Сбои в работе мобильной связи и интернета наблюдаются у ряда операторов в РФ
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- Сбои в работе мобильной связи и интернета наблюдаются у ряда операторов в РФ
Сбои в работе мобильной связи и интернета наблюдаются у операторов Т2, МТС и «Билайн», следует из данных Downdetector 5 мая.
По данным мониторинговой системы «Сбой.рф», наибольшее число жалоб пользователей наблюдается у оператора «Билайн» — более 3,1 тыс., за ним более чем с 2,1 тыс. жалобами следует МТС. Кроме того, сбои наблюдаются в работе банковских приложений, в том числе у Т-Банка, Альфа-банка и ВТБ. Причины массового сбоя пока не установлены.
В пресс-службе «Билайн» сообщили «Известиям», что в Москве мобильная связь может работать с перерывами по независящим от оператора причинам.
«Рекомендуем использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков предпочтительно использовать функцию VoLTE в настройках смартфона», — добавили в организации.
30 марта массовый сбой затронул сразу множество ресурсов Рунета. В частности, проблемы наблюдались в работе сервисов доставки еды «Вкусно — и точка», Delivery Club и KFC, а также поисковой системы «Яндекс» и приложения «Яндекс Музыка». По данным Роскомнадзора, сбои были связаны с проблемами с энергообеспечением в одном из центров обработки данных «Яндекса».