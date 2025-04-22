Учи ученого: прием на платное образование в вузы могут ограничить уже в 2026-м

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Крымом за 40 минут
Мир
Путин заявил о провале попыток Запада нанести РФ поражение на поле боя
Мир
В МИДе указали на отсутствие ограничений на культурное сотрудничество с США
Мир
Папа римский Франциск завещал быть похороненным в римской базилике
Общество
Путин указал на необходимость соблюдать сроки восстановления новых регионов
Мир
Президент Ирана заявил о готовности к сделке с США при учете интересов Тегерана
Мир
Трамп намерен посетить похороны папы римского Франциска в Риме
Мир
В МИД РФ отметили усилия папы Франциска по защите духовных ценностей
Общество
Путин заявил о появлении на черном рынке западного оружия для Киева
Мир
В Кремле позитивно оценили позицию США о невозможности вступления Украины в НАТО
Мир
В Одессе трое мужчин выдавали себя за военкомов с целью похищения людей
Общество
Путин назвал чрезвычайно важной работой расселение людей из аварийного жилья
Мир
Келлог заявил об усталости США от конфликта на Украине
Армия
ВСУ после окончания перемирия потеряли до 50 человек на курском направлении
Общество
Россия и Казахстан обсудили в Тверской области сохранение исторической памяти о ВОВ
Политика
Военный эксперт назвал нонсенсом возможное разоружение ФРГ армии ради Киева
Мир
В Харьковской области военные ВСУ въехали на детскую площадку и устроили драку

Учи ученого: прием на платное образование в вузы могут ограничить уже в 2026-м

Каких специальностей это коснется и как к этому относятся в учебных заведениях
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Прием на платное обучение в высшие учебные заведения могут ограничить уже в 2026 году: ненужных юристов, менеджеров и других специалистов станет меньше. Законопроект, наделяющий кабмин такими полномочиями, Госдума может принять в первом чтении до конца мая, выяснили «Известия». Инициатива разработана по поручению президента, который обращал внимание на чрезмерный платный набор по специальностям, на которые нет спроса экономики и рынка труда. В ряде вузов заявили, что поддерживают новые требования и уже начали вводить такие ограничения.

Почему может сократиться прием на платное обучение

С 1 сентября 2026 года прием на платное обучение в вузы может быть ограничен. Законопроект, наделяющий кабмин такими полномочиями, Госдума планирует принять в первом чтении в мае, а в окончательном, третьем — до завершения весенней сессии, которая в этом году продлится до 3 августа. Об этом «Известиям» рассказали в комитетах, которые начали готовить на инициативу свои заключения. Так, в поддержку законопроекта уже выступили три комитета — по просвещению, развитию гражданского общества и по охране здоровья. С документами ознакомились «Известия».

Справка «Известий»

Законопроект был разработан спикерами Совета Федерации и Госдумы, сенаторами и депутатами всех фракций после выступления Владимира Путина. 6 февраля этого года на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию глава государства заявил о необходимости исключения чрезмерного платного набора по специальностям, направлениям подготовки высшего образования, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда. При этом он отметил, что у таких специалистов очень низкий уровень качества подготовки, а они сами в конечном итоге никому не нужны.

— В России сегодня избыток юристов, экономистов и некоторых других профессий, которые молодежь получает за деньги, однако потом она никуда не может устроиться и остается невостребованной на рынке труда. Поэтому это очень своевременная инициатива. Государство должно иметь возможность регулировать подготовку специалистов, которые необходимы для развития страны, — пояснил «Известиям» поддержку законопроекта первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава.

диплом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По его словам, инициатива прежде всего коснется государственных вузов. Многие из них сегодня открыли большое количество филиалов в различных регионах, но качество преподавания в них оставляет желать лучшего, пояснил депутат.

— Первое чтение законопроекта запланировано на май, и я допускаю, что до конца сессии он может быть принят в окончательном чтении. Новые нормы будут способствовать решению проблемы дисбаланса на рынке труда и дефицита квалифицированных кадров, — сообщила «Известиям» глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Студенты оседлости: зачем Совфед призывает сократить прием в вузы абитуриентов из регионов
Речь идет о квотировании платных мест в университетах столиц

По ее словам, сейчас многие вузы, к сожалению, превратились в «фабрики дипломов», штампуя специалистов по невостребованным специальностям.

