Медики скорой помощи рассказали о спасении жителей приграничья Курской области
Бригада скорой помощи медсестры-анестезиста Лилии Коноваловой одной из первых эвакуировала раненых из Суджи после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). О том, как они спасали мирных жителей, медики рассказали «Известиям» в свой профессиональный праздник, 28 апреля.
«У меня 22 года стажа медицинского, я ни разу не пожалела о том, что я стала медиком», — подчеркнула Коновалова.
Ее коллега, врач анестезиолог-реаниматолог из Курска Александр Анненков рассказал, что вывозить раненых из приграничных территорий Курской области приходилось под постоянными обстрелами ВСУ.
«Приходилось и на танке выезжать, на машинах мы выезжали, когда из Суджи раненых вывозили, также попадали под обстрелы. На самом деле о себе ты почему-то думаешь в последнюю очередь», — сообщил он.
Президент России Владимир Путин 26 апреля поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ, принимавших участие в разгроме ВСУ на территории Курской области.
В тот же день врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что с марта с освобожденных территорий Курской области эвакуировали 808 человек.