Посольство РФ сообщило о прибытии в Москву пострадавших при ударе по Йемену моряков
Трое российских моряков, пострадавших в результате авиаудара США по йеменскому порту Рас-Иса, находятся в Москве. Об этом 5 мая сообщили в посольстве РФ в Йемене.
«Все трое пострадавших моряков в настоящее время находятся в Москве, где им оказывают медицинскую помощь», — передал сотрудник дипмиссии ТАСС.
Уточняется, что россиян эвакуировали из Йемена два дня назад.
О пострадавших моряках из РФ вечером 26 апреля сообщил министр иностранных дел правительства хуситов в Сане Джамаль Амер. Он уточнил, что ранения получили Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин. Позже представитель экипажа Seven Pearls сообщил, что россиян перевели в Сану. По его словам, на судне находился 21 россиянин, в том числе граждане с хроническими заболеваниями, которым необходимо обследование. 30 апреля в посольстве РФ в Йемене сообщили, что один пострадавший госпитализирован и нуждается в операции, двое других получили легкие ранения.
Утром 26 апреля телеканал Al Masirah сообщил о серии авиаударов со стороны США по находящейся под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах» территории Йемена. Уточнялось, что Вашингтон совершил атаку на Сану, а также на провинции Саада, Эль-Махвит и Эль-Ходейда. По данным телеканала, в результате ударов погиб один человек, еще один получил ранения.