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Посол РФ Ноздрев предупредил Японию о последствиях в случае ядерного конфликта

Посол РФ: при ядерном конфликте Япония станет одной из жертв игр США
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Фото: tokyo.mid
dzen
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Япония в случае начала ядерного конфликта в регионе окажется в числе первых жертв геополитических игр США. Об этом в понедельник, 5 мая, заявил посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев.

«К сожалению, администрация [японского] премьер-министра Сигэру Исибы всецело поддерживает подходы своего главного союзника к проблематике стратегической безопасности, не осознавая, что если дело дойдет до реализации американских сценариев ядерного конфликта, то Япония неизбежно станет одной из первых жертв опасных геополитических игр Вашингтона», — сказал он в беседе с ТАСС.

Ноздрев указал, что Токио подвергает себя опасности, сильнее вовлекаясь в политику расширенного сдерживания, которая задействует американское ядерное оружие.

Дипломат также предупредил, что российская сторона мониторит данные о якобы планируемом Вашингтоном размещении ракет на территории Японии. Ноздрев отметил, что если островное государство продолжит активность вблизи восточных границ с РФ с участием Вооруженных сил (ВС) США и других стран НАТО, то Россия будет вынуждена принять ответные меры.

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