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Три мирных жителя пострадали из-за атаки ВСУ в Курской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Курской области в результате атак беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Рыльску пострадали три мирных жителя. Об этом в среду, 30 апреля, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«К сожалению, есть пострадавшие: 45-летнего мужчину и 21-летнюю девушку задело осколками разбитых стекол, у них диагностированы резано-ушибленные ранения головы, верхних и нижних конечностей», — написал он в своем Telegram-канале.

Они находятся на лечении в городской больнице, уточнил Хинштейн.

Еще один пострадавший мужчина 1975 года рождения после получения необходимой медицинской помощи отказался от дальнейшей госпитализации.

Кроме того, при атаке украинских дронов получили повреждения три двухэтажных многоквартирных дома, одно частное домовладение и детский сад. В одном из домов произошло возгорание кровли, пожар уже устранили.

На месте работают оперативные службы.

«Всю необходимую помощь людям обязательно окажем. Уже завтра специалисты оценят масштаб повреждений объектов и приступят к их устранениям», — сообщил Хинштейн.

Губернатор региона уточнил, что данные о последствиях атак всё еще уточняются.

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Ранее, 28 апреля, медики бригады скорой помощи медсестры-анестезиста Лилии Коноваловой рассказали «Известиям», как они спасали мирных жителей Суджи после вторжения ВСУ. Так, врач — анестезиолог-реаниматолог из Курска Александр Анненков сообщил, что вывозить раненых из приграничных территорий Курской области приходилось под постоянными обстрелами.

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