Учи ученого: прием на платное образование в вузы могут ограничить уже в 2026-м
Прием на платное обучение в высшие учебные заведения могут ограничить уже в 2026 году: ненужных юристов, менеджеров и других специалистов станет меньше. Законопроект, наделяющий кабмин такими полномочиями, Госдума может принять в первом чтении до конца мая, выяснили «Известия». Инициатива разработана по поручению президента, который обращал внимание на чрезмерный платный набор по специальностям, на которые нет спроса экономики и рынка труда. В ряде вузов заявили, что поддерживают новые требования и уже начали вводить такие ограничения.
Почему может сократиться прием на платное обучение
С 1 сентября 2026 года прием на платное обучение в вузы может быть ограничен. Законопроект, наделяющий кабмин такими полномочиями, Госдума планирует принять в первом чтении в мае, а в окончательном, третьем — до завершения весенней сессии, которая в этом году продлится до 3 августа. Об этом «Известиям» рассказали в комитетах, которые начали готовить на инициативу свои заключения. Так, в поддержку законопроекта уже выступили три комитета — по просвещению, развитию гражданского общества и по охране здоровья. С документами ознакомились «Известия».
— В России сегодня избыток юристов, экономистов и некоторых других профессий, которые молодежь получает за деньги, однако потом она никуда не может устроиться и остается невостребованной на рынке труда. Поэтому это очень своевременная инициатива. Государство должно иметь возможность регулировать подготовку специалистов, которые необходимы для развития страны, — пояснил «Известиям» поддержку законопроекта первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава.
По его словам, инициатива прежде всего коснется государственных вузов. Многие из них сегодня открыли большое количество филиалов в различных регионах, но качество преподавания в них оставляет желать лучшего, пояснил депутат.
— Первое чтение законопроекта запланировано на май, и я допускаю, что до конца сессии он может быть принят в окончательном чтении. Новые нормы будут способствовать решению проблемы дисбаланса на рынке труда и дефицита квалифицированных кадров, — сообщила «Известиям» глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
По ее словам, сейчас многие вузы, к сожалению, превратились в «фабрики дипломов», штампуя специалистов по невостребованным специальностям.
— Мы предлагаем дать правительству право устанавливать квоты на платные места. Вузы смогут принимать студентов на коммерческой основе только в пределах этих квот. Это не значит, что платного образования не будет. Это значит, что оно станет более целевым и эффективным, — подчеркнула депутат.
Для здравоохранения эта инициатива тоже очень актуальна, отметил глава профильного комитета Сергей Леонов.
— Например, если мы говорим о специалисте, то наличие платных мест снижает пропускную способность для бюджетных. То есть вузы сегодня заинтересованы, чтобы было больше платников, но они не всегда готовы и хотят учиться, так как они уже заплатили. Кроме того, есть и другая проблема, касающаяся специализации врачей. Например, все выбирают специальность пластического хирурга или гинеколога, но никто не хочет идти учиться на фтизиатров — врачей, которые лечат туберкулез, — пояснил депутат.
Он также допускает, что законопроект будет принят в весеннюю сессию, при этом не исключает, что в него еще будут внесены поправки.
В настоящее время, согласно пояснительной записке к документу, правительство получит право определять объем платных мест в вузах. Однако такое полномочие у него появится только с 1 сентября 2026 года — депутаты предлагают перенести на это время срок вступления новых требований.
Как сообщил «Известиям» источник в правительстве, отзыв на законопроект находится в проработке.
Редакция направила запрос в Минобрнауки, а также обратилась в ведущие вузы страны, в том числе в РЭУ им. Г.В. Плеханова, МГУ им. М.В. Ломоносова, Высшую школу экономики, с просьбой дать оценку сокращению платных мест.
Почему важно не допустить перепроизводства специалистов
Директор департамента организации приема абитуриентов и довузовской подготовки Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского Зураб Мамхягов сообщил «Известиям», что в вузе уже с этого года действуют правила об установлении ограничения на количество платных мест по направлениям высшего образования.
— Ограничения касаются в первую очередь наиболее популярных специальностей, где наблюдается явный перевес в сторону платного приема: например, юриспруденции, менеджмента, экономики. Это необходимо, чтобы сбалансировать рынок труда и не допустить перепроизводства специалистов в отдельных областях, соответствовать потребностям государства и общества, — пояснил он.
По его словам, в университете поддерживают законопроект, поскольку он направлен на повышение качества высшего образования и более эффективное распределение учебной нагрузки.
— Ограничение количества платных мест позволит университетам лучше планировать образовательный процесс, обеспечивать равномерную загрузку преподавателей, фокусироваться на академических результатах, а не на коммерческой составляющей. Для студентов также произойдут позитивные изменения: они будут более ответственно относиться к образованию, ведь теперь только факта оплаты обучения недостаточно — нужно подтверждать стремление к знаниям, мотивацию и готовность учиться, — пояснил Зураб Мамхягов.
Он также отметил, что для частных вузов изменение может стать стимулом к усилению конкурентных преимуществ — образовательных программ, практико-ориентированного обучения, связей с работодателями.
Председатель Ассоциации негосударственных вузов России, ректор Российского нового университета (РосНОУ), академик Российской академии образования Владимир Зернов считает, что госрегулирование высшего образования необходимо, но оно должно быть разумным и с четкими правилами игры.
— То, что мы сегодня к этому вновь приходим, замечательно. Главный вопрос: как сделать, чтобы это совпало с потребностями страны и общества? В СССР совпадение было очень сильное, были четкий госзаказ на кадры и понимание, какие специалисты нужны для развития той или иной отрасли, — пояснил он, отметив, что за последние 30 лет это уже третья или даже четвертая попытка вернуться к советскому опыту.
По его словам, как и сейчас, тогда была цель технологического лидерства страны в мире. Это значит, что в приоритете изучения в вузах должны быть математика, физика, искусственный интеллект и всё, что связано с IT-специальностями. При этом Владимир Зернов отметил: все говорят, что в России сегодня слишком много экономистов и юристов, но проблема ведь не в том, что их много, а в том, что среди них мало профессионалов, так как зачастую экзамены у них принимают недостаточно жестко.