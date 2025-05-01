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СК возбудил дело по факту атаки ВСУ на жилые дома в Рыльске Курской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Уголовное дело возбудили по факту атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые дома города Рыльска Курской области. Об этом 1 мая сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Установлено, что 29 апреля 2025 года украинские боевики атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Рыльске с помощью беспилотников. В результате три мирных жителя получили ранения, также повреждены жилые дома и детский сад.

По факту атаки было возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ходе осмотра места происшествия военные следователи нашли фрагменты дронов и элементы взрывных устройств. В настоящее время назначена взрывотехническая экспертиза.

«Следствием устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению», — сказала Петренко.

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30 апреля СК возбудил дело о террористическом акте после убийства ВСУ женщины FPV-дроном в Суджанском районе Курской области. Уточняется, что в августе прошлого года FPV-дрон ВСУ совершил атаку на жилой дом села Погребки. На момент происшествия в доме находилась женщина. В результате удара она получила тяжелую травму и впоследствии скончалась.

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