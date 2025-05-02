Сбить с долгу: власти изучат внешние займы компаний с госучастием
Минфин озаботился зарубежными займами госкомпаний. Ведомство разметило контракт на выполнение исследования по этой теме, выяснили «Известия». Хотя внешние заимствования и снизились на 13% в прошлом году, их объемы всё равно остаются высокими — $200 млрд, или 20 трлн рублей. Для сравнения: внутренний долг крупнейших организаций — порядка 36 трлн рублей. Несмотря на санкции, компании продолжают брать новые ссуды в долларах, евро, юанях и дирхамах — например, в дружественной Белоруссии, где ключевая ставка ниже. Это несет риски невыплаты долгов из-за сложностей с транзакциями, а в итоге может привести к негативным последствиям для компаний и государства как их основного акционера.
Зачем компании берут кредиты за рубежом
Минфин разместил на портале госзакупок контракт на выполнение информационно-аналитических работ, которые касаются управления государственными финансовыми активами, госдолга и поддержки суверенных кредитных рейтингов. «Известия» изучили тендер. В частности, Минфин хочет провести мониторинг внешних заимствований российских нефинансовых компаний и банков, в том числе со значительной долей госучастия.
Уже определен победитель торгов — им стал Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Сумма контракта составила 7,9 млн рублей. «Известия» направили запрос в Минфин и в ЦМАКП.
Из-за санкционных ограничений последних лет внешний корпоративный долг российских предприятий снижается: только за 2024-й он сократился на 13%, до $209 млрд (или порядка 20 трлн рублей), следует из оценок ЦМАКП, которые они ранее привели в февральском мониторинге. Однако эта сумма всё равно остается достаточно высокой: для сравнения, по данным ЦБ, по итогам первого полугодия 2024-го (наиболее свежая информация) внутренний долг крупнейших организаций — 36 трлн рублей.
Тем не менее российские компании продолжают брать в долг за рубежом, сообщили опрошенные «Известиями» эксперты. В частности, заимствования продолжают идти в долларах, евро и юанях.
— Российские компании в современных условиях теоретически могут получать кредиты также в рупиях, реалах. Но наиболее реальной представляется возможность заимствований в юанях и дирхамах, — заключил доцент кафедры стратегического и инновационного развития Высшей школы управления Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.
Берут ссуды, например, в ОАЭ, Белоруссии, на Кипре. Это может быть выгоднее, поскольку в тех государствах ключевая ставка гораздо ниже (4%, 9% и 3,6% соответственно), чем в России. У нас же показатель держится на рекордно высоком уровне в 21%, что значительно сокращает спрос на корпоративные ссуды.
Компании по-прежнему могут взять займы в валюте в российских дочках зарубежных банков, например, в венгерском OTP, также кредиты предоставляет Азиатский банк развития. Кроме того, Сбербанк начал предлагать компаниям брать ссуды в Белоруссии, где у него работает дочерняя структура. Ставка за рубежом позволяет банкам выдавать с баланса местных «дочек» более дешевые, хоть и валютные кредиты.
— Внешнее кредитование для крупных компаний — это подтверждение устойчивости их внешнеэкономического имиджа. Особенно значим этот фактор для предприятий с госучастием. Ведь таким образом средства косвенным образом выдаются государству как основному собственнику, — пояснил Михаил Хачатурян.
Внешние заимствования обычно привлекаются под реализацию каких-то крупных проектов в качестве дополнительного источника финансирования, добавил он. Займы позволяют привлекать средства на развитие бизнеса, реализацию крупных проектов и поддержание ликвидности, указал старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин.
— При этом валютные риски в таких заимствованиях, например для компаний-экспортеров, — умеренные, — уточнил он.
Риски зарубежных заимствований для госкомпаний
Сейчас российские предприятия столкнулись с санкционными ограничениями на заимствования на европейском, американском, японском, канадском рынках. Кроме того, финансовую деятельность ограничивают кредитные рейтинги, на которые ориентируются инвесторы, а отечественным компаниям они сейчас не выдаются, сказал Михаил Хачатурян из Финансового университета.
Тем не менее у государства есть поводы как минимум изучить, а может быть и принять меры для ограничения внешнего кредитования госкомпаний, считают эксперты.
— Для многих фирм валютные риски могут быть неприемлемыми. Например, поскольку из-за санкций некоторые иностранные банки отказываются обслуживать платежи российских компаний, что усложняет получение и погашение займов. Кроме того, из-за возросших санкционных рисков кредиторы могут повышать процентные ставки, что делает займы менее выгодными, — подчеркнул Михаил Хачатурян.
По его словам, сейчас наиболее распространенными источниками внешних заимствований могут быть не только непосредственно банковские ссуды, но и размещение облигаций в дружественных юрисдикциях или использование механизмов торгового финансирования (например, расчеты по экспортным контрактам могут включать отсрочку платежей), сказал эксперт.
Для юрлиц кредиты в долларах или евро на фоне рисков ослабления рубля могут существенно ухудшить финансовые показатели, и прежде всего чистую прибыль, так как на нее будут негативно влиять убытки от разницы валютных курсов, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Кроме того, если теоретически российские компании полностью отрежут от операций с иностранной валютой, то не исключено, что они могут столкнуться с техническим дефолтом по таким займам, сказала она. А если государство — акционер таких предприятий, то в подобном случае придется расходовать средства из бюджета или ФНБ на докапитализацию попавших в беду, заключила Наталья Мильчакова.