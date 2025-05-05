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Лимит на оплату частями предложили поднять до 100 тыс.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В России предлагают поднять до 100 тыс. рублей порог на покупки через сервисы BNPL («покупай сейчас, плати потом») без передачи данных в бюро кредитных историй. Такое письмо направила в Госдуму Общественная потребительская инициатива (есть у «Известий»). В нынешней редакции законопроекта эта сумма равна 15 тыс., а займы свыше будет получить уже труднее.

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В письме отмечается, что установка лимита на сумму рассрочки в 15 тыс. рублей лишит россиян возможности пользоваться удобным инструментом оплаты товаров и услуг. Выше этой суммы сервисам рассрочки необходимо запросить у клиента персональные данные и передать их вместе с другой информацией о договоре в бюро кредитных историй (БКИ). В итоге операции свыше этого порога одобрять будут сложнее.

В ОПИ считают, что сумма в 15 тыс. рублей может охватить лишь продукты питания, одежду, обувь и мелкую электронику. За пределами лимита остаются крупная бытовая техника, мебель, стройматериалы, автозапчасти, медицинские, туристические и другие товары и услуги, отмечается в документе. В итоге гражданам придется брать кредиты в банках, где сейчас неохотно одобряют займы из-з высоких требований ЦБ и ставок на рынке, или МФО. В последних проценты могут доходить до 292% в год, что еще больше способствует росту долговой нагрузки населения, говорится в письме.

Законопроект, который наделяет ЦБ правом регулировать BNPL-сервисы, прошел первое чтение весной 2025-го. В частности, документ предполагает введение лимита в 15 тыс. рублей для приобретения товаров с оплатой частями без занесения информации в кредитную историю.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Контроль над покупкой: лимит на оплату частями предлагают поднять до 100 тыс.

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