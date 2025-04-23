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Послу Японии выражен протест из-за желания Токио использовать замороженные активы РФ

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Послу Японии в России Акире Муто выражен протест из-за намерения Токио использовать доходы от замороженных российских активов. Об этом 23 апреля сообщили на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Там отметили, что накануне директор третьего департамента Азии МИД России Людмила Воробьева встретилась с Муто, они обсудили ряд вопросов о состоянии двусторонних отношений.

«Японской стороне был заявлен решительный протест в связи с намерением использовать доходы от незаконно замороженных российских государственных активов для выделения кредитов в рамках пакета финансовой помощи «Группы семи» Украине», — указано в сообщении ведомства.

МИД РФ подчеркивает, что такой шаг со стороны японского правительства будет являться соучастием в преступлениях киевского режима и повлечет за собой жесткие ответные меры.

При этом ответственность за дальнейшее ухудшение российско-японских отношений будет лежать целиком на Токио, заключили в ведомстве.

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Ранее, 17 апреля, посольству Японии в Москве выразили протест из-за того, что в Хоккайдо недалеко от границ России планируется провести учебные стрельбы из противокорабельных комплексов SSM-1, оснащенных ракетами с радиусом поражения до 200 км.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 10 апреля заявила, что Россия расценивает любые шаги Японии по участию в поставках вооружения Украине как враждебные. По ее словам, такие действия отдаляют страну от провозглашенной ранее концепции мирного развития.

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