Экономика развития: Мишустин заявил Госдуме о преодолении ВВП отметки в 200 трлн

На фоне усиления санкционного давления правительство делает ставку на суверенитет и рост конкурентоспособности экономики. При этом социальная политика, развитие здравоохранения, поддержка участников СВО и их семей останутся приоритетом. Об этом глава правительства Михаил Мишустин заявил 26 марта во время отчета в Госдуме. Он был назначен на пост премьера в 2020-м, а в прошлом году вновь утвержден на этой должности. Так что отчасти доклад главы кабмина подводил черту не только под 2024-м, но и под всей пятилеткой работы его команды. Фракции ГД поддержали работу правительства и отметили высокий уровень взаимодействия. Какие показатели Мишустин представил парламенту и о чем его спрашивали депутаты — в материале «Известий».

Итоги работы правительства в 2024 году

Михаил Мишустин начал с того, что внутренний валовый продукт России по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 трлн рублей в номинальном выражении, увеличившись вдвое с 2020-го. Такие цифры были достигнуты благодаря тому, что темпы роста экономики РФ за два года превысили европейские почти в шесть раз. Только в 2024-м ВВП страны увеличился на 4,1%, отчитался глава правительства.

— Локомотивом роста стал внутренний спрос — как инвестиционный, так и потребительский. Вложения в основной капитал в реальном выражении прибавили в прошлом году почти 7,5%, — отметил премьер.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Макроэкономическая ситуация остается стабильной: в прошлом году доходы федерального бюджета выросли более чем на четверть. На этом фоне уровень безработицы сократился до исторического минимума, а рост реальных доходов населения составил 8,5%. Российский экспорт в дружественные страны вырос почти на 8,5% по итогам года, а его доля в общем объеме поставок за рубеж увеличилась более чем вдвое за последние шесть лет, подчеркнул глава кабмина.

Важной темой стало осуществление национальных целей развития, поставленных президентом в мае 2024-го. Для их реализации утверждены 19 национальных проектов, заявил Мишустин.

Первая цель — народосбережение, для этого создан нацпроект «Демография». С 2022 года в правительстве вернулись к индексации материнского капитала по фактической инфляции. С момента его введения в 2007 году уже выдано около 14,5 млн сертификатов, программа продлена до 2030-го, отметил премьер.

— Главное, что системная работа для помощи родителям идет на всех уровнях. И конечно, она обязательно будет продолжена. Так же, как и сейчас, с учетом обратной связи от граждан, — сказал Мишустин.

2024-й объявлен президентом Годом защитника Отечества. Правительство совместно с фондом «Защитники Отечества» обеспечивает участников специальной военной операции приоритетным правом на медицинскую помощь и образование, переобучение, повышение квалификации. Установлены и льготы, в том числе освобождающие защитников и их семьи от уплаты налога на имущество и ряда пошлин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Сегодня наши ребята на передовой отстаивают интересы страны. В сложных условиях проявляют настоящее мужество. И наш долг — поддержать героев и окружить их заботой, а также окружить заботой их семьи, — сказал Мишустин, после чего в зале раздались аплодисменты.

Отдельное внимание премьер уделил медицине. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» построено или отремонтировано свыше 10 тыс. организаций первичного звена медицины, в них поставлено более 230 тыс. единиц оборудования, 60% — отечественное. Сегодня в стране показатель младенческой смертности самый низкий за всю историю России и Советского Союза, подчеркнул глава правительства.

— Любое оборудование не способно принести пользы без таланта докторов и кропотливого сестринского труда. Продолжаем решать проблему нехватки кадров в здравоохранении. Вопрос важнейший. Прирост врачей за два года составил 12 тыс. человек, — отметил Михаил Мишустин.

Еще одной целью президент определил реализацию потенциала каждого человека. Для этого в рамках национальных проектов по всей стране создали более 1,7 тыс. детских садов, построили свыше 1,6 тыс. школ, почти 5 тыс. полностью модернизировали. Не отстает и качество образования: по этому показателю Россия входит в топ-10 стран мира, наши школьники с 2021 года на восьми международных олимпиадах занимают только призовые места.

