нет искренности. Это то, что сказал наш верховный лидер.
Касательно вашего вопроса о подходах США, до сих пор никаких признаков изменений не наблюдаем. Если они когда-нибудь изменят подход и начнут говорить с нами на основе уважения и равноправия, тогда мы будем действовать и принимать решения.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
— По данным СМИ, президент США Дональд Трамп направил письмо иранскому руководству, в котором говорится о двухмесячном сроке для достижения новой сделки. Как в Тегеране оценивают такой ультиматум?
— Верховный лидер, наш президент Масуд Пезешкиан и министр иностранных дел Аббас Аракчи регулярно комментируют подобные претензии. Наша позиция четко сформулирована руководством страны: иранский народ — это не тот народ, который будет под угрозами вступать в переговоры. Если человек знает историю цивилизации Ирана, то он понимает, что иранский народ никогда не вступал в переговоры из-за угроз и давления.
Президент США Дональд Трамп
— При каких раскладах ситуация по ядерному досье может измениться в лучшую сторону?
— Господину Трампу нужно еще раз прочитать историю Ирана, чтобы узнать иранский народ. Мы 45 лет живем под давлением и санкциями и, если бы хотели сдаться, сделали бы это давно. Но мы стоим и сопротивляемся. Президенту Трампу нужно сменить язык общения и научиться говорить с Ираном с уважением. Попытки США посеять раскол между народом и правительством обречены на провал. Это тоже большая ошибка с их стороны, потому что наше правительство опирается на волю народа.
Так что им придется поменять свою политику и свой подход. Стратегия США заключается в том, чтобы, с одной стороны, использовались мягкие слова, с другой стороны — предпринимать жесткие действия. Это неправильно в отношении Ирана. Пока в Вашингтоне не поймут этого и не изменят свой подход, продвижения не будет.