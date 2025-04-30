Реклама
Прямой эфир
Армия
Бойцы ВС РФ рассказали о захвате трофейного оружия НАТО при освобождении Горналя
Мир
Песков отметил невозможность РФ не отреагировать на возрождение нацизма на Украине
Общество
В ХМАО задержали трех готовивших покушение на участника СВО украинских агентов
Мир
Захарова назвала бандитизмом угрозы ЕК в адрес Вучича из-за визита в Москву
Наука и техника
Россия сможет оказаться первой на Северном полюсе Луны
Экономика
В Роскомнадзоре прокомментировали варианты регулирования компьютерных игр
Общество
Около 30 студентов-медиков в Петербурге привлечены к допросу по делу о взятках
Армия
«Купол Донбасса» сорвал атаку ВСУ на жилые дома в Донецке
Мир
Небензя отметил важность заслуг папы римского Франциска для России и мира
Происшествия
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково
Мир
В парламенте Эстонии заявили о недопустимости отправки военных на Украину
Мир
Трамп обвинил Байдена в проблемах в американской экономике
Политика
Матвиенко назвала запрет символов победы отказом ФРГ от признания итогов ВОВ
Мир
Мишустин назвал строительство моста между РФ и КНДР знаковым этапом для сотрудничества
Армия
В Днепровской флотилии появились подразделения БПЛА
Мир
Трамп заявил о намерении добиться свободного прохода через Суэцкий канал
Мир
Сыгравшая в «Кошмаре на улице Вязов» Пойнтер умерла на 101-м году жизни

Пострадавший при ударе США по порту Йемена россиянин нуждается в операции

0
EN
Фото: Al-Masirah TV/Handout via REUTERS
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Россиянин находившийся на борту судна Seven Pearls в момент удара по Йемену со стороны США госпитализирован в столице страны Сане и нуждается в сложной операции. Об этом 30 апреля сообщили в посольстве РФ в Йемене.

«Посольство подтверждает, что гражданин России, член экипажа судна, находится в больнице в Сане, вероятно, в результате авиаудара США по объектам инфраструктуры в вышеупомянутом йеменском порту. В связи с характером полученных травм ему потребуется сложная операция», — говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.

Кроме того, двое российских граждан получили легкие ранения, угрозы их жизни нет, состояние пострадавших стабильное.

Уточняется, что посольство России в Йемене следит за ситуацией наших граждан и готово оказать им всю возможную помощь.

Несгибаемая доля: хуситы сохранили боеспособность после ударов США
Пойдет ли Вашингтон на наземную операцию в Йемене

О пострадавших моряках из РФ вечером 26 апреля сообщил министр иностранных дел правительства хуситов в Сане Джамаль Амер. Он уточнил, что ранения получили Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин. Позже представитель экипажа Seven Pearls сообщил, что россиян перевели в Сану. По его словам, на судне находился 21 россиянин, в том числе граждане с хроническими заболеваниями, которым необходимо обследование.

Утром 26 апреля телеканал Al Masirah сообщил о серии авиаударов со стороны США по находящейся под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах» территории Йемена. Уточнялось, что Вашингтон совершил атаку на Сану, а также на провинции Саада, Эль-Махвит и Эль-Ходейда. По данным телеканала, в результате ударов погиб один человек, еще один получил ранения.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025