Военно-детективный сериал «СМЕРШ 3» выйдет в эфир РЕН ТВ 8 мая
В преддверии Дня Победы в эфире РЕН ТВ состоится премьера продолжения сериала «СМЕРШ 3». Он выйдет 8 мая.
В нем будет рассказана вымышленная история о готовящемся покушении на Сталина в 1944 году. Осуществить его должны перебежчики — супруги Таврина и Шилов. По сюжету группу диверсантов перехватывают советские контрразведчики и начали радиоигру с немецкими шпионами.
Отмечается, что вымышленный сценарий имеет много параллелей с реальными событиями, происходившими в 1944 году, в том числе готовившиеся покушения на первых лиц СССР.
Особое внимание во время съемок уделили соответствию тому времени. В частности, в сериале расскажут об операции «Туман», в ходе которой велась радиоигра с немецкой агентурой.
29 апреля актер Владислав Котлярский, сыгравший одну из главных ролей, старшего лейтенанта госбезопасности Павла Романовича Семенова, рассказал о работе над «СМЕРШ 3». Он сообщил, что в сериале появится сюжетная линия, связанная с его родственниками.