Учи ученого: прием на платное образование в вузы могут ограничить уже в 2026-м

Прием на платное обучение в высшие учебные заведения могут ограничить уже в 2026 году: ненужных юристов, менеджеров и других специалистов станет меньше . Законопроект, наделяющий кабмин такими полномочиями, Госдума может принять в первом чтении до конца мая, выяснили «Известия». Инициатива разработана по поручению президента, который обращал внимание на чрезмерный платный набор по специальностям, на которые нет спроса экономики и рынка труда . В ряде вузов заявили, что поддерживают новые требования и уже начали вводить такие ограничения.

Почему может сократиться прием на платное обучение

С 1 сентября 2026 года прием на платное обучение в вузы может быть ограничен . Законопроект, наделяющий кабмин такими полномочиями, Госдума планирует принять в первом чтении в мае, а в окончательном, третьем — до завершения весенней сессии, которая в этом году продлится до 3 августа . Об этом «Известиям» рассказали в комитетах, которые начали готовить на инициативу свои заключения. Так, в поддержку законопроекта уже выступили три комитета — по просвещению, развитию гражданского общества и по охране здоровья. С документами ознакомились «Известия».

Справка «Известий» Законопроект был разработан спикерами Совета Федерации и Госдумы, сенаторами и депутатами всех фракций после выступления Владимира Путина. 6 февраля этого года на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию глава государства заявил о необходимости исключения чрезмерного платного набора по специальностям, направлениям подготовки высшего образования, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда. При этом он отметил, что у таких специалистов очень низкий уровень качества подготовки, а они сами в конечном итоге никому не нужны.

— В России сегодня избыток юристов, экономистов и некоторых других профессий, которые молодежь получает за деньги, однако потом она никуда не может устроиться и остается невостребованной на рынке труда . Поэтому это очень своевременная инициатива. Государство должно иметь возможность регулировать подготовку специалистов, которые необходимы для развития страны , — пояснил «Известиям» поддержку законопроекта первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По его словам, инициатива прежде всего коснется государственных вузов. Многие из них сегодня открыли большое количество филиалов в различных регионах, но качество преподавания в них оставляет желать лучшего , пояснил депутат.

— Первое чтение законопроекта запланировано на май, и я допускаю, что до конца сессии он может быть принят в окончательном чтении. Новые нормы будут способствовать решению проблемы дисбаланса на рынке труда и дефицита квалифицированных кадров , — сообщила «Известиям» глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

По ее словам, сейчас многие вузы, к сожалению, превратились в «фабрики дипломов», штампуя специалистов по невостребованным специальностям .

— Мы предлагаем дать правительству право устанавливать квоты на платные места. Вузы смогут принимать студентов на коммерческой основе только в пределах этих квот . Это не значит, что платного образования не будет. Это значит, что оно станет более целевым и эффективным , — подчеркнула депутат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Для здравоохранения эта инициатива тоже очень актуальна, отметил глава профильного комитета Сергей Леонов.

— Например, если мы говорим о специалисте, то наличие платных мест снижает пропускную способность для бюджетных. То есть вузы сегодня заинтересованы, чтобы было больше платников, но они не всегда готовы и хотят учиться, так как они уже заплатили . Кроме того, есть и другая проблема, касающаяся специализации врачей. Например, все выбирают специальность пластического хирурга или гинеколога, но никто не хочет идти учиться на фтизиатров — врачей, которые лечат туберкулез , — пояснил депутат.

Он также допускает, что законопроект будет принят в весеннюю сессию, при этом не исключает, что в него еще будут внесены поправки .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В настоящее время, согласно пояснительной записке к документу, правительство получит право определять объем платных мест в вузах. Однако такое полномочие у него появится только с 1 сентября 2026 года — депутаты предлагают перенести на это время срок вступления новых требований .

Как сообщил «Известиям» источник в правительстве, отзыв на законопроект находится в проработке .



Редакция направила запрос в Минобрнауки, а также обратилась в ведущие вузы страны, в том числе в РЭУ им. Г.В. Плеханова, МГУ им. М.В. Ломоносова, Высшую школу экономики, с просьбой дать оценку сокращению платных мест.

Почему важно не допустить перепроизводства специалистов

Директор департамента организации приема абитуриентов и довузовской подготовки Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского Зураб Мамхягов сообщил «Известиям», что в вузе уже с этого года действуют правила об установлении ограничения на количество платных мест по направлениям высшего образования .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Ограничения касаются в первую очередь наиболее популярных специальностей, где наблюдается явный перевес в сторону платного приема: например, юриспруденции, менеджмента, экономики. Это необходимо, чтобы сбалансировать рынок труда и не допустить перепроизводства специалистов в отдельных областях , соответствовать потребностям государства и общества, — пояснил он.

По его словам, в университете поддерживают законопроект, поскольку он направлен на повышение качества высшего образования и более эффективное распределение учебной нагрузки .

— Ограничение количества платных мест позволит университетам лучше планировать образовательный процесс, обеспечивать равномерную загрузку преподавателей, фокусироваться на академических результатах, а не на коммерческой составляющей . Для студентов также произойдут позитивные изменения: они будут более ответственно относиться к образованию, ведь теперь только факта оплаты обучения недостаточно — нужно подтверждать стремление к знаниям, мотивацию и готовность учиться, — пояснил Зураб Мамхягов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он также отметил, что для частных вузов изменение может стать стимулом к усилению конкурентных преимуществ — образовательных программ, практико-ориентированного обучения, связей с работодателями.

Председатель Ассоциации негосударственных вузов России, ректор Российского нового университета (РосНОУ), академик Российской академии образования Владимир Зернов считает, что госрегулирование высшего образования необходимо, но оно должно быть разумным и с четкими правилами игры .

— То, что мы сегодня к этому вновь приходим, замечательно. Главный вопрос: как сделать, чтобы это совпало с потребностями страны и общества? В СССР совпадение было очень сильное, были четкий госзаказ на кадры и понимание, какие специалисты нужны для развития той или иной отрасли , — пояснил он, отметив, что за последние 30 лет это уже третья или даже четвертая попытка вернуться к советскому опыту .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев