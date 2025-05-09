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Терапевт рассказала о передающихся через пищу и воду летом инфекциях

Терапевт Пивоварова: в летний период наиболее опасной болезнью являются сальмонеллез
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Летом риск заражения инфекциями, передающимися через воду и пищу, значительно возрастает. Таким мнением в беседе с «Известиями» 9 мая поделилась профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова.

«Высокие температуры создают благоприятные условия для размножения бактерий, вирусов и паразитов», — отметила она.

По мнению специалиста, в летний период наиболее опасными болезнями являются сальмонеллез, который передается через сырые яйца, мясо и молочные продукты, а также дизентерия, вызываемая зараженной водой и немытыми овощами и фруктами.

Кроме того, стоит отметить ротавирусную инфекцию, которая чаще всего распространяется среди детей через воду и пищу, а также вирусный гепатит А, попадающий в организм через загрязненную воду и немытые продукты, а также при недостаточном соблюдении гигиенических норм.

Не менее опасен ботулизм, который может развиться при употреблении консервов, особенно домашних, если технология их приготовления была нарушена.

«Чтобы снизить риски, важно пить только бутилированную или кипяченую воду, тщательно мыть овощи и фрукты, избегать просроченных продуктов и соблюдать гигиену», — подчеркнула эксперт.

Также специалист рекомендует не покупать еду в сомнительных местах и следить за условиями хранения продуктов.

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Ранее, 30 апреля, врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) д.м.н. Владимир Неронов рассказал «Известиям», как защититься от клещей. По словам специалиста, попав на одежду, паразит ищет место для укуса, предпочитая голову, шею, область за ушами и сгибы конечностей. Сам укус практически незаметен, поэтому клещ может оставаться на теле до 10 дней, пока не насытится кровью.

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