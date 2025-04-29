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Актер Котлярский рассказал о взаимосвязях с его семьей в сериале «СМЕРШ»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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К 80-летию Великой Победы Wink, РЕН ТВ, «НМГ Студия», START и «Фора-Синема» в демонстрационном зале ГУМа представили гостям несколько сериалов, в числе которых продолжение уже полюбившейся зрителю франшизы «СМЕРШ». «Известия» поговорили с актером Владиславом Котлярским, сыгравшим одну из главных ролей — старшего лейтенанта госбезопасности Павла Романовича Семенова.

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Актер пришел на презентацию со всей своей семьей. Его сопровождали супруга Виктория и три дочки. Как оказалось, все они к фильму имеют непосредственное отношение.

«Пользуясь служебным положением, я всех привлек в кино. Одна из новелл «СМЕРШ 3» называется «Москва. 1944 год». И так совпало, что моей маме и двум ее младшим сестрам в 1944 году было семь лет, пять и один год. Ровно столько же, сколько было и моим дочкам в момент съемок. Семья мамы жила тогда на улице Горького, ныне Тверская. И в нашем сериале появляется линия истории моих родных. Маму сыграла моя старшая дочь Элина, а младшие Николь и Ариана — моих тетушек», — рассказал Котлярский.

Прадед актера был военным летчиком, командиром эскадрильи. В день рождения бабушки он улетел на задание и больше не вернулся. Пропал без вести. Об этом тоже рассказывается в «СМЕРШ 3».

«Моя мама и бабушка, когда смотрели фильм «Торпедоносцы», всегда плакали. В фильме показана буквально их жизнь, и точно так же, как мой прадед, погиб и герой этой картины. И каждый раз, когда теперь мы с детьми приезжаем навестить мою маму, она провожает нас, напевает «Прощание славянки», — признался актер.

В центре сюжета новой, третьей части франшизы «СМЕРШ» — два капитана советской контрразведки («Смерть шпионам!») Константин Лавров (Игорь Петренко) и Павел Семенов (Владислав Котлярский). Съемки сериала проходили в Москве, Подмосковье и Костроме.

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Торжественный контент: в Москве презентовали новые сериалы РЕН

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