— Мы предлагаем дать правительству право устанавливать квоты на платные места. Вузы смогут принимать студентов на коммерческой основе только в пределах этих квот. Это не значит, что платного образования не будет. Это значит, что оно станет более целевым и эффективным, — подчеркнула депутат.

аудитория
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Для здравоохранения эта инициатива тоже очень актуальна, отметил глава профильного комитета Сергей Леонов.

— Например, если мы говорим о специалисте, то наличие платных мест снижает пропускную способность для бюджетных. То есть вузы сегодня заинтересованы, чтобы было больше платников, но они не всегда готовы и хотят учиться, так как они уже заплатили. Кроме того, есть и другая проблема, касающаяся специализации врачей. Например, все выбирают специальность пластического хирурга или гинеколога, но никто не хочет идти учиться на фтизиатров — врачей, которые лечат туберкулез, — пояснил депутат.

Он также допускает, что законопроект будет принят в весеннюю сессию, при этом не исключает, что в него еще будут внесены поправки.

Минобрнауки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В настоящее время, согласно пояснительной записке к документу, правительство получит право определять объем платных мест в вузах. Однако такое полномочие у него появится только с 1 сентября 2026 года — депутаты предлагают перенести на это время срок вступления новых требований.

Как сообщил «Известиям» источник в правительстве, отзыв на законопроект находится в проработке.

Редакция направила запрос в Минобрнауки, а также обратилась в ведущие вузы страны, в том числе в РЭУ им. Г.В. Плеханова, МГУ им. М.В. Ломоносова, Высшую школу экономики, с просьбой дать оценку сокращению платных мест.

Почему важно не допустить перепроизводства специалистов

Директор департамента организации приема абитуриентов и довузовской подготовки Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского Зураб Мамхягов сообщил «Известиям», что в вузе уже с этого года действуют правила об установлении ограничения на количество платных мест по направлениям высшего образования.

абитуриент
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Ограничения касаются в первую очередь наиболее популярных специальностей, где наблюдается явный перевес в сторону платного приема: например, юриспруденции, менеджмента, экономики. Это необходимо, чтобы сбалансировать рынок труда и не допустить перепроизводства специалистов в отдельных областях, соответствовать потребностям государства и общества, — пояснил он.

Поучите — распишитесь: в РФ появится госрейтинг вузов и колледжей по зарплатам выпускников
Первый опубликуют уже в июне — оценивать будут востребованность студентов на рынке труда

По его словам, в университете поддерживают законопроект, поскольку он направлен на повышение качества высшего образования и более эффективное распределение учебной нагрузки.

— Ограничение количества платных мест позволит университетам лучше планировать образовательный процесс, обеспечивать равномерную загрузку преподавателей, фокусироваться на академических результатах, а не на коммерческой составляющей. Для студентов также произойдут позитивные изменения: они будут более ответственно относиться к образованию, ведь теперь только факта оплаты обучения недостаточно — нужно подтверждать стремление к знаниям, мотивацию и готовность учиться, — пояснил Зураб Мамхягов.

аудитория
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он также отметил, что для частных вузов изменение может стать стимулом к усилению конкурентных преимуществ — образовательных программ, практико-ориентированного обучения, связей с работодателями.

Председатель Ассоциации негосударственных вузов России, ректор Российского нового университета (РосНОУ), академик Российской академии образования Владимир Зернов считает, что госрегулирование высшего образования необходимо, но оно должно быть разумным и с четкими правилами игры.

— То, что мы сегодня к этому вновь приходим, замечательно. Главный вопрос: как сделать, чтобы это совпало с потребностями страны и общества? В СССР совпадение было очень сильное, были четкий госзаказ на кадры и понимание, какие специалисты нужны для развития той или иной отрасли, — пояснил он, отметив, что за последние 30 лет это уже третья или даже четвертая попытка вернуться к советскому опыту.

ноутбук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, как и сейчас, тогда была цель технологического лидерства страны в мире. Это значит, что в приоритете изучения в вузах должны быть математика, физика, искусственный интеллект и всё, что связано с IT-специальностями. При этом Владимир Зернов отметил: все говорят, что в России сегодня слишком много экономистов и юристов, но проблема ведь не в том, что их много, а в том, что среди них мало профессионалов, так как зачастую экзамены у них принимают недостаточно жестко.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир