Контроль над покупкой: лимит на оплату частями предлагают поднять до 100 тыс.

В России предлагают поднять до 100 тыс. рублей порог на покупки через сервисы BNPL (покупай сейчас, плати потом) без передачи данных в бюро кредитных историй. Такое письмо (есть у «Известий») направила в Госдуму «Общественная потребительская инициатива». В нынешней редакции законопроекта эта сумма равна 15 тыс. — получить займы свыше будет уже труднее. В итоге клиентов отрежут от возможности купить мебель и крупную бытовую технику в условиях, когда банковские кредиты недоступны — людям придется идти в МФО и к серым кредиторам, опасаются общественники. Однако в ЦБ убеждены, что рынок рассрочки следует регулировать практически так же, как и рынок кредитования. В чем плюсы и минусы оплаты частями, разбирались «Известия».

Есть ли сейчас лимит на покупки частями

Законопроект, который наделяет ЦБ правом регулировать BNPL-сервисы, прошел первое чтение весной 2025-го. В частности, документ предполагает введение лимита в 15 тыс. рублей для приобретения товаров с оплатой частями без занесения информации в кредитную историю. Однако эта сумма слишком низкая, считают в «Общественной потребительской инициативе» (ОПИ). Организация направила на имя председателя комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова собственные замечания по законопроекту (документ есть в распоряжении «Известий»).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В письме отмечается, что установка лимита на сумму рассрочки в 15 тыс. рублей лишит россиян возможности пользоваться удобным инструментом оплаты товаров и услуг. При покупке на более высокую сумму сервисам BNPL будет необходимо запрашивать у клиента персональные данные и передавать их вместе с другой информацией о договоре в бюро кредитных историй (БКИ). В итоге одобрять операции свыше предложенного ЦБ порога будет сложнее.

В ОПИ считают, что сумма в 15 тыс. рублей может охватить лишь продукты питания, одежду, обувь и мелкую электронику. За пределами лимита остаются крупная техника, мебель, стройматериалы, автозапчасти, медицинские, туристические и другие товары и услуги. В итоге, отмечается в документе, гражданам придется брать кредиты в банках, где сейчас неохотно одобряют займы из-за жестких требований ЦБ и ставок, или обращаться в МФО. В последних проценты могут доходить до 292% в год, что будет способствовать еще большему росту долговой нагрузки населения, предупреждают общественники.

«Размер платы, взимаемой операторами с продавцов за присоединение к сервису (обычно 1–2% от цены товаров и услуг, реализованных с помощью оплаты частями), ничтожно мал по сравнению со ставками по банковским кредитам или микрозаймам», — сказано в письме ОПИ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Общественники предлагают установить размер лимита на покупки частями не менее 100 тыс. рублей. Также в организации считают, что обязательство по передаче данных в БКИ при невысоком уровне рентабельности BNPL-сервисов сведет на нет преимущества и перспективы их развития.

Какие товары и услуги покупают долями

Обсуждаемый формат регулирования нового рынка несет риски для пользователей, считает председатель ОПИ Олег Павлов. По его словам, BNPL-сервисы становятся всё более востребованным инструментом, который помогает сохранить доступность товаров для людей, несмотря на рост цен.

В сервисе «Долями» поддержали предложение увеличить порог покупок частями. Там считают, что для закрытия потребностей BNPL-рынка необходим лимит в 50 тыс. рублей. На фоне роста цен средние чеки могут сильно превышать 15 тыс. По их данным, в 2024-м в топ-5 популярных категорий вошли одежда и обувь, косметика, ювелирные украшения, спорт и путешествия. Другие участники рынка и БКИ не ответили на запрос «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Однако в ЦБ последовательно выступают за более строгое регулирование нового рынка. В Банке России заявили «Известиям», что важно защищать права и интересы пользователей рассрочки на том же уровне, на котором сейчас защищен заемщик, оформивший потребкредит.

Человек, который пользуется этой услугой, должен понимать, какова ее реальная стоимость, какой может быть ответственность и штрафные санкции за нарушение сроков оплаты, в том числе и при бесплатной рассрочке, заявили там.

Центробанк участвует в обсуждениях лимита обязательств по рассрочке, информация о которых не передается в БКИ. Сейчас рассматривается порог в 50 тыс. рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Передача данных в БКИ позволит обеспечить необходимый баланс интересов операторов сервиса и людей, которые им пользуются. Также появится возможность отслеживать задолженность в этом сегменте и снизить риски банкротства малообеспеченных граждан. Это не менее важный фактор наряду с обеспечением финансовой доступности, — заключили в регуляторе.

Есть ли риски покупок с оплатой частями

Маркетинг в виде «покупай сейчас, плати потом» в действительности означает значительные комиссии и за саму рассрочку, и за факт малейшей просрочки с платежами, подчеркнул основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек» Эльман Мехтиев. По его словам, если у банков и МФО штрафы определены в законе, то рынок BNPL — по крайней мере пока — вне этого регулирования и пени могут быть любыми.

— Сумма, после которой нужно передавать данные в БКИ, всё же должна начинаться от 15 тыс. рублей, тем более среднедушевой ежемесячный доход в России ниже 60 тыс., — считает руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

По ее мнению, если сервисы не будут делиться информацией о покупках клиента в рассрочку, может возникнуть существенный разрыв между реальной долговой нагрузкой потребителя и той, что учитывают кредиторы. В итоге только повысятся риски банкротств.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Как рассказала эксперт, по разным оценкам, в 2024-м рынок BNPL вырос на 20–25% (тогда как в 2023-м — на 10–15%). Средний чек приблизился к 7–10 тыс. на покупку, а в среднем на одного покупателя приходится 3–4 активных договора.

Повышение лимита до 100 тыс. действительно несет риски, считает и старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. По ее мнению, 15 тыс. рублей — оптимальный вариант, который обеспечит максимальную прозрачность рынка кредитования. Хотя, по мнению старшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ивана Уклеина, компромисс в диалоге с рынком около суммы в 50 тыс. вполне возможен.