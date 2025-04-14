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Магия чисел: как высокое давление разрушает здоровье

Врачи рассказали, какие причины доводят людей до артериальной гипертензии и что делать, если приступ застал врасплох
Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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По данным ВОЗ, каждый третий житель России страдает от артериальной гипертензии. При этом почти половина гипертоников даже не подозревают о том, что у них повышенное давление, или не придают этому значения. Между тем такая болезнь — одна из главных причин смертности в мире. Как не пропустить гипертонию, что делать, чтобы давление всегда было в норме, и какие продукты помогают снизить цифры на тонометре — в материале «Известий».

Боль, стресс, сахарный диабет

Гипертоническая болезнь — это не один эпизод, а стойкое, регулярное повышение артериального давления выше показателя 140 на 90, подчеркивает врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев. Первая цифра — это так называемое систолическое давление, то есть давление в кровеносных сосудах в тот момент, когда происходит сжатие или сокращение сердечной мышцы. Второй показатель (диастолическое давление) фиксируется, когда сердце находится в состоянии покоя между двумя сокращениями.

Тонометр
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По словам Прокофьева, различают три степени и стадии артериальной гипертензии.

При первой, мягкой, показатели давления укладываются в отрезок от 140/90 до 159/99 мм рт. ст. Чаще всего эта стадия проявляется без особых симптомов, но усиленное сердцебиение, шум в ушах, слабость, тяжесть в конечностях и отечность должны насторожить человека. В большинстве случаев причиной этой степени гипертонии становится неправильный образ жизни. Лечение сводится в основном к нормализации массы тела, коррекции рациона, отказу от вредных привычек и стрессов, а также к увеличению физической активности.

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Вторая степень именуется умеренной, но цифры на тонометре уже выглядят пугающе — от 160/100 до 170/109. У человека появляются слабость, головокружение и тошнота, перед глазами мелькают мушки, он жалуется на сильные пульсирующие головные боли, отдающие в затылок, и давящие боли в области сердца. Помимо длительных стрессов, интенсивной работы по ночам и неправильного образа жизни, причины проблем со здоровьем могут быть связаны с заболеваниями сердца, сосудов, надпочечников, почек, щитовидной железы, а также сахарным диабетом. Важную роль играет генетическая предрасположенность. Кроме корректировки образа жизни и отказа от вредных привычек, пациенту необходимо регулярное наблюдение профильных врачей и прием лекарственных средств.

Головная боль
Фото: Global Look Press/Erik Reis - IKOstudio

Когда верхний показатель давления превышает 180 мм рт. ст., а нижняя граница поднимается выше 110, речь идет уже о третьей степени гипертонической болезни — тяжелой. Пульсирующая головная боль сопровождается тошнотой и рвотой, человек страдает от болей в области сердца, слабости в руках и ногах, у него нарушается зрение, сильно краснеет лицо и даже наблюдаются провалы в памяти. В этом случае сходятся все причины, характерные для первой и второй степени, а также не исключены проблемы, которые добавляет менопауза. Без серьезного лечения и постоянного наблюдения у специалистов не обойтись.

Беда от нежного сердца

К счастью, наш организм устроен так, что в норме даже умеет контролировать артериальное давление.

— Этому помогает, в частности, гормональная ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС). Кроме того, в организме есть множество рецепторов, которые осуществляют необходимый контроль. Действуют и другие защитные механизмы. Давление начинает систематически повышаться, если в организме происходит сбой этих функций, — рассказывает Денис Прокофьев.

Каждого пациента с повышенным давлением важно обследовать, чтобы понять, какая причина ему «досаждает» — симптоматическая (связанная с внешними факторами), эпизодическая или постоянная, подчеркивает врач общей практики. Специалисты устанавливают, имеются ли негативные изменения в органах: обследуют сердце, почки, сосуды, глаза, головной мозг. Самые основные причины гипертонии обычно связаны с нарушением работы сердца, заболеванием почек и щитовидной железы. Но, по словам Прокофьева, до истинных причин удается докопаться не более чем в 50% случаев.

ЭКГ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Врач общей практики предостерегает, что эпизод повышения артериального давления, так называемый гипертонический криз, может случиться даже у абсолютно здорового человека. Гипотоник тоже рискует стать гипертоником — это случается не так часто, но все-таки может произойти в солидном возрасте, когда организм уже не так хорошо, как раньше, контролирует артериальное давление. Определить по внешним признакам, что человек гипертоник, практически невозможно, считает эксперт. Иногда признаки артериальной гипертензии вообще отсутствуют, а порой схожи с кардиологической или неврологической симптоматикой. Однако холодные руки, небольшой тремор и слишком красное лицо могут свидетельствовать о нежелательной сосудистой реакции.

— Если помимо этого при повышенном давлении есть ощущение, что не хватает воздуха, наблюдается сильная одышка и пульсирующая головная боль, то лучше вызвать бригаду скорой медицинской помощи, — предостерегает Денис Прокофьев.

