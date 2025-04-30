Пострадавший при ударе США по порту Йемена россиянин нуждается в операции

Россиянин находившийся на борту судна Seven Pearls в момент удара по Йемену со стороны США госпитализирован в столице страны Сане и нуждается в сложной операции. Об этом 30 апреля сообщили в посольстве РФ в Йемене.

«Посольство подтверждает, что гражданин России, член экипажа судна, находится в больнице в Сане, вероятно, в результате авиаудара США по объектам инфраструктуры в вышеупомянутом йеменском порту. В связи с характером полученных травм ему потребуется сложная операция», — говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.

Кроме того, двое российских граждан получили легкие ранения, угрозы их жизни нет, состояние пострадавших стабильное.

Уточняется, что посольство России в Йемене следит за ситуацией наших граждан и готово оказать им всю возможную помощь.

О пострадавших моряках из РФ вечером 26 апреля сообщил министр иностранных дел правительства хуситов в Сане Джамаль Амер. Он уточнил, что ранения получили Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин. Позже представитель экипажа Seven Pearls сообщил, что россиян перевели в Сану. По его словам, на судне находился 21 россиянин, в том числе граждане с хроническими заболеваниями, которым необходимо обследование.

Утром 26 апреля телеканал Al Masirah сообщил о серии авиаударов со стороны США по находящейся под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах» территории Йемена. Уточнялось, что Вашингтон совершил атаку на Сану, а также на провинции Саада, Эль-Махвит и Эль-Ходейда. По данным телеканала, в результате ударов погиб один человек, еще один получил ранения.