Экономический рост тесно связан не только с человеческим капиталом, но и с развитием инфраструктуры. Правительство продолжает социальную газификацию, в 2024-м она была расширена и на садоводческие товарищества, с 2021 года газ получили около миллиона частных домов. Кроме того, на конец 2024-го современным требованиям соответствует уже свыше половины региональных дорог и более 85% — в крупных городах с пригородами, подчеркнул глава правительства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

После окончания отчета Михаил Мишустин ответил на вопросы парламентских фракций. На фоне дискуссии о возвращении западных фирм на российский рынок премьер сказал, что решение по каждой компании будет индивидуально принимать специальная комиссия. Смогут вернуться зарубежные фирмы, ушедшие «под давлением правительств», но сохранившие «рабочие места, контакты, технологии» и возможность за собой вернуться. Также он отметил, что будет приветствоваться возвращение компаний, обладающих уникальными компетенциями, но с соблюдением требований по локализации и инвестициям.

Отвечая на вопрос главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яны Лантратовой, председатель правительства поддержал предложение ужесточить ответственность за мошенничество с использованием искусственного интеллекта. В России утверждена концепция государственной системы для противодействия преступлениям, которые совершаются с помощью цифровых технологий, подчеркнул премьер.

Реакция в Госдуме на отчет премьера

Правительство стало более открытым, более эффективно выстроен диалог, а это основа не только для взаимного доверия, но и развития, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. Все фракции нижней палаты парламента согласились, что команда Мишустина успешно справляется с вызовами.

Правительству приходится работать в сложных условиях, выполняя несколько целей одновременно. С одной стороны, нужно развивать экономику, которая находится под жесточайшими санкциями, и заботиться о наших гражданах, тех, кто нуждается в защите. С другой стороны, кабмин обеспечивает все потребности специальной военной операции, в том числе проявляя заботу об участниках СВО и их семьях, сказала «Известиям» депутат ГД от «Единой России» Екатерина Стенякина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— У правительства Мишустина это получается превосходно, потому что мы видим позитивную динамику в развитии экономики, промышленности и росте доходов граждан, — отметила она.

Правительство максимально эффективно работает с фракцией «Единая Россия». На свои запросы депутаты получают молниеносные ответы и позитивные решения. В ответ партия оперативно реагирует на запросы правительства, обеспечивая законодательную поддержку. В частности, рассматривает в приоритетном порядке законопроекты, которые ждет кабмин, резюмировала депутат.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем выступлении отметил, в частности, успехи по преодолению последствий пандемии коронавируса, а также обеспечение роста экономики темпами выше среднемировых, несмотря на продолжающуюся специальную военную операцию.

А руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий обратил внимание на рост промышленного производства и технологическое развитие. По его словам, фракция взаимодействует с министрами «практически в ежедневном режиме». Одним из важнейших приоритетов работы правительства Слуцкий назвал поддержку родных и близких участников СВО, а также тех бойцов, которые возвращаются домой с фронта.

Заместитель председателя Госдумы, первый замглавы фракции «Новые люди» Владислав Даванков сказал «Известиям», что у его коллег хорошее рабочее взаимодействие с кабмином. В частности, Михаил Мишустин поддержал инициативы «Новых людей» о проведении больших парламентских слушаний по развитию искусственного интеллекта и большой аудит льготных налоговых режимов.

Заместитель председателя Госдумы, первый замглавы фракции «Новые люди» Владислав Даванков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Подняли вопрос о контроле за мигрантами. Предложение «Новых людей» — ввести систему «Мигрант ID», в которой должны будут регистрироваться все прибывающие иностранные работники. Правительство уже начало реализовывать меры по цифровизации мигрантов: в июне появятся цифровые патенты, — добавил Даванков.

«Справедливая Россия — За правду» позитивно оценивает социальную политику правительства, сказал «Известиям» замглавы фракции Валерий Гартунг. Однако у партии есть предложения по новым мерам поддержки семей с детьми, включая выделение бесплатных земельных участков или жилищных сертификатов. Также, по мнению депутатов, важно преодолеть социальное расслоение и взять под контроль цены на продукты питания.

— Нужно идти дальше по внедрению прогрессивной шкалы подоходного налога. Правительство пошло навстречу и довело [ее] до 22%. Но я думаю, что можно двигаться дальше — до 30% и 35%, — считает Гартунг.

Отчет председателя правительства перед Госдумой стал неотъемлемой чертой российской политической системы. Он дает возможность гражданам в лице своих выборных представителей контролировать действия исполнительной власти. Это позволяет держать работу кабинета министров в тонусе и своевременно исправлять ошибки. Как заявил «Известиям» политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, между текущим правительством и Госдумой установилось конструктивное взаимодействие.