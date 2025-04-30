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Врач предупредил об опасности клещей и рассказал о мерах защиты

Врач Неронов: красное кольцо вокруг укуса клеща говорит о начале заболевания
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Фото: TASS/DPA/Bernd Weissbrod
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С наступлением теплого сезона клещи активизируются в траве и кустарниках на высоте от 25 см до метра, подстерегая своих жертв. Они способны чувствовать запах человека или животного на расстоянии 10–15 м. О главных опасностях клещей и эффективных способах защиты от них 30 апреля «Известиям» рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) д.м.н. Владимир Неронов.

По словам специалиста, попав на одежду, паразит ищет место для укуса, предпочитая голову, шею, область за ушами и сгибы конечностей. Сам укус практически незаметен, поэтому клещ может оставаться на теле до 10 дней, пока не насытится кровью.

Главную опасность представляют заболевания, которые переносят клещи: клещевой энцефалит и боррелиоз.

«В европейской части зараженность клещей энцефалитом составляет от 2 до 5%, тогда как в Сибири и на Дальнем Востоке этот показатель составляет 15–20%. Инфекция боррелиозом передается клещами в 40–70 раз чаще, чем энцефалит», — отметил Неронов.

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Сейчас клещи в основном переносят боррелиоз и пятнистую лихорадку

Для защиты от клещей врач рекомендует соблюдать несколько важных правил. На природе следует носить светлую однотонную одежду с длинными рукавами и головной убор. Каждые два часа нужно проводить взаимные осмотры, уделяя особое внимание волосистым участкам тела. При ночевке на природе необходимо очистить территорию в радиусе 20–25 м от сухой травы и веток.

После возвращения домой важно сразу сменить одежду, тщательно ее осмотреть и постирать. Для дополнительной защиты следует использовать эффективные репелленты.

При обнаружении присосавшегося клеща нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Введение гамма-глобулина в первые 72 часа после укуса может предотвратить развитие энцефалита. Если обратиться к врачу невозможно, следует внимательно наблюдать за состоянием в течение двух недель, обращая внимание на температуру и возможное покраснение в месте укуса.

«Если ваше самочувствие ухудшилось, температура поднялась или появилось покраснение вокруг укуса в виде кольца, срочно обратитесь к врачу-инфекционисту, так как эти симптомы могут указывать на начало заболевания», — предупредил врач.

Специалист подчеркнул, что своевременная вакцинация остается наиболее надежным способом защиты от клещевого энцефалита, особенно для жителей эндемичных регионов.

Ранее, 25 апреля, дерматовенеролог и косметолог Валерия Шаповалова рассказала «Известиям» как защититься от укусов комаров и клещей. Так, после укуса комара следует использовать антигистаминные мази или кремы с гидрокортизоном. Они уменьшают зуд и воспаление. При множественных укусах можно принять антигистаминный препарат внутрь. Кроме того, для отпугивания насекомых некоторые используют натуральные масла, например масло цитронеллы. Но важно помнить: масла действуют намного слабее и меньше по времени в сравнении с химическими репеллентами.

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