 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Рубанщина и Заолешенка в Курской области
Мир
Reuters сообщило о подписании Трампом закона о финансировании правительства
Армия
ВС России уничтожили дроном «Форпост» технику ВСУ в курском приграничье
Мир
Меркель назвала Россию огромной и сильной страной
Армия
Минобороны РФ изменит нормы снабжения имуществом штурмовиков
Экономика
Цены на жилье могут вырасти на 10–20% из-за расширения семейной ипотеки
Мир
Трамп подписал указ о сокращении функций агентства по глобальным медиа
Спорт
Футболисты «Локомотива» обыграли «Динамо» со счетом 2:1 в матче РПЛ
Мир
В протестных акциях в Белграде приняли участие 107 тыс. человек
Мир
CENTCOM сообщило о начале крупномасштабной операции против хуситов в Йемене
Мир
Более 80 тыс. рабочих промпредприятий вышли на демонстрации в Германии
Экономика
Выдачи семейной ипотеки за год выросли в полтора раза
Мир
Вице-премьер Сербии не исключил возможность ареста Милорада Додика
Мир
Путин, Лукашенко и Рахмон обсудили с Алиевым межгосударственные отношения
Мир
Мать с двумя сыновьями ворвались в лицей во Франции с ножом
Мир
Китайский истребитель потерпел крушение во время учений
Мир
Суд в США обязал Starbucks выплатить $50 млн водителю после ожогов горячим кофе

Студенты оседлости: зачем Совфед призывает сократить прием в вузы абитуриентов из регионов

Речь идет о квотировании платных мест в университетах столиц
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Валентина Матвиенко предложила сократить в вузах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани количество студентов-платников на невостребованных направлениях. При этом спикер Совета Федерации призвала сделать акцент на региональных высших учебных заведениях. Тем более, напомнила она, есть поручения президента о создании целой серии кампусов по стране. Как эти меры помогут остановить отток молодежи «из глубинки», в материале «Известий».

С хрущевской прямотой

На совещании по вопросам организации работы Совета при президенте РФ по демографической и семейной политике председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что студенты из регионов, обучающиеся в столичных вузах, после выпуска «к себе домой уже не вернутся», поэтому необходимо сократить их прием.

Университеты в период глобального экономического кризиса «начали без всяких оснований, просто бездумно увеличивать прием студентов на платное обучение и штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны», сказала она. Матвиенко добавила, что «вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников, которые идут работать менеджерами, условно называю, торговой сети».

Студенты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как разъяснили «Известиям» в пресс-службе Палаты регионов, Валентина Матвиенко предлагает в течение пяти лет уменьшать набор в высшие учебные заведения на невостребованные профессии. При этом необходимо сделать так, чтобы больше абитуриентов хотели получать высшее образование в тех регионах, где они выросли и живут. Тогда и рождаемость там будет постепенно повышаться.

Языковой барьер: против ректоров вузов возбуждают дела из-за приема иностранцев
Для студентов из других стран введут новые правила зачисления в университеты

«Известия» запросили позицию Минобрнауки РФ на этот счет.

Как уменьшить число низкоквалифицированных работников

Проблема, поднятая Матвиенко, требует комплексного подхода, считает директор Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ (Московский физико-технический институт) Денис Кузьмин. Основная суть заключается в том, что есть абитуриенты из регионов, которые, не поступив на бюджетные места в сильные вузы или на высококонкурентные направления, выбирают контрактное обучение в столичных университетах на «дешевых», а значит, менее востребованных специальностях не самых сильных вузов. Это приводит к тому, полагает Кузьмин, что они получают образование, которое не всегда соответствует запросам рынка труда, и в итоге пополняют ряды низкоквалифицированных работников или безработных в крупных городах.

— Стоит сразу оговориться, что проблема массовой утечки молодежи из регионов в столицы не стоит остро в нашей стране, — говорит эксперт МФТИ. — Для большей части выпускников школ комфортными остаются местные университеты, особенно если они предлагают качественное образование и перспективы трудоустройства.

Тетрадь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По его словам, хорошо известны примеры, когда регион создает образовательный хаб «школа – вуз – индустрия». Это в первую очередь Тюменская область, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Ямал.