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Бывают ситуации, когда можно убрать причину высокого давления и забыть о нем раз и навсегда. Например, такое возможно, если причиной гипертонии стал мышечный спазм или мочекаменная болезнь.

Спазм
Фото: Getty Images/Wuka

Случается, что давление разово повышается из-за мышечного спазма или от сильного стресса, но проблема носит эпизодический характер. И тогда самая большая ошибка врачей — сразу назначать пожизненный прием препаратов для снижения давления без серьезного обследования, только потому, что пациент на приеме пожаловался на этот единичный случай, — предостерегает доктор Прокофьев.

Что делать, пока едет «скорая»

Что же делать, если давление резко подскочило, необходимых лекарств под рукой нет, а «скорая» еще в пути?

Кардиолог Скандинавского центра здоровья Иван Ефремкин отмечает, что в экстренной ситуации важно успокоиться, сесть или лечь, создать тишину и приглушить свет.

Медленное диафрагмальное дыхание (около пяти секунд на вдох и столько же на выдох) помогает снизить давление на 10–15 мм рт. ст. за счет активации парасимпатической системы, — подсказывает кардиолог.

Чай
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По словам Ивана Ефремкина, теплая ванночка для ног или грелка у ступней вызывают перераспределение крови и слегка снижают давление в центральных сосудах. При ощущении жара можно остудить лоб и виски прохладным компрессом. Хорошо, если под рукой есть травяной чай (например, мятный).

Кардиолог подчеркивает, что все эти меры — временные. Если скачок давления значительный и есть риск гипертонического криза, то необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Однако даже элементарное спокойствие, теплая ванна для ног и расслабляющий чай могут выиграть время и облегчить состояние до приезда врача, подчеркивает кардиолог.

Но, чтобы не доводить себя до критического состояния, важно уделять внимание профилактике гипертонии — она важна в любом возрасте. Судя по основным причинам, от неприятного диагноза можно уберечься, если вести здоровый образ жизни.

— Это, безусловно, контроль индекса массы тела, регулярная физическая активность, отказ от алкоголя, никотина и кофеина. Необходимо избегать стрессовых нагрузок, нормализовать режим сна и бодрствования. А если врачи поставили неприятный диагноз и действительно есть стойкое повышение артериального давления, то обязательно принимать назначенную терапию, — комментирует Денис Прокофьев.

Какие продукты снижают давление

На уровень артериального давления сильно влияет рацион — одни продукты провоцируют его рост, а другие помогают держать под контролем, считает Иван Ефремкин.

Сосиски
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Избыток соли (натрия) считается главным фактором роста артериального давления. Соль задерживает воду в организме и увеличивает объем циркулирующей крови. Особенно много натрия скрыто в колбасах, сосисках, соленьях, копченостях, консервированных супах, готовых соусах и снеках, — рассказывает Иван Ефремкин.

По словам эксперта, кофеин тоже оказывает прямое влияние на рост давления: крепкий кофе, чай, энергетики сужают сосуды и ускоряют пульс.

— У людей, регулярно пьющих кофе, со временем развивается толерантность к кофеину, но при склонности к гипертонии лучше ограничить такие напитки, — предостерегает врач.

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Эксперт отмечает и вред алкоголя — этанол негативно воздействует на сосуды, провоцируя стойкое повышение давления.

Отдельное внимание стоит уделить лакрице (солодке). Глицирризиновая кислота в ее составе способствует задержке натрия, из-за чего давление может повышаться даже при небольшом регулярном потреблении, — предостерегает кардиолог.

Для нормализации давления полезен рацион, богатый калием, магнием и клетчаткой, подчеркивает кардиолог. Калий нейтрализует избыток натрия, поэтому бананы, изюм, абрикосы, чернослив, курага, миндаль, грецкие орехи, кешью и печеный картофель хорошо помогают поддерживать баланс. А цельнозерновые хлебцы, свежие овощи и ягоды помогут не тянуться к соли или вредным закускам. Магний, содержащийся в орехах, зелени, крупах и цельнозерновом хлебе, улучшает состояние сосудов. А растительная клетчатка поддерживает их эластичность.

Свекла
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Свекла, шпинат, руккола и другая листовая зелень содержат нитраты: в организме они превращаются в оксид азота, расширяя сосуды. Свекольный сок может снижать систолическое давление (первое или верхнее число) на 7–12 мм рт. ст., а чеснок (благодаря аллицину и другим веществам) — на 3–5 мм рт. ст. Каркаде (гибискус) благодаря биофлавоноидам тоже улучшает функцию сосудов: несколько чашек в день дают эффект, сопоставимый с мягкими гипотензивными средствами. Умеренное потребление горького шоколада (не менее 70% какао) в ряде исследований снижает давление на 2–4 мм рт. ст. — разъясняет кардиолог.

По словам Ефремкина, гипертонику полезно иметь на кухне специи без соли: сушеные травы, чеснок, лимоны. Они придают блюдам вкус, не повышая давление. Из напитков предпочтительны травяные чаи (мятный, ромашковый, каркаде), поскольку они не содержат кофеин и помогают расслабиться.

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