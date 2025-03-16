Студенты оседлости: зачем Совфед призывает сократить прием в вузы абитуриентов из регионов

Валентина Матвиенко предложила сократить в вузах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани количество студентов-платников на невостребованных направлениях. При этом спикер Совета Федерации призвала сделать акцент на региональных высших учебных заведениях. Тем более, напомнила она, есть поручения президента о создании целой серии кампусов по стране. Как эти меры помогут остановить отток молодежи «из глубинки», в материале «Известий».

С хрущевской прямотой

На совещании по вопросам организации работы Совета при президенте РФ по демографической и семейной политике председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что студенты из регионов, обучающиеся в столичных вузах, после выпуска «к себе домой уже не вернутся», поэтому необходимо сократить их прием.

Университеты в период глобального экономического кризиса «начали без всяких оснований, просто бездумно увеличивать прием студентов на платное обучение и штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны», сказала она. Матвиенко добавила, что «вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников, которые идут работать менеджерами, условно называю, торговой сети».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как разъяснили «Известиям» в пресс-службе Палаты регионов, Валентина Матвиенко предлагает в течение пяти лет уменьшать набор в высшие учебные заведения на невостребованные профессии. При этом необходимо сделать так, чтобы больше абитуриентов хотели получать высшее образование в тех регионах, где они выросли и живут. Тогда и рождаемость там будет постепенно повышаться .

«Известия» запросили позицию Минобрнауки РФ на этот счет.

Как уменьшить число низкоквалифицированных работников

Проблема, поднятая Матвиенко, требует комплексного подхода, считает директор Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ (Московский физико-технический институт) Денис Кузьмин. Основная суть заключается в том, что есть абитуриенты из регионов, которые, не поступив на бюджетные места в сильные вузы или на высококонкурентные направления, выбирают контрактное обучение в столичных университетах на «дешевых», а значит, менее востребованных специальностях не самых сильных вузов. Это приводит к тому, полагает Кузьмин, что они получают образование, которое не всегда соответствует запросам рынка труда, и в итоге пополняют ряды низкоквалифицированных работников или безработных в крупных городах.

— Стоит сразу оговориться, что проблема массовой утечки молодежи из регионов в столицы не стоит остро в нашей стране, — говорит эксперт МФТИ. — Для большей части выпускников школ комфортными остаются местные университеты, особенно если они предлагают качественное образование и перспективы трудоустройства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По его словам, хорошо известны примеры, когда регион создает образовательный хаб «школа – вуз – индустрия». Это в первую очередь Тюменская область, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Ямал.

— Законодательно запретить кому-либо из провинции поступать в вузы крупных городов, конечно же, можно, но не нужно, — считает проректор по учебной работе Российского нового университета Григорий Шабанов. — Это, во-первых, ограничит право абитуриентов на получение качественного образования, а во-вторых, такой подход противоречит идеям Единого государственного экзамена, о чем мы постоянно говорим вот уже почти 20 лет. Ведь мы долгое время заявляли, что благодаря ЕГЭ каждый человек, где бы он ни находился, может поступить в любой вуз страны, набрав необходимое количество баллов.

Но эту проблему всё-таки можно решить, создавая целевые места для лучших студентов и обеспечивая им лучшие условия для обучения в региональных вузах , замечает Шабанов.

Наконец, возможна специализация региональных университетов по тому или иному профилю. Иными словами, чтобы стать нефтяником или горным инженером, не обязательно ехать на учебу в Москву, этому вполне могут обучить в тех регионах, где хорошо развита данная отрасль , подчеркивает эксперт.

По мнению проректора, возможен вариант организации платного обучения за счет той или иной организации, которая направляет человека в вуз и вправе рассчитывать, что он вернется домой и будет работать по специальности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Лектор Российского общества «Знание», доцент кафедры интегрированных коммуникаций и рекламы РГГУ Евгений Копаев всё же считает, что для учебных заведений такое положение вещей выгодно, так как это «живые деньги», при помощи которых можно решать текущие задачи, в том числе хозяйственные, например обновление аудиторного фонда. В вузах даже появилось такое понятие «удержание контингента», то есть более лояльное отношение к «платникам» во время промежуточной аттестации, чтобы минимизировать сокращение обучающихся , заметил эксперт.

Молодежи не хватает устойчивой уверенности в регионах

Профессор кафедры экономической теории Финуниверситета при правительстве РФ Сергей Толкачев напоминает, что волна популярности подготовки в вузах «юристов и экономистов» пришлась на 2000-е годы, а с начала 2010-х и в настоящее время наблюдается постепенный спад массового интереса к этим профессиям.

— Но проблема в том, что отсутствие устойчивой уверенности современной молодежи в карьерной траектории в регионах, особенно там, где передовые когда-то отрасли исчезли или деградировали, побуждает хоть как-то зацепиться в Москве, порой не по профессии, — рассуждает Толмачев. — Постоянно растущая во всех своих масштабах Москва подпитывает этот процесс и пока поглощает новые молодые человеческие ресурсы.

Кандидат технических наук, руководитель онлайн-школы UniversItalia Ирина Орлова полагает, что удержание талантливых молодых людей в регионах может привести к ограничению их социальной мобильности. По ее мнению, сокращение мест для поступления на платной основе не гарантирует, что региональные университеты подготовят более востребованных специалистов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Наоборот, это может привести к тому, что молодые люди будут либо уезжать за границу, либо получать менее качественное образование в местных вузах, не имея доступа к ведущим научным центрам и профессорско-преподавательскому составу , — предполагает она.

Орлова отмечает, что проблема перепроизводства специалистов заключается не только в большом числе выпускников, но и в отсутствии тесной связи между потребностями рынка труда и образовательной системой. Важно, чтобы запросы работодателей соответствовали распределению выпускников вузов.

Начальник отдела организации приема в Институте международных экономических связей (ИМЭС) Кристина Колесникова полагает, что сокращение приема в крупные регионы ситуацию не поменяет. Жесткие ограничения — не выход из ситуации, а только проблемы другого характера, рассуждает она. Регионам, по ее словам, нужно вести серьезную стратегию развития с учетом мнения молодого поколения.