Захарова предостерегла Токио от участия в экспериментах с активами РФ
Москва неоднократно говорила Японии о том, что участие Токио в экспериментах с суверенными активами России будет рассматриваться как соучастие в воровстве. Об этом 24 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«Мы в течение долгого времени предупреждали японскую сторону, что участие в нелегитимных экспериментах с суверенными активами Российской Федерации в любом виде, даже в роли посредника, который выполняет сугубо «как бы техническую» функцию, будет рассматриваться нами как соучастие в воровстве», — рассказала Захарова.
По ее словам, за подобными действиями последуют негативные последствия в отношениях между странами, такой шаг недопустим ни по юридическим, ни по общечеловеческим понятиям. Россия рассматривает такие действия «крайне враждебными и вероломными».
Ранее, 23 апреля, послу Японии в России Акире Муто выразили протест из-за желания Токио использовать замороженные активы России. МИД РФ отметило, что подобные действия со стороны японского правительства будут расценены как соучастие в преступлениях киевского режима и повлекут за собой жесткие ответные меры.