— Законодательно запретить кому-либо из провинции поступать в вузы крупных городов, конечно же, можно, но не нужно, — считает проректор по учебной работе Российского нового университета Григорий Шабанов. — Это, во-первых, ограничит право абитуриентов на получение качественного образования, а во-вторых, такой подход противоречит идеям Единого государственного экзамена, о чем мы постоянно говорим вот уже почти 20 лет. Ведь мы долгое время заявляли, что благодаря ЕГЭ каждый человек, где бы он ни находился, может поступить в любой вуз страны, набрав необходимое количество баллов.

Но эту проблему всё-таки можно решить, создавая целевые места для лучших студентов и обеспечивая им лучшие условия для обучения в региональных вузах, замечает Шабанов.

Поступление без наказания: как в вузах оказываются фейковые победители олимпиад
В Сети торгуют призовыми местами на школьных соревнованиях, чтобы пройти в университет без экзаменов

Наконец, возможна специализация региональных университетов по тому или иному профилю. Иными словами, чтобы стать нефтяником или горным инженером, не обязательно ехать на учебу в Москву, этому вполне могут обучить в тех регионах, где хорошо развита данная отрасль, подчеркивает эксперт.

По мнению проректора, возможен вариант организации платного обучения за счет той или иной организации, которая направляет человека в вуз и вправе рассчитывать, что он вернется домой и будет работать по специальности.

Студенты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Лектор Российского общества «Знание», доцент кафедры интегрированных коммуникаций и рекламы РГГУ Евгений Копаев всё же считает, что для учебных заведений такое положение вещей выгодно, так как это «живые деньги», при помощи которых можно решать текущие задачи, в том числе хозяйственные, например обновление аудиторного фонда. В вузах даже появилось такое понятие «удержание контингента», то есть более лояльное отношение к «платникам» во время промежуточной аттестации, чтобы минимизировать сокращение обучающихся, заметил эксперт.

Молодежи не хватает устойчивой уверенности в регионах

Профессор кафедры экономической теории Финуниверситета при правительстве РФ Сергей Толкачев напоминает, что волна популярности подготовки в вузах «юристов и экономистов» пришлась на 2000-е годы, а с начала 2010-х и в настоящее время наблюдается постепенный спад массового интереса к этим профессиям.

— Но проблема в том, что отсутствие устойчивой уверенности современной молодежи в карьерной траектории в регионах, особенно там, где передовые когда-то отрасли исчезли или деградировали, побуждает хоть как-то зацепиться в Москве, порой не по профессии, — рассуждает Толмачев. — Постоянно растущая во всех своих масштабах Москва подпитывает этот процесс и пока поглощает новые молодые человеческие ресурсы.

Кандидат технических наук, руководитель онлайн-школы UniversItalia Ирина Орлова полагает, что удержание талантливых молодых людей в регионах может привести к ограничению их социальной мобильности. По ее мнению, сокращение мест для поступления на платной основе не гарантирует, что региональные университеты подготовят более востребованных специалистов.

Студент
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Наоборот, это может привести к тому, что молодые люди будут либо уезжать за границу, либо получать менее качественное образование в местных вузах, не имея доступа к ведущим научным центрам и профессорско-преподавательскому составу, — предполагает она.

Орлова отмечает, что проблема перепроизводства специалистов заключается не только в большом числе выпускников, но и в отсутствии тесной связи между потребностями рынка труда и образовательной системой. Важно, чтобы запросы работодателей соответствовали распределению выпускников вузов.

В пользу точных: в вузах станет меньше юристов, журналистов и менеджеров
Платное обучение в университетах ждет перестройка ради подготовки техспециалистов

Начальник отдела организации приема в Институте международных экономических связей (ИМЭС) Кристина Колесникова полагает, что сокращение приема в крупные регионы ситуацию не поменяет. Жесткие ограничения — не выход из ситуации, а только проблемы другого характера, рассуждает она. Регионам, по ее словам, нужно вести серьезную стратегию развития с учетом мнения молодого поколения.

Кроме того, вузам и регионам важно объединять усилия по совместной подготовке кадров. А пока что мы наблюдаем соперничество и борьбу за абитуриентов, заключила она.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир