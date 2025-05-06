Не лечи ученого: медиков могут обязать работать в госклиниках

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликована новая версия законопроекта Минздрава об обязательной отработке для выпускников медвузов. Министерство не отказалось от самой идеи, а предлагаемый штраф за неисполнение обязанности по отработке увеличило до трехкратного размера относительно расходов бюджета на обучение такого специалиста. Как это повлияет на кадровую ситуацию, сколько сейчас выпускников не работают по специальности и уменьшится ли число абитуриентов в медвузах, разбирались «Известия».

Что предлагает Минздрав

Федеральный закон «Об образовании» предлагается дополнить ст. 712 «Особенности обучения по образовательным программам медицинского образования и фармацевтического образования и исполнения обязательств по осуществлению трудовой деятельности после обучения».

Она предусматривает обязанность лиц, завершивших обучение по основным профессиональным образовательным программам медицинского образования за счет федерального, регионального или местного бюджета, в течение года трудоустроиться в медицинские организации, работающие в системе ОМС, и отработать там как минимум три года. Конкретный перечень медицинских специальностей может определить правительство РФ, как и длительность осуществления обязательной отработки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Если же выпускник не исполнит эту обязанность, то он должен выплатить «компенсацию, составляющую трехкратный размер расходов» бюджета на его обучение.

Система целевого обучения, которая подразумевает трудоустройство не в любое медучреждение, а в конкретное, также продолжит работать. Но и для «целевиков» штрафы вырастут до трехкратного размера общей стоимости обучения.

В пояснительной записке установление трехкратного размера компенсации объясняется тем, что текущая модель штрафов — когда за неисполнение условий целевого договора просто возмещают стоимость обучения — «не привязана к индексируемым финансовым индикаторам (например, МРОТ) и не зависит от уровня инфляции».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В настоящее время отмечается негативная практика, когда абитуриенты, поступая на первый курс, оформляют заявку на целевое обучение, заведомо зная, что не будут исполнять обязательства по трудоустройству, планируя вернуть денежные средства в объеме, затраченном в течение шести лет на их обучение, без процентов. Таким образом, текущий однократный размер штрафа фактически является не штрафной санкцией, а беспроцентным образовательным кредитом, рассрочкой» , — считают авторы законопроекта.

Если документ примут, новые правила начнут действовать уже 1 января 2026 года.

Сколько выпускников не работают по специальности

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что сейчас в стране 154 вуза и научных организаций обучают студентов и ординаторов за счет федерального бюджета, еще 16 — за счет средств регионов и муниципалитетов. При этом ежегодно около 35% выпускников медвузов и 40% выпускников, получивших среднее профессиональное медицинское образование за счет бюджетов разных уровней, не приступают к работе по специальности в медицинских организациях, входящих в государственную или муниципальную систему здравоохранения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Сложившийся кадровый дефицит Минздрав оценивает в 29 тыс. врачей и 63 тыс. средних медицинских работников по состоянию на 2023 год .

Министр труда РФ Антон Котяков недавно заявил, что 17% студентов-медиков в РФ вообще не завершают обучение.

В 2024 году в медицинские вузы России было зачислено более 35 тыс. абитуриентов. При сохранении тенденции, описанной выше, из них только около 19 тыс. дойдут до работы в системе государственного здравоохранения. Принятие закона об обязательной отработке дало бы краткосрочный эффект в виде сохранения в системе ОМС около 10 тыс. человек.

Между тем опрос платформы приложения «Справочник врача» в феврале (в нем приняли участие 1 тыс. действующих врачей и 737 студентов) показал, что отказались бы от поступления в медицинский вуз в случае действия правила об обязательной отработке 32% нынешних медработников и 42,6% нынешних студентов медвузов. Если принимать во внимание результаты этого опроса и число студентов, которые не дойдут до выпуска из вуза, то вместо 35 тыс. в вузы было бы зачислено от 20 до 24 тыс. студентов. За вычетом еще 17% студентов, которые вообще не дойдут до окончания вуза, получится примерно те же 17–19 тыс. выпускников, пришедших на работу в государственную систему здравоохранения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Впрочем, это очень грубые подсчеты, которые лишь отчасти могут иллюстрировать влияние введения обязательной отработки на итоговое количество кадров, ежегодно поступающее в систему государственного здравоохранения, так как не учитывается огромное количество важных факторов.

Выборка в приведенном опросе медиков не очень велика , замечает председатель комитета по медицинскому образованию Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ) Виталина Левашова.

