Посол РФ Ноздрев предупредил Японию о последствиях в случае ядерного конфликта

Япония в случае начала ядерного конфликта в регионе окажется в числе первых жертв геополитических игр США. Об этом в понедельник, 5 мая, заявил посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев.

«К сожалению, администрация [японского] премьер-министра Сигэру Исибы всецело поддерживает подходы своего главного союзника к проблематике стратегической безопасности, не осознавая, что если дело дойдет до реализации американских сценариев ядерного конфликта, то Япония неизбежно станет одной из первых жертв опасных геополитических игр Вашингтона», — сказал он в беседе с ТАСС.

Ноздрев указал, что Токио подвергает себя опасности, сильнее вовлекаясь в политику расширенного сдерживания, которая задействует американское ядерное оружие.

Дипломат также предупредил, что российская сторона мониторит данные о якобы планируемом Вашингтоном размещении ракет на территории Японии. Ноздрев отметил, что если островное государство продолжит активность вблизи восточных границ с РФ с участием Вооруженных сил (ВС) США и других стран НАТО, то Россия будет вынуждена принять ответные меры.

Ранее, 24 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва неоднократно говорила Японии, что участие Токио в экспериментах с суверенными активами России будет рассматриваться как соучастие в воровстве. По ее словам, за подобными действиями наступят негативные последствия в отношениях между странами, такой шаг недопустим как по юридическим, так и по общечеловеческим понятиям.