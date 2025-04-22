Проценты убежали: кредиты резко подешевели

Реальные ставки потребкредитов в крупнейших банках упали в среднем до 35% к концу апреля, когда до решения ЦБ по ключевой остается меньше недели . За последний месяц показатель снизился сразу на 5 п.п., выяснили «Известия». Банки смягчают условия выдачи ссуд, чтобы сделать их более привлекательными. Это верный индикатор того, что регулятор вряд ли будет повышать ставку на будущих заседаниях — банки не стали бы улучшать условия кредитования, если бы не были уверены в завершении цикла ужесточения политики . Что ждет рынок 25 апреля — в материале «Известий».

Ставки по кредитам в России

Средний уровень полной стоимости кредитов (ПСК включает в себя не только ставку, но и все дополнительные расходы заемщика — страховки и комиссии) снизился на 5 п.п. перед заседанием ЦБ по ключевой ставке 25 апреля, следует из данных с сайтов крупнейших банков («Известия» их изучили). Сейчас показатель находится на уровне 35%, хотя к концу марта он достигал 40%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

За месяц реальные ставки скорректировали 11 банков из топ-15. Минимальная стоимость кредитов за месяц снизилась на 1 п.п., до 28,3% — таковы в среднем самые выгодные условия, которые сейчас предлагают банки, выяснили «Известия». Максимальная при этом составляет 42% .

Банки ждут начала цикла снижения ключевой ставки во втором полугодии 2025 года, поэтому они уже сейчас начали постепенно уменьшать ставки по всем видам продуктов, уточнил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

— Еще в начале года допускалось, что Банк России повысит ключевую ставку, если не увидит устойчивого снижения инфляции, но сейчас такой сценарий уже не рассматривается всерьез , он крайне маловероятен, — уточнил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Ожидания рынка по смягчению политики ЦБ прямо отражаются в ставках по вкладам, пояснил и управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Он обратил внимание, что еще в начале апреля доходность депозитов у крупнейших игроков рынка снизилась до 20%, опустившись ниже уровня ключевой на 1 п.п.

По сути, сейчас эта динамика транслировалась в стоимость кредитов, ведь банки снижают ставки по ним медленнее, чем по вкладам . Делать это раньше времени для них опаснее всего — рынок точно не пойдет на такие шаги при угрозе роста ключевой. Кредиты, выданные в период низких ставок, даже после небольшого ужесточения ДКП становятся менее выгодными из-за удорожания вкладов. Поэтому аналитики банков внимательно следят за макроэкономической ситуацией — без достаточных оснований кредиты не будут дешеветь .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тем не менее пока не идет речи о снижении ключевой на ближайшем заседании, которое будет уже 25 апреля, считают эксперты. Рынок ожидает, что в пятницу ЦБ смягчит сигнал, уточнила глава направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова. Они заранее корректируют условия, чтобы раньше других привлечь потребительский спрос и не проиграть конкуренцию.

Ведь с кредитованием дела сейчас обстоят не радужно. Ставки по ссудам находятся на заградительном уровне, а спрос на них падает с октября 2024 года, напомнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Как банки смягчают условия по кредитам

По итогам I квартала кредитный портфель всех банков упал всего на 1,5% , уточнили в ПСБ. А в марте объемы выдач даже подросли по сравнению с февралем, писали «Известия». Это значит, что у банков появилось больше ресурсов для привлечения заемщиков. Старые ссуды гасятся, у финансовых организаций высвобождаются резервы из-под них, благодаря чему они могут более активно привлекать новых клиентов.

Снижение полной стоимости кредита говорит о том, что займы становятся более доступными , заключил экономист Андрей Бархота. По его словам, особенно это касается «идеальных» клиентов с низким уровнем риска.

— Минимальные ставки предлагаются заемщикам с высоким кредитным рейтингом, стабильным доходом и отсутствием просрочек, тогда как максимальные применяются к клиентам с повышенным риском дефолта — например, при наличии других больших долгов, низком доходе или нестабильной занятости, — пояснил директор кредитного направления в «Сравни» Магомед Гамзаев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Наименее рискованный сегмент для финорганизации — действующие клиенты (желательно получающие зарплату на счет в организации) и те, кто уже брал у них кредит и не допускал просрочек, отметила Инна Солдатенкова из «Банки.ру». Однако, даже несмотря на позитивную динамику, ставки всё равно остаются заградительными.

— Политика банков по выдачам кредитов в целом в этом году максимально жесткая . По данным кредитных бюро, банки в I квартале 2025 года одобряли не более 20% поданных на все виды кредитов заявок, — уточнила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

Повышенные требования к заемщикам сохранятся даже после снижения ключевой ставки, уверена эксперт. Ведь кроме денежно-кредитной политики на условия влияют ограничения ЦБ на выдачи ссуд заемщикам, которые направляют на обслуживание долгов более половины дохода. Из-за этого банкам приходится отказывать клиентам в финансировании чаще, чем раньше.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

У словия по кредитам так или иначе будут жесткими, ведь они определяются не только действиями регулятора, но и уровнем закредитованности населения , добавил Юрий Беликов. Чем он выше, тем больше на рынке возрастают риски неплатежей. По данным за декабрь, общий объем долгов граждан перед банками составил существенные 37 трлн рублей.

Однако, судя по данным ЦБ, в последние три месяца закредитованность непрерывно снижается как раз из-за высокой ключевой ставки. Это значит, что положение дел на рынке уже меняется — рано или поздно банки смогут сделать заемные средства более доступными для населения.