Платежная конструкция: власти РФ взыскали с Google 13 млрд рублей штрафов

Власти взыскали с Google более 13 млрд рублей штрафов за несоблюдение законодательства РФ. Их общая сумма, по протоколам Роскомнадзора, — 32,8 млрд рублей , узнали «Известия». Помимо этого, американская компания должна кредиторам более 50 млрд рублей . И это не учитывая гигантской неустойки за блокировку аккаунтов российских ТВ-каналов . У российской «дочки» американской компании осталось незначительное количество имущества, стоимость которого, по результатам инвентаризации, — около 30 млн рублей . Смогут ли кредиторы вернуть свои средства — в материале «Известий».

Сколько Google должен России

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России взыскала с 2021 года с ООО «Гугл» (российская дочерняя компания Google) 13,4 млрд рублей — это 40% от общей суммы штрафов за нарушение российского законодательства , рассказали «Известиям» в пресс-службе Роскомнадзора. Общая сумма взысканий, наложенных на компанию Google LLC, составляет 32,8 млрд рублей . Из них не оплачено 19,5 млрд рублей, добавили в ведомстве.

Так, два оборотных штрафа, назначенных в 2021 и 2023 годах, ФССП взыскала в полном объеме: более 7,2 млрд рублей и более 4,6 млрд рублей соответственно, а из штрафа на сумму более 21 млрд рублей , назначенного в 2022 году, взыскано более 1,5 млрд рублей, отметили в ведомстве.

Добровольно компания оплатила штрафы только лишь на 6 млн рублей в 2021 году и 6 млн в 2022-м .

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На сегодняшний день Роскомнадзор не ведет с компанией никакого диалога , резюмировали там. Google демонстрирует систематическое пренебрежение российским законодательством, что подтверждается выборочной оплатой штрафов , считает депутат Госдумы Антон Немкин. Такая тактика подрывает доверие к компании и ставит под сомнение ее готовность вести честный бизнес на территории России , отметил он.

«Известия» направили запрос в американскую корпорацию.

Перспективы оплаты Google LLC оставшейся части штрафов напрямую зависят от решения головного офиса и наличия свободных денежных средств, которые можно направить в Россию без нарушения санкционного законодательства , объяснил руководитель практики «Антикризис и банкротство» юридической компании «Лемчик, Крупский и Партнеры» Давид Кононов, который знаком с ходом судебного процесса.

— Сама процедура банкротства подразумевает погашение долгов перед определенными кредиторами, штрафы, наложенные на Google LLC, формально могут быть погашены лишь в рамках имеющихся в России средств. Если у компании нет существенных активов, то реальное исполнение оставшихся взысканий остается под вопросом , — сказал он.

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Юрист отметил, что, по результатам инвентаризации, у российской «дочки» было обнаружено незначительное количество имущества на сумму около 30 млн рублей. Очевидно, что этого не хватит на погашение реестра требований кредиторов, который составляет более 50 млрд рублей . И это не считая гигантских штрафов за блокировку аккаунтов российских ТВ-каналов.

Справка «Известий» С момента ухода Google из России в 2022 году у компании накопилась значительная задолженность по исполнению судебных исков. Самый крупный из них был подан российскими телеканалами («Россия 1», Первый канал, «Звезда» и другими), аккаунты которых были заблокированы на YouTube. По изначальному решению суда, американская корпорация должна была разблокировать аккаунты, а за неисполнение полагался штраф в размере 100 тыс. рублей за каждый день неисполнения решения с условием еженедельного увеличения неустойки в два раза. В результате на середину февраля 2025 года сумма штрафа Google только по этому иску достигла 2,86 дуодециллиона рублей — это цифра с 39 нулями.

Смогут ли кредиторы получить деньги от Google

Несколько юридических компаний единогласно сходятся во мнении, что получить свои деньги кредиторы смогут только через процедуру субсидиарной ответственности, когда происходит взыскание долга юридического лица с третьих лиц, связанных с ним . Она наступает тогда, когда сам должник не может отвечать по своим долгам.

— При банкротстве российской «дочки» возможности взыскать долг с глобальной структуры ограничены: суд может пытаться привлечь Google LLC к субсидиарной ответственности. Однако в этом случае процесс будет осложнен международными барьерами и корпоративной обособленностью , — сказал Давид Кононов.

Юрист рассказал, что в настоящее время конкурсный управляющий российской «дочки» пытается увеличить объем средств для выплаты долгов кредиторам, в том числе и через оспаривание сделок с Google International LLC .

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Так, например, российский суд признал неправомерными выплаты дочерней компании ООО «Гугл» в адрес Google LLC около 9,5 млрд рублей дивидендов в 2021 году и уплату 500 млн рублей налогов . В свою очередь, американская головная компания обратилась в Верховный суд РФ с жалобой и ходатайством о пересмотре решений . Это дело еще рассматривается, добавил он.

Руководитель отдела судебной защиты Юридического центра «Академ» Софья Симакова сообщила, что пени и неустойки за неуплату долгов и штрафов начисляться не будут, поскольку суд зафиксировал их по состоянию 2023 года, когда российская «дочка» была признана банкротом .

По ее словам, сегодня имущество дочерней компании уходит на оплату текущих платежей, к которым в том числе отнесены суммы насчитанных процентов. Имущества критично мало для погашения всех требований , подчеркнула юрист, поэтому вопрос может решиться только через субсидиарную ответственность.