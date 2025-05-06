В бундестаге проголосовали против избрания Мерца канцлером ФРГ. Что пишут СМИ

Ожидаемое избрание Фридриха Мерца канцлером Германии не состоялось. Он не набрал большинства голосов в бундестаге, несмотря на достигнутое коалиционное соглашение между консерваторами и социал-демократами. Это первый подобный случай в истории. Новое голосование должно состояться в течение 14 дней. Что пишут СМИ о внезапном политическом кризисе — в дайджесте «Известий».

Reuters: Мерца не смогли избрать в первом туре голосования

Мерцу не удалось набрать парламентское большинство в первом туре голосования, чтобы избраться канцлером. Это стало неожиданной неудачей для его новой коалиции с социал-демократами. Лидер консерваторов набрал всего 310 голосов в нижней палате парламента. Ему нужно было 316 голосов, чтобы получить большинство.

Reuters [Президент бундестага Юлия] Клёкнер заявила, что прерывает парламентскую сессию, чтобы парламентские группы могли проконсультироваться о дальнейших действиях.

У бундестага теперь есть 14 дней, чтобы избрать Мерца или другого кандидата на пост канцлера с абсолютным большинством голосов. Депутаты могли бы попытаться сразу же провести еще одно голосование. Коалиционное соглашение с Социал-демократической партией Германии (СДПГ), согласно которому Мерц должен стать канцлером, было подписано днем ранее.

Bild: повторного голосования по кандидатуре Мерца сразу не будет

Парламентская фракция Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) объявила, что второй тур голосования по избранию Мерца канцлером не состоится 6 мая. Ситуация, когда канцлера ФРГ не избрали после подписания коалиционного соглашения, произошла впервые в истории Германии.

Bild Для проведения второго тура голосования необходимо будет соблюсти определенные сроки. Всем парламентским группам пришлось бы согласиться на проведение еще одного тура голосования во вторник. Этого не произошло: против выступила «Альтернатива для Германии» (АдГ).

В течение 14 дней помимо Мерца выдвинуть свои кандидатуры смогут и другие политики. Если к истечению этого срока не будут проведены выборы с абсолютным большинством, планируется проведение окончательного голосования с простым большинством между несколькими претендентами. Если кандидат набирает лишь относительное большинство голосов, решение принимает федеральный президент, который также может распустить бундестаг и назначить новые выборы.

Tagesspiegel: поворотный момент в послевоенной истории Германии

Никогда еще претендент на пост канцлера Германии не терпел неудачу в первом туре голосования. Всем девяти предыдущим канцлерам удалось избраться с первой попытки, хотя некоторые получили лишь небольшой перевес. Произошедшее сейчас является поворотным моментом в истории ФРГ.

Tagesspiegel После жалкого правительства-светофора и шестимесячного фактического перерыва в работе Германии срочно необходимо эффективное руководство. Тот факт, что несколько парламентариев от ХДС/ХСС и СДПГ явно проголосовали против канцлера Мерца, демонстрирует шокирующее отсутствие чувства ответственности. Речь не идет о выборах председателя округа ХДС или СДПГ. Речь идет о будущем Европы.

В процессе формирования правительства всегда находятся члены парламента, которые недовольны, например, коалиционным соглашением или тем, что они не получили желаемую должность. Сейчас отказ от голосования за Мерца говорит о готовности немецких политиков поиграть со стабильностью немецкой демократии. Если Мерц снова потерпит неудачу во втором туре голосования, это может означать проведение новых выборов. Германия не может себе этого позволить.

The New York Times: что нужно знать о новом правительстве Германии

До выборов канцлера было подписано коалиционное соглашение о составе нового правительства. Некоторые решения относительно состава кабинета удивили политических наблюдателей. Мерц привлек несколько человек из частного сектора, что является чрезвычайно редким решением для федерального правительства Германии. Так, Карстен Вильдбергер до этого года возглавлял крупнейшего в Германии розничного продавца электроники. Теперь он станет первым министром по цифровизации и модернизации.

The New York Times Катерина Райхе, которая станет первой женщиной, возглавившей министерство экономики, руководила крупным региональным поставщиком электроэнергии. Сообщается, что оба они пошли на значительное сокращение зарплат, чтобы управлять своими министерствами. Мерц назвал только семь из 17 министров, которые будут приведены к присяге под его началом. Баварская партия «Христианско-социальный союз» назвала трех, а СДПГ — семь.

Популярный министр обороны Борис Писториус от социал-демократов останется на своем посту, что также редкость в немецкой политике. Ларс Клингбайль, глава социал-демократов, получит пост вице-канцлера и министра финансов. Двое из министров, Карин Прин и Реем Алабали-Радован, не родились в Германии, что необычно для немецкой политики. Прин, которая будет курировать образование, является еврейкой — еще один первый случай в послевоенной Германии. Некоторые из ее предков бежали от нацистов, переехав в Нидерланды в 1930-х годах.

The Washington Post: Европа ждет от Германии лидерства

Смена власти в Германии происходит в условиях ухудшения отношений между Европой и Соединенными Штатами. Ключевые союзники от Парижа до Варшавы рассчитывают на то, что Берлин станет опорой для переосмысленной стратегии европейской безопасности и выступит в качестве стабилизирующей силы. Наблюдатели по обе стороны Атлантики говорят, что Мерц, свободно говорящий по-английски и практичный оратор, мог бы хорошо подойти для общения с президентом США Дональдом Трампом.

The Washington Post Европейские партнеры рассчитывают на лидерство Берлина в усилиях по достижению переговорного прекращения конфликта на Украине. Хотя Мерц подтвердил военную поддержку Германии Киеву, включая стремление поставлять крылатые ракеты Taurus, он сталкивается с опасениями немецкой общественности относительно более глубокого участия в конфликте.

Мерц в ходе избирательной кампании заявил, что планирует значительно усилить немецкую армию и повысить европейскую обороноспособность с помощью недавно выделенных оборонных фондов. Однако даже при гарантированном финансировании эксперты предупреждают, что бюрократия и ограниченные промышленные мощности Германии могут помешать прогрессу.