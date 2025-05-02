Сбить с долгу: власти изучат внешние займы компаний с госучастием

Минфин озаботился зарубежными займами госкомпаний. Ведомство разметило контракт на выполнение исследования по этой теме, выяснили «Известия». Хотя внешние заимствования и снизились на 13% в прошлом году, их объемы всё равно остаются высокими — $200 млрд, или 20 трлн рублей. Для сравнения: внутренний долг крупнейших организаций — порядка 36 трлн рублей. Несмотря на санкции, компании продолжают брать новые ссуды в долларах, евро, юанях и дирхамах — например, в дружественной Белоруссии, где ключевая ставка ниже. Это несет риски невыплаты долгов из-за сложностей с транзакциями, а в итоге может привести к негативным последствиям для компаний и государства как их основного акционера.

Зачем компании берут кредиты за рубежом

Минфин разместил на портале госзакупок контракт на выполнение информационно-аналитических работ, которые касаются управления государственными финансовыми активами, госдолга и поддержки суверенных кредитных рейтингов. «Известия» изучили тендер. В частности, Минфин хочет провести мониторинг внешних заимствований российских нефинансовых компаний и банков, в том числе со значительной долей госучастия.

Уже определен победитель торгов — им стал Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Сумма контракта составила 7,9 млн рублей. «Известия» направили запрос в Минфин и в ЦМАКП.

Из-за санкционных ограничений последних лет внешний корпоративный долг российских предприятий снижается: только за 2024-й он сократился на 13%, до $209 млрд (или порядка 20 трлн рублей), следует из оценок ЦМАКП, которые они ранее привели в февральском мониторинге. Однако эта сумма всё равно остается достаточно высокой: для сравнения, по данным ЦБ, по итогам первого полугодия 2024-го (наиболее свежая информация) внутренний долг крупнейших организаций — 36 трлн рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Тем не менее российские компании продолжают брать в долг за рубежом, сообщили опрошенные «Известиями» эксперты. В частности, заимствования продолжают идти в долларах, евро и юанях.

— Российские компании в современных условиях теоретически могут получать кредиты также в рупиях, реалах. Но наиболее реальной представляется возможность заимствований в юанях и дирхамах, — заключил доцент кафедры стратегического и инновационного развития Высшей школы управления Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Берут ссуды, например, в ОАЭ, Белоруссии, на Кипре. Это может быть выгоднее, поскольку в тех государствах ключевая ставка гораздо ниже (4%, 9% и 3,6% соответственно), чем в России. У нас же показатель держится на рекордно высоком уровне в 21%, что значительно сокращает спрос на корпоративные ссуды.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Компании по-прежнему могут взять займы в валюте в российских дочках зарубежных банков, например, в венгерском OTP, также кредиты предоставляет Азиатский банк развития. Кроме того, Сбербанк начал предлагать компаниям брать ссуды в Белоруссии, где у него работает дочерняя структура. Ставка за рубежом позволяет банкам выдавать с баланса местных «дочек» более дешевые, хоть и валютные кредиты.

— Внешнее кредитование для крупных компаний — это подтверждение устойчивости их внешнеэкономического имиджа. Особенно значим этот фактор для предприятий с госучастием. Ведь таким образом средства косвенным образом выдаются государству как основному собственнику, — пояснил Михаил Хачатурян.

Внешние заимствования обычно привлекаются под реализацию каких-то крупных проектов в качестве дополнительного источника финансирования, добавил он. Займы позволяют привлекать средства на развитие бизнеса, реализацию крупных проектов и поддержание ликвидности, указал старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин.

— При этом валютные риски в таких заимствованиях, например для компаний-экспортеров, — умеренные, — уточнил он.

Риски зарубежных заимствований для госкомпаний

Сейчас российские предприятия столкнулись с санкционными ограничениями на заимствования на европейском, американском, японском, канадском рынках. Кроме того, финансовую деятельность ограничивают кредитные рейтинги, на которые ориентируются инвесторы, а отечественным компаниям они сейчас не выдаются, сказал Михаил Хачатурян из Финансового университета.

Тем не менее у государства есть поводы как минимум изучить, а может быть и принять меры для ограничения внешнего кредитования госкомпаний, считают эксперты.

— Для многих фирм валютные риски могут быть неприемлемыми. Например, поскольку из-за санкций некоторые иностранные банки отказываются обслуживать платежи российских компаний, что усложняет получение и погашение займов. Кроме того, из-за возросших санкционных рисков кредиторы могут повышать процентные ставки, что делает займы менее выгодными, — подчеркнул Михаил Хачатурян.

Фото: Global Look Press/Serg Glovny

По его словам, сейчас наиболее распространенными источниками внешних заимствований могут быть не только непосредственно банковские ссуды, но и размещение облигаций в дружественных юрисдикциях или использование механизмов торгового финансирования (например, расчеты по экспортным контрактам могут включать отсрочку платежей), сказал эксперт.

Для юрлиц кредиты в долларах или евро на фоне рисков ослабления рубля могут существенно ухудшить финансовые показатели, и прежде всего чистую прибыль, так как на нее будут негативно влиять убытки от разницы валютных курсов, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кроме того, если теоретически российские компании полностью отрежут от операций с иностранной валютой, то не исключено, что они могут столкнуться с техническим дефолтом по таким займам, сказала она. А если государство — акционер таких предприятий, то в подобном случае придется расходовать средства из бюджета или ФНБ на докапитализацию попавших в беду, заключила Наталья Мильчакова.