— Те люди, которые проголосовали против, останутся в профессии или уйдут из нее, независимо от обязательной отработки? — задалась вопросом собеседница «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Сопредседатель профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал также подчеркивает, что нельзя считать этот опрос релевантным, однако он точно «отражает настроение» в профессиональной среде.

Справедлива ли троекратная компенсация

Профсоюзы работников здравоохранения — и общероссийский, и «Действие» — независимо друг от друга выступили против предложения Минздрава об обязательной отработке для выпускников медвузов.

Общероссийский профсоюз подчеркивал, что инициатива об обязательной отработке может быть расценена как принудительный труд, то есть выполнение работы под угрозой применения какого-либо наказания. Более того, положения законопроекта, содержащие нормы о штрафных санкциях для обучающихся, не могут быть предметом регулирования законодательства в сфере образования, так как штрафы — это часть институтов гражданской, административной и уголовной ответственности, указывали в профсоюзе.

— Обязательную отработку не для «целевиков», а просто для студентов бюджетной формы обучения наш профсоюз считает дискриминационной практикой, так как порядок реализации права на получение образования должен быть равным для всех граждан , — заявил сопредседатель профсоюза «Действие». — В данном случае произойдет поражение в правах представителей медицинских профессий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Андрей Коновал подтверждает, что порой «целевики» рассматривают эту форму обучения как своего рода беспроцентный кредит, однако такую огромную компенсацию называет чрезмерной. По его мнению, достаточно было бы 150%.

— В нынешних условиях медики, чтобы себя защитить, вынуждены вступать в трудовые споры с работодателем, — сказал Андрей Коновал. — В ответ администрация ухудшает условия режима работы и отдыха, подвергает такого сотрудника дисциплинарным преследованиям, что очень легко делать в условиях высокой нагрузки на медработника. После третьего-четвертого взыскания его можно просто уволить. Молодому работнику приходится либо терпеть и молчать, либо рисковать потерей рабочего места с соответствующими последствиями, связанными с обязательной отработкой.

Член НАУЗ, директор по развитию и цифровой трансформации клиник «СМТ» (Санкт-Петербург) Анна Миронова также подчеркивает, что сейчас студент, поступающий на целевое обучение, неясно представляет, на каких условиях будет отрабатывать.

— Я знакома с несколькими случаями, когда отработка превращалась в добровольное рабство, — сказала она «Известиям». — Для терапевтов в городских поликлиниках без согласования составлялся график работы, им принудительно ставили смены за коллег, ушедших на больничный или в отпуск, при этом финансовые условия оставляли желать лучшего. Молодой врач становится бесправным заложником отработки целевого обучения, что и является причиной высокого уровня расторжений трудовых договоров.

Анна Миронова подчеркивает, что троекратная компенсация за неотработку должна быть «зеркально подкреплена гарантиями по условиям будущего трудоустройства», чтобы выпускник медвуза понимал, каким образом будут защищены его права.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович подчеркивает, что компенсация, скорее всего, в любом случае не станет стимулом для того, кто не собирается оставаться в государственной системе здравоохранения.

— Поэтому здесь вопрос в мониторинге и отслеживании. Некоторые руководители регионов считают, что в этой ситуации вообще нужно человека, который не устроился врачом в течение года или полутора, лишать диплома — дисквалифицировать, — замечает она.

При этом саму по себе компенсацию со стороны выпускника медвуза, который отказался от работы в государственной системе здравоохранения, а вместо этого, например, уехал за границу, Лариса Попович считает справедливой.

Виталина Левашова тоже уверена, что система такого рода нужна. Она полагает, что нет ничего страшного и в том, если это отсеет абитуриентов, изначально не желающих работать в здравоохранении.

— Но нам важно понимать, что мы в любом случае должны создавать условия для молодых специалистов, — подчеркивает Виталина Левашова. — Если условий не будет, то эти три года нас не спасут: молодые специалисты просто уйдут из профессии и будут заниматься чем-то еще, имея на руках диплом о медицинском образовании. Это только первый шаг к тому, чтобы дать возможность государственным медицинским учреждениям выстроить систему поддержки и адаптации молодых специалистов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заметил, что и по целевому обучению есть проблемы: только 63% выпускников-специалистов и 88% ординаторов трудоустраиваются в организации, которые их обучали за государственный счет. Комитет Госдумы полагает, что законодательство должно четко регулировать ответственность сторон целевого обучения, но это не вопрос ужесточения санкций — это вопрос справедливости и баланса интересов.

«Известия» направили запрос в Минздрав РФ по поводу законопроекта.