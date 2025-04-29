Торжественный контент: в Москве презентовали новые сериалы РЕН

В Демонстрационном зале ГУМа гостей собрали на мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы. В рамках ивента были представлены сериалы РЕН ТВ «СМЕРШ 3» и «Операция «Карпаты» 2». Также состоялась премьера еще одного нового проекта, «По следу зверя». «Известия» оказались в числе первых зрителей и поговорили с создателями.

Из поколения в поколение

К 80-летию Великой Победы Wink, РЕН ТВ, «НМГ Студия», START и «Фора-Синема» подготовили несколько сериалов. Зрителей ждут продолжения полюбившихся хитов «СМЕРШ» и «Операция «Карпаты». Это значит, что будут любимые герои и интригующий сюжет, благодаря которым экшены уже не первый год собирают хороший рейтинг. Еще один проект с увлекательным сюжетом и великолепным кастом, «По следу зверя», тоже имеет шансы получить развитие и держать внимание поклонников военной драмы не один сезон.

Актер Владислав Котлярский, сыгравший в сериале «СМЕРШ 3» одну из главных ролей — старшего лейтенанта госбезопасности Павла Романовича Семенова, — пришел на презентацию со всей своей семьей . Его сопровождали супруга Виктория и три дочки. Как оказалось, все они к фильму имеют непосредственное отношение.

Актер Владислав Котлярский со всей своей семьей на презентации сериала «СМЕРШ 3», приуроченного к 80-летию Великой Победы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Пользуясь служебным положением, я всех привлек в кино, — рассказал «Известиям» Владислав Котлярский. — Одна из новелл «СМЕРШ 3» называется «Москва. 1944 год». И так совпало, что моей маме и двум ее младшим сестрам в 1944 году было семь лет, пять и один год. Ровно столько же, сколько было и моим дочкам в момент съемок. Семья мамы жила тогда на улице Горького, ныне Тверская. И в нашем сериале появляется линия истории моих родных. Маму сыграла моя старшая дочь Элина, а младшие Николь и Ариана — моих тетушек.

Прадед актера был военным летчиком, командиром эскадрильи. В день рождения бабушки он улетел на задание и больше не вернулся. Пропал без вести. Об этом тоже рассказывается в «СМЕРШ 3».

— Моя мама и бабушка, когда смотрели фильм «Торпедоносцы», всегда плакали, — признается актер. — В фильме показана буквально их жизнь, и точно так же, как мой прадед, погиб и герой этой картины. И каждый раз, когда теперь мы с детьми приезжаем навестить мою маму, она провожает нас, напевает «Прощание славянки».

В центре сюжета новой, третьей части популярной франшизы «СМЕРШ» — два капитана советской контрразведки («Смерть шпионам!») Константин Лавров (Игорь Петренко) и Павел Семенов (Владислав Котлярский). В сериале также снялись: Юрий Анпилогов, Леонид Громов, Анастасия Микульчина, Сергей Иванюк, Сергей Комаров, Полина Долиндо, Максим Дромашко, Елизавета Нилова. Съемки сериала проходили в Москве, Подмосковье и Костроме. Актерам пришлось стрелять, идти врукопашную, тонуть в болотах, взрываться. Как рассказал Владислав Котлярский, у третьего сезона «СМЕРШ» будет 16 серий, а не 12, как в прошлом сезоне. Ходят слухи, что историй хватит и на четвертую часть.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Две известные франшизы — «СМЕРШ» и «Операция «Карпаты», — судя по цифрам просмотров, очень нравятся зрителю, и мы в дальнейшем ждем цифры показов на дружественном канале РЕН ТВ, которые наверняка будут еще выше , — рассказал директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink Александр Косарим. — И третий наш очень большой проект «По следу зверя», надеемся, тоже найдет отклик в сердцах зрителей.

Звездный состав

По словам заместителя генерального директора РЕН ТВ Анатолия Тупицына, канал за последние несколько лет стал одним из основных производителей военно-приключенческого кино. Как он отметил, идейным вдохновителем этого жанра является генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин.

— Тема Великой Отечественной войны и тема подвига советского народа находят большой отклик в душах наших зрителей. Мы ищем новые сюжеты и ракурсы, чтобы рассказать о людях, которые приближали Победу, потому что сегодня как никогда важно хранить эту историю и передавать ее молодому поколению , — отметил Тупицын.

Директор по контентной политике видеосервиса Wink, продюсер Александр Косарим (слева) и заместитель генерального директора — исполнительный продюсер ООО «Акцепт» (телевизионный канал РЕН ТВ) Анатолий Тупицын на премьере сериала «По следу зверя», приуроченного к 80-летию Великой Победы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Также он поблагодарил за плодотворное сотрудничество Институт развития интернета (ИРИ), телеканал «Звезда» и его руководителя Алексея Пиманова.

Жанр сериала «Операция «Карпаты» 2» создатели определили как военно-исторический детектив. Режиссером на проект пригласили легенду отечественного кино — оператора Михаила Аграновича. На съемках сериала он и стоял за камерой, и следил за происходящим на площадке из режиссерского кресла. Как признался Михаил Агранович, он впервые работал в таком жанре. В продолжении сериала «Операция «Карпаты» герои воюют с иностранной разведкой, которая активно финансирует бандформирования Западной Украины.

— На этот раз у нас ставки подросли: английская разведка дала задание своим подручным украсть 200 кг золота, которые СССР планировали потратить на закупку уникального зерна, — рассказал продюсер сериала Тим Шевцов. — Украшение проекта — Мария Лисовая и Александр Лойе. В этом году актерский состав пополнился тремя звездами: это Евгений Сидихин, Гела Месхи, Иван Оганесян.

Продолжение «Операции «Карпаты» снимали совместно с «НМГ Студией». И как говорит продюсер, ответственность у них повысилась.

Актриса Мария Лисовая, актер Александр Лойе, продюсер Тим Шевцов и режиссер Михаил Агранович (слева направо) на презентации сериала «Операция «Карпаты» 2», приуроченного к 80-летию Великой Победы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— На наш взгляд, важно, чтобы зрители не только пересматривали советские фильмы о Великой Отечественной войне, но и видели истории о том, как наша страна победила фашизм, с современными актерами, — поделился с «Известиями» генеральный директор «НМГ Студии» Дмитрий Табарчук. — Конечно, особую интонацию «Белорусского вокзала» невозможно воспроизвести. Но через фильмы, в которых снимаются кумиры молодежи, происходит большее подключение к историческому материалу.