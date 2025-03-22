Анализ сданных: при министерствах создадут центры роста производительности в отраслях

Центры роста производительности в отраслях будут созданы при министерствах и будут работать в промышленности, транспорте, энергетике, строительстве, туризме, торговле и связи, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития со ссылкой на главу министерства Максима Решетникова . Как еще можно повысить производительность, разбирались «Известия».

Затраты на работу

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития РФ совместно с Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда разработать методические рекомендации в сфере производительности труда и довести их до заинтересованных министерств. Ожидается, что внедрение отраслевых программ позволит обеспечить системный подход к решению задач.

Для реального сектора экономики разрабатывают методологическую основу работы отраслевых центров компетенций. Они будут анализировать отрасли, выявлять барьеры, мешающие развитию бизнеса, настраивать меры поддержки для ускорения инвестиционного цикла, а также расширять внедрение современных цифровых решений, производственных технологий и робототехники.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

IT-платформа «Производительность.рф» станет полноценной экосистемой федерального проекта по повышению производительности на территории всей страны. На ней уже зарегистрировано более 250 тыс. пользователей.

На федеральный проект по производительности труда выделено порядка 30 млрд рублей, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэка. Средства направят на работу федерального и 60 региональных центров компетенций. Они оказывают производственный консалтинг предприятиям: помогают перестроить внутрипроизводственную логистику, загрузить оборудование, сократить простои на предприятиях.

— Такой поддержкой в рамках нацпроекта-2019–2024 воспользовалось более 6 тыс. компаний. В результате их производительность на 5% опережает конкурентов, а прибыль выросла на 434 млрд рублей. Получить адресную поддержку могут обрабатывающие производства, сельхозпредприятия, строительные и транспортные компании, организации системы ЖКХ и сферы туризма. Им достаточно подать заявку на сайте «производительность.рф», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, ответственным министерствам необходимо к маю разработать отраслевые программы повышения производительности. Предстоит определить приоритеты по производительности труда, сформировать заказ на инструменты бережливого производства, разработать предложения по снятию административных барьеров, скорректировать меры поддержки для стимуляции роста производительности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Федеральный проект «Производительность труда» включен в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Он будет работать до 2030 года. Отраслевые центры компетенций созданы в начале 2025 года при профильных министерствах, работающих по методическим рекомендациям ФЦК. Кроме непосредственной работы в организациях специалисты и аналитики отраслевых центров вместе с властями регионов будут отбирать и тиражировать для самостоятельного внедрения организациями лучшие практики повышения производительности.

Оставшиеся проблемы

Внедрение центров роста — логичное продолжение и консолидация накопленной экспертизы Федерального центра компетенций, заметил в беседе с «Известиями» основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. Однако всевозможные способы увеличить производительность труда — надстройка на нормально действующие, отлаженные процессы, которые нужно просто усовершенствовать.

— В то же время развитие производства тормозится текущими экономическими условиями. Дорогие деньги не позволяют расширяться, строить складские мощности, обновлять оборудование, — сказал он. — Доступные кредитные линии могли бы здорово помочь там, где прирост производительности вытаскивают просто за счет логистики внутри предприятия, в то время как станки просто-напросто морально устарели.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сейчас, по его оценке, насущная проблема помимо недоступных кредитов под ставку ниже рентабельности — кадровый голод. Не хватает людей, а тех, что приходят, привлекают увеличенной зарплатой. Такие действия подстегивают инфляцию.

— В чем реально нужна помощь предприятиям, так это в повышении уровня автоматизации и цифровизации, что позволило бы обойтись меньшим количеством более квалифицированных сотрудников. Важно, как грамотно и быстро подобрать, внедрить и использовать такие инструменты, — отметил эксперт.

С конца 2024 года в экономике России появились «первые признаки охлаждения», заявил в феврале глава Минэкономразвития Решетников. Он напомнил, что по итогам 2024 года экономика страны показала темпы роста в 4,1%. Министр оценил потенциал роста ВВП в 3% в год.

Вместе с тем в Минэке раскритиковали политику ЦБ. По словам Решетникова, рекордно высокая ключевая ставка приводит к ограничениям доступности кредита, а это «несет риски охлаждения экономики в масштабах, которые будут противоречить провозглашенным целям властей». В условиях высоких процентных ставок отечественные предприятия активно сокращают свои инвестпрограммы и испытывают проблемы при обслуживании своих долгов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В марте в ЦБ отметили, что оперативная февральская статистика указывает на появление признаков формирования тренда на замедление роста цен. Однако для подтверждения устойчивости дезинфляционного тренда, необходимого для возвращения инфляции к 4%, нужно более выраженное замедление. В регуляторе напомнили, что для этого требуется более сдержанный рост потребительской активности, а также опережающий рост производительности труда по отношению к реальным зарплатам.

И потребительские, и промышленные кредиты в условиях нестабильности разгоняют инфляцию, повышая спрос на деньги. Экономика России сейчас растет, но предприятия просят на развитие кредиты, поскольку необходимость расширения превышает их финансовые возможности, это повышает спрос на деньги, ставки по кредитам растут, они закладываются в цены. В итоге повышаются цены товаров на полках магазинов.