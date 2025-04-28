Лечебный дефект: какие болезни опасно лечить самостоятельно

По разным причинам некоторые люди предпочитают обходить стороной медицинские кабинеты или использовать для лечения нетрадиционные методы. По мнению врачей, в любом случае они подвергают опасности свою жизнь и здоровье. От каких болезней нельзя избавиться самостоятельно, в каких случаях от самолечения недуг только прогрессирует — выяснили «Известия».

Гипертоническая болезнь приводит к инфаркту

Врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев в первую очередь советует учитывать то, что любое заболевание очень многогранно и человеку, далекому от медицины, сложно даже предположить, с какой именно проблемой он столкнулся.

— Например, в случае, если у человека на коже появляется обычная родинка, она может быть меланомой, а также не исключено и системное заболевание соединительной ткани. Вариантов много — даже врачи сомневаются, — рассказывает Прокофьев.

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Иногда люди, не имеющие медицинского образования, недооценивают риски болезней и лечатся, ориентируясь на рекламу препаратов. В результате вместо правильно подобранного лечения они в лучшем случае принимают бесполезные лекарственные средства. А в худшем последствия куда более серьезные. Например, самолечение гипертонической болезни может привести к инфаркту, которого можно было бы избежать.

— Вы никогда не увидите широкой рекламной компании действительно работающих средств лекарственной терапии, например антибактериальных или препаратов для эффективного и безопасного снижения артериального давления, — комментирует Денис Прокофьев.

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Схемы приема лекарственных средств подробно расписаны в специализированной медицинской литературе. Но, какими бы они ни казались простыми, эксперт советует понимать, что врач учится минимум семь лет, а потом годами нарабатывает опыт. Даже специалист не должен определять проблему «на глазок».

— И если врачу кажется, что он точно определит диагноз без предварительного обследования, то он, скорее всего, ошибется. И цена таких ошибок — жизнь. А человек без медицинского образования, к сожалению, еще больше подвержен ошибкам, — предостерегает доктор Прокофьев.

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Между тем многие люди действительно считают, что консультация врача — это очень простая процедура, сетует эксперт. Поэтому, минуя визит в медучреждение, самонадеянно открывают интернет в надежде получить ответ. Но самостоятельно определить заболевание и подобрать себе лечение человеку без медицинского образования крайне сложно.

— Прием любого специалиста (врача-терапевта, невролога, аллерголога) — это многоэтапный путь. Он всегда начинается со сбора анамнеза (аллергического, семейного, наследственного, экспертного), жалоб пациента, осмотра, проведения диагностики. И лишь потом ставится диагноз. Конечно, если врач опытный и есть возможность проведения современной диагностики в короткие сроки, то всё происходит быстрее — но не моментально, если мы говорим о правильном и хорошем лечении, — поясняет Денис Прокофьев.

Грипп или коронавирус

Эксперт не советует самостоятельно лечить острую респираторную вирусную инфекцию, которой многие россияне не придают значения.

— Для того чтобы определить вид ОРВИ (в том числе грипп или ковид), а затем назначить противовирусный препарат, надо как минимум выяснить, что это за вирус. Если диагностику не провести, то человек рискует принимать противовирусные препараты, которые ему не показаны, — комментирует Денис Прокофьев.

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По словам доктора, любой неправильно подобранный препарат в определенной степени обладает такими негативными свойствами, как гастротоксичность, гепатотоксичность и нефротоксичность. В первом случае страдает желудочно-кишечный тракт, в других — препарат может оказывать токсическое воздействие на печень или почки. Кроме того, неправильно подобранное лекарство способно вызвать аллергическую реакцию. Врач учитывает эти побочные эффекты, а человек без специального образования не только несет финансовые потери, но и принимает абсолютно бесполезный препарат. А тем временем недуг начинает прогрессировать.

— К вирусному заболеванию присоединяется бактериальное, появляется кашель. Больной покупает препарат, который останавливает этот кашель, а мокрота остается в легочной ткани. В результате развивается пневмония. Но человек продолжает читать сайты, пытается повысить иммунитет БАДами, пьет травы. В результате процесс приобретает настолько запущенный характер, что спасти больного не удается. Так погибают от пневмонии 90% людей, которые занимаются самолечением , — предостерегает доктор Прокофьев.

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По словам Дениса Прокофьева, намного сложнее обстоит дело с заболеваниями иммунной системы, к которым относятся, например, ревматоидный артрит, псориаз, серьезные аллергические реакции и др.

— Иммунология — это очень сложная отрасль медицины. Надо обладать специальными знаниями, чтобы ориентироваться в том, как работают механизмы иммунитета. Если по незнанию применять лекарственные препараты, так называемые иммуностимуляторы и иммуномодуляторы, то можно запустить такую реакцию иммунитета, которая начнет бороться против своего организма , — комментирует врач общей практики.

По словам эксперта, чтобы отследить эффективность препарата, нужно знать иммунологическую карту пациента, осуществлять мониторинг анализов крови, а это крайне сложная задача.

Когда не помогут антибиотики

Весьма коварны заболевания, передающиеся половым путем. Не имеет смысла лечить такие проблемы самостоятельно, подчеркивает врач.

— Тут в первую очередь нужно подобрать препарат с чувствительностью к той или иной бактериальной инфекции. Для этого специалисты берут ПЦР-мазок, определяют вид бактерии, чувствительность к препарату, а потом назначают необходимый курс лечения. На определенном этапе надо сделать контроль эффективности лечения, — говорит Прокофьев.

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Врач обращает внимание на то, что иногда комбинацией антибактериальных препаратов обязательно нужно лечить и полового партнера, а если этого не сделать, то человек будет страдать от хронического заболевания. На этом фоне развиваются поражения различных систем организма.

— Наиболее яркий пример — хламидиоз. Если пытаться избавиться от него, например, с помощью короткого курса антибиотиков и мирамистина, то пропадет симптоматика, а болезнь останется. При нелеченном хламидиозе развивается поражение суставов и органов зрения. Тогда вред здоровью уже непоправим , — предостерегает Денис Прокофьев.

Какие лекарства не нужны

По мнению врача общей практики, в современной аптеке имеет смысл ограничить продажу препаратов, которые продаются без рецепта.

— Например, в результате бесконтрольного применения антибиотиков мы получили устойчивую, высокую резистентность микроорганизмов. Если так будет продолжаться дальше, мы потеряем такую группу лекарственных препаратов, как антибиотики, — они просто перестанут работать , — комментирует эксперт. — Бесконтрольное использование препаратов от головной боли с содержанием кофеина ведет к гипертоническим кризам, аспирин провоцирует кровотечение и т.д.

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Если человек попал в ситуацию, когда без самостоятельных шагов в лечении не обойтись, то Прокофьев советует провести хотя бы элементарную диагностику — измерить артериальное давление и температуру, определить уровень глюкозы. Если предстоит отправиться туда, где оперативной медпомощи ждать не приходится, то эксперт рекомендует заранее с помощью врача составить памятку о том, как купировать гипертонический криз, снизить температуру, что можно использовать из противовирусных препаратов. Но всё же лучше по возможности проконсультироваться со специалистами.

— Заболевания сейчас очень коварны. Для того чтобы не только снять острый период, но и провести профилактику развития осложнений, выявить риски, надо очень много знать, — рассуждает эксперт.

Одним из самых опасных методов лечения Денис Прокофьев считает применение лекарственных препаратов с недоказанной эффективностью. Поскольку проводимых исследований и доказательной базы недостаточно, такие препараты могут вместо пользы приносить вред — поражают органы и системы, провоцируют хронические заболевания, оказывают токсическое воздействие.

— Еще одна большая опасность — это самостоятельное лечение онкологии и вирусных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции. Часто человек не хочет верить в свой диагноз, ищет альтернативные методы лечения. Но, к сожалению, самолечение не приносит положительных результатов, — сетует эксперт.

Фото: Global Look Press/IMAGO

Что касается лекарственных растений, в классической медицине есть методы использования препаратов с травами, но только в комплексе с лекарственной терапией и после постановки правильного диагноза, отмечает эксперт.

Кто боится врачей

С точки зрения психиатрии склонность к самолечению обычно проявляют люди от 45 лет и старше, то есть предпенсионного или пенсионного возраста, отмечает психиатр, психотерапевт Алексей Вилков. Некоторым из них свойственны параноидальные черты характера, такие как подозрительность и недоверие.

— Эти люди не доверяют не только врачам, но и другим сотрудникам различных государственных и коммерческих организаций. Они полагают, что кто-то захочет их обмануть, «залечить», вытянуть из них деньги на дополнительные обследования, — рассказывает Вилков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Другая категория доморощенных докторов — люди с низким уровнем образования, которые верят в нетрадиционные методы лечения. Эти граждане внушаемы, а потому их легко обмануть всевозможным шарлатанам, отмечает эксперт.

— Порой у некоторых людей подозрительность и недоверчивость сочетаются с повышенной внушаемостью и отсутствием образования и дополняются склонностью к магическому мышлению. Тогда они даже не сомневаются в том, что лишь нетрадиционные методы лечения и магические ритуалы дадут положительный эффект в избавлении от недуга, — комментирует Алексей Вилков.

Бывает, что люди не то что не верят врачам, а просто легкомысленно относятся к своему здоровью и не спешат на обследование, даже если на то есть веские основания.

— Те, кто игнорирует возможные диагнозы, принадлежат к так называемому гипертимному типу личности — оптимистичны и легковесны. Столь же легко относятся не только к своему здоровью, но и ко всем жизненным ситуациям в целом. Гипертимы склонны отрицать наличие болезней, считают, что всё пройдет само собой, — комментирует Алексей Вилков.

Фото: Global Look Press/Jochen Tack