Два мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ по ДНР
В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецкую Народную Республику (ДНР) пострадали два мирных жителя. Об этом 5 мая сообщил глава республики Денис Пушилин.
Он уточнил, что среди раненых — женщина 1932 года рождения из Горловки, пострадавшая вследствие атаки ударного беспилотника противника, и мужчина, получивший травмы в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса в селе Дмитриевка Волновахского муниципального округа.
«Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Также он добавил, что в результате украинской атаки были повреждены четыре жилых дома в Центрально-Городском районе Горловки.
Пушилин уточнил, что ВСУ осуществили пять вооруженных атак, использовав ствольную артиллерию и ударные беспилотники.
2 мая беспилотники ВСУ атаковали пожарных при тушении возгорания в Горловке в ДНР, восемь сотрудников МЧС РФ были ранены. Кроме того, штабной автомобиль ведомства получил повреждения.