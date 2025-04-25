Летний резон: ключевую ставку могут снизить до 20% уже в июле

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Экономика
Набиуллина заявила о необходимости сохранять жесткую ДКП для снижения инфляции
Политика
Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины
Мир
Мишустин указал на рост товарооборота с Таджикистаном
Экономика
Патрушев сообщил о выделении более 450 млрд рублей на геологоразведку в 2024 году
Мир
Трамп заявил о понимании Зеленским того, что Крым останется в составе России
Экономика
ЦБ РФ понизил прогноз по росту мировой экономики
Общество
Дело об убийстве генерал-лейтенанта Москалика передали в центральный аппарат СКР
Мир
Трамп назвал хрупкой ситