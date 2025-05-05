Роскомнадзор сообщил об отсутствии сбоев в работе мобильных операторов
На данный момент сбоев в работе мобильных операторов России не наблюдается. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
«В настоящее время сбоев [в работе российских сотовых операторов] нет», — говорится в сообщении.
Представитель «МегаФона» — одного из крупнейших мобильных операторов РФ — также сообщил «Известиям» о стабильной работе сетей компании. Он отметил, что наблюдавшиеся ранее неполадки произошли по независящим от «МегаФона» причинам.
5 мая сообщалось о сбоях в работе мобильной связи и интернета у операторов Т2, МТС и «Билайн». Наибольшее число жалоб поступало оператору «Билайн» — их количество составило свыше 3,1 тыс.