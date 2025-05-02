В Горловке при атаке БПЛА пострадали восемь сотрудников МЧС
Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали пожарных при тушении возгорания в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР), восемь сотрудников МЧС РФ были ранены. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе министерства.
Указывается, что пожарные выехали на тушение возгорания, возникшего после атаки БПЛА в Никитовском районе города.
«Во время тушения над местом пожара активизировались беспилотники. Сотрудники МЧС России несколько раз спускались в укрытие — сбросы боеприпасов фиксировались в 10 м от спасателей. Продолжить работу не представлялось возможным», — говорится в сообщении.
Штабной автомобиль сотрудников МЧС получил повреждения, им пришлось эвакуироваться на автоцистерне спустя час после начала налета.
«По прибытии в подразделение огнеборцев осмотрела бригада скорой помощи. Восемь сотрудников МЧС России доставлены с акубаротравмой в больницу», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее, 30 апреля, три мирных жителя города Рыльска Курской области пострадали при атаке дронов ВСУ на жилые дома. Кроме того, при атаке украинских дронов получили повреждения три двухэтажных многоквартирных дома, одно частное домовладение и детский сад. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.