Реклама
Прямой эфир
Общество
В Севастополе отказались от парада на 9 Мая по соображениям безопасности
Мир
В Кремле указали на нежелание будущего канцлера ФРГ Мерца налаживать отношения с РФ
Мир
Израиль одобрил планы расширения операции в секторе Газа
Общество
ФАС одобрила ходатайство «Магнита» о покупке «Азбуки вкуса»
Общество
Уголовное дело возбуждено после перестрелки в Махачкале
Общество
Депутат Госдумы Павел Качкаев умер на 74-м году жизни
Мир
СМИ заявили о сохранении Писториусом поста министра обороны в новом кабмине ФРГ
Мир
Посольство РФ сообщило о прибытии в Москву пострадавших при ударе по Йемену моряков
Общество
Путин заявил о хороших показателях Москвы практически по всем направлениям
Общество
ФСБ задержала во Владимирской области пособников телефонных мошенников
Происшествия
В Курской области при атаках БПЛА на автомобили погибли три человека
Мир
Путин обсудил с премьер-министром Индии ситуацию вокруг теракта в Пахалгаме
Общество
Блогер Шабутдинов на судебном заседании признал вину по делу о мошенничестве
Общество
Роскомнадзор сообщил об отсутствии сбоев в работе мобильных операторов
Мир
Число погибших при опрокидывании прогулочных судов в КНР возросло до 10
Армия
Экипажи Су-25 уничтожили прятавшихся в лесу боевиков ВСУ
Общество
Житель ХМАО задержан по подозрению в подготовке теракта на железной дороге
Сюжет:

Посольство РФ сообщило о прибытии в Москву пострадавших при ударе по Йемену моряков

0
EN
Фото: REUTERS/Al-Masirah TV
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Трое российских моряков, пострадавших в результате авиаудара США по йеменскому порту Рас-Иса, находятся в Москве. Об этом 5 мая сообщили в посольстве РФ в Йемене.

«Все трое пострадавших моряков в настоящее время находятся в Москве, где им оказывают медицинскую помощь», — передал сотрудник дипмиссии ТАСС.

Уточняется, что россиян эвакуировали из Йемена два дня назад.

Несгибаемая доля: хуситы сохранили боеспособность после ударов США
Пойдет ли Вашингтон на наземную операцию в Йемене

О пострадавших моряках из РФ вечером 26 апреля сообщил министр иностранных дел правительства хуситов в Сане Джамаль Амер. Он уточнил, что ранения получили Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин. Позже представитель экипажа Seven Pearls сообщил, что россиян перевели в Сану. По его словам, на судне находился 21 россиянин, в том числе граждане с хроническими заболеваниями, которым необходимо обследование. 30 апреля в посольстве РФ в Йемене сообщили, что один пострадавший госпитализирован и нуждается в операции, двое других получили легкие ранения.

Утром 26 апреля телеканал Al Masirah сообщил о серии авиаударов со стороны США по находящейся под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах» территории Йемена. Уточнялось, что Вашингтон совершил атаку на Сану, а также на провинции Саада, Эль-Махвит и Эль-Ходейда. По данным телеканала, в результате ударов погиб один человек, еще один получил ранения.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025