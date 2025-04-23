С течением бремени: Япония меняет подход к заключению мирного договора с РФ

Япония изменила подход к заключению мирного соглашения с РФ с началом переговоров России и США. Токио намерен возобновить переговоры по мирному договору с Москвой, как «только позволит ситуация», рассказали «Известиям» в японском посольстве. Ранее такой риторики не было, а в Токио оговаривали лишь намерение вернуться к обсуждению. Это может быть связано с тем, что Япония ожидает окончания украинского конфликта для снятия санкций с РФ и создания более благоприятной ситуации для переговоров, считают эксперты. Российская сторона неоднократно говорила, что готова к диалогу только при отказе Токио от своего враждебного курса. При этом пока изменение внешней политики Японии не прослеживается: сообщается, что власти страны впервые решили передать ГУР Украины спутниковые данные.

Японии меняет позицию по мирному договору с РФ

Последние несколько лет тема мирного договора между Россией и Японией так или иначе периодически всплывает в медийном поле, несмотря на отсутствие переговоров по курильскому вопросу. Сейчас Япония, по всей видимости, несколько изменила подход к заключению мирного соглашения. Об этом свидетельствуют новые формулировки дипломатов, которые в целом довольно редко меняются, особенно если учитывать щепетильность и осторожность представителей азиатских стран.

— Мы обратили внимание на заявления руководства России, и мы намерены возобновить переговоры по мирному договору с нашим соседом, Россией, как только позволит ситуация, — сказали «Известиям» в посольстве Японии в России в ответ на запрос «Известий».

Речь идет о ноябрьском выступлении Владимира Путина на пленарной сессии «Валдая». Тогда глава государства обратил внимание на то, что обе страны — естественные партнеры ввиду своего соседства, и подчеркнул, что Россия готова выстраивать отношения с Японией «и на следующие 5, и на следующие 50 лет».

Ранее формулировки японской стороны по мирному договору были иные — речи о каких-либо обстоятельствах или условиях возобновления переговоров не было. По крайней мере, в официальных заявлениях всегда оговаривалось только намерение вернуться к обсуждению. Так, в начале апреля власти Японии в ежегодном докладе по дипломатии внешнеполитического ведомства дали понять, что настроены на заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложную ситуацию в отношениях.

При этом Токио всё равно не отказывается от своих стандартных нарративов вроде того, что южные Курильские острова остаются «исконными японскими территориями», которые сейчас якобы находятся «под незаконной оккупацией России». Такая риторика появилась после ухода премьера Синдзо Абэ и остается неизменной уже при трех главах правительства кряду. Впрочем, и в посольстве Японии также повторили тезисы официального правительства.

— Для построения стабильных отношений с Россией, основанных на верховенстве права, необходимо заключить мирный договор между Японией и Россией путем решения территориального вопроса между двумя странами. В результате этого будет определена граница между ними. Мы без изменений придерживаемся этого курса, — сказали «Известиям» в диппредставительстве.

Важно подчеркнуть: в Японии неоднократно заявляли, что сохранят санкции против РФ до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт на Украине. Поэтому смена риторики по поводу мирного договора, вероятно, связана с началом российско-американского диалога, который приближает разрешение кризиса. На этом фоне, то есть «как только позволит ситуация», Токио, вероятно, рассчитывает вернуться и к мирному договору.

— Япония ждет окончания украинского конфликта. Более того, я могу подтвердить, что японские дипломаты в личных беседах говорят, что по окончании конфликта Япония будет готова к полномасштабному восстановлению связей с Россией и отмене санкций, — сказал «Известиям» доцент МГИМО, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Нелидов.

При условии улучшения общей атмосферы отношений после завершения конфликта переговоры по мирному соглашению действительно могут быть возобновлены, отметил эксперт.

Стоит отметить и некую корректировку в российской позиции. После обнародованного доклада японского МИДа, последовал комментарий российской стороны. Как заявил замглавы ведомства Андрей Руденко, Москва сейчас не видит перспектив для переговоров с Токио, пока японские власти не изменят политику в отношении РФ. В частности, в 2023 году официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тема мирного договора с Японией для России остается закрыта. Сейчас в ведомстве сразу апеллируют к недружественной позиции Токио по отношению к Москве.

Справка «Известий» Москва и Токио с середины XX века вели переговоры по выработке мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что российский суверенитет над этими территориями не подлежит сомнению, так как имеет соответствующее международно-правовое оформление.

Отношения России и Японии на фоне процесса по украинскому урегулированию

В целом сам факт переговоров Москвы и Вашингтона заставляет задуматься если не Европу, то хотя бы более прагматичные азиатские государства о возможности нормализации отношений. Так, уже вырисовывается перспектива возвращения в РФ японских компаний, в частности Toyota и Mitsubishi. В СМИ утверждают, что Toyota, например, организовала недавно закрытую встречу с бывшими дилерами из России, намекнув, что компания готова вернуться, как только «ситуация изменится», что отчетливо перекликается с позицией официального Токио.

— Японские компании прощупывают почву с тех пор, как начались подвижки в сторону политического разрешения кризиса. Они в целом достаточно прагматичны и не очень склонны к риску. Если общая ситуация с работой иностранных компаний в России изменится и риски вторичных санкций сократятся, начнется общая волна, то японские компании будут среди тех, кто начнет возвращаться, — сказал Владимир Нелидов.

При этом публично Токио демонстрирует довольно враждебную политику. Несколько дней назад Япония обвинила Россию в укреплении военного присутствия в районе южной части Курил и выразила протест российской стороне из-за учений в районе оспариваемых японской стороной островов, хотя РФ направила официальное уведомление об их проведении.

22 апреля в СМИ сообщили о согласии Японии на передачу разведданных ГУР Украины. Уточняется, что японский институт iQPS подписал соглашение об интеграции его спутниковых систем в платформы украинской разведки. Кроме того, Украина ожидает от Японии около $3 млрд за счет доходов от замороженных активов России по программе экстренного кредитования G7.

— Создается впечатление о непоследовательности японского внешнеполитического курса в отношении России. С одной стороны, в условиях российско-американского потепления здравый смысл подсказывает необходимость возобновления диалога с Россией, что важно с точки зрения энергетической, продовольственной безопасности, а также интересов автомобильных производителей, которые могут пострадать после введения новых пошлин США. С другой стороны, Япония придерживается выжидательной позиции, — отметил в разговоре с «Известиями» старший научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН Ольга Добринская.

В таких условиях реальной перспективы улучшения российско-японских отношений не просматривается, подчеркнула эксперт. При этом, если Токио все-таки смягчит санкционную политику в отношении Москвы, заключение мирного договора, скорее всего, всё равно зайдет в тупик, считает Владимир Нелидов. Пока это невозможно из-за позиции российской стороны: Япония снова будет настаивать на так называемых северных территориях, а Россия их никогда не отдаст. Да и японскую сторону никак нельзя назвать покладистой.

В 2018 году Владимир Путин согласился изменить подход к переговорам и сделал встречное предложение — подписать документ до конца года «без всяких предварительных условий» и только потом приступить к решению вопроса о Курилах. Японцы от такого варианта отказались.