В АдГ призвали Мерца уйти в отставку и объявить новые выборы
Лидер альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, не набрав нужного количества голосов в первом туре выборов на пост канцлера ФРГ, должен уйти в отставку и объявить новые выборы. Об этом 6 мая заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель.
«Мы (партия АдГ. — ред.) готовы взять на себя ответственность правительства и можем лишь призывать к тому, чтобы здравый смысл возобладал. Господин Мерц должен немедленно уйти и открыть путь к новым выборам в нашей стране», — заявила политик.
Она отметила, что провал голосования на выборах канцлера ФРГ показал, насколько хрупка сформированная коалиция будущего нового правительства страны ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
«Мерц является первым кандидатом на пост канцлера ФРГ, потерпевшим неудачу в первом туре голосования. Это свидетельствует о том, на каком слабом фундаменте строится небольшая коалиция между ХДС/ХСС и СДПГ, за которую проголосовали избиратели», — написала Вайдель на своей странице в X (бывш. Twitter).
Мерц в ходе выборов в бундестаге 6 мая не набрал достаточного количества голосов для избрания канцлером Германии в первом туре. Всего проголосовал 621 человек, один бюллетень оказался недействительным. В результате подсчета выяснилось, что 310 членов парламента отдали голоса за кандидатуру Мерца, против проголосовали 307 человек, трое воздержались.
После газета Bild сообщила, что Мерц решил отказаться от проведения второго тура выборов канцлера 6 мая. Данную информацию также подтвердил генсек ХДС Карстен Линнеманн.