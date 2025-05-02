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В Горловке при атаке БПЛА пострадали восемь сотрудников МЧС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали пожарных при тушении возгорания в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР), восемь сотрудников МЧС РФ были ранены. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе министерства.

Указывается, что пожарные выехали на тушение возгорания, возникшего после атаки БПЛА в Никитовском районе города.

«Во время тушения над местом пожара активизировались беспилотники. Сотрудники МЧС России несколько раз спускались в укрытие — сбросы боеприпасов фиксировались в 10 м от спасателей. Продолжить работу не представлялось возможным», — говорится в сообщении.

Штабной автомобиль сотрудников МЧС получил повреждения, им пришлось эвакуироваться на автоцистерне спустя час после начала налета.

«По прибытии в подразделение огнеборцев осмотрела бригада скорой помощи. Восемь сотрудников МЧС России доставлены с акубаротравмой в больницу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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Ранее, 30 апреля, три мирных жителя города Рыльска Курской области пострадали при атаке дронов ВСУ на жилые дома. Кроме того, при атаке украинских дронов получили повреждения три двухэтажных многоквартирных дома, одно частное домовладение и детский сад. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

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