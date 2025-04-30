СК возбудил дело после убийства ВСУ женщины FPV-дроном в Суджанском районе

Военные следователи Следственного комитета (СК) РФ проводят работу с мирным населением, эвакуированным из села Погребки Суджанского района Курской области. Об этом 30 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, один из местных жителей сообщил, что в августе 2024 года FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершил атаку на жилой дом села Погребки. Он уточнил, что в доме находилась его мать, в результате удара она получила тяжелую травму и впоследствии скончалась.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — отметила Петренко.

Уточняется, что в дальнейшем проведут следственные действия, направленные на опознание погибшей и фиксацию следов применения боевиками ВСУ беспилотника по гражданскому объекту.

Петренко отметила, что факты убийства жителей Погребок украинскими боевиками уже были зафиксированы ранее, следствие устанавливает причастных к преступлению военных ВСУ.

Военный суд 29 апреля приговорил пятерых боевиков ВСУ к срокам от 15 до 16 лет лишения свободы за преступления в Курской области. Их признали виновными по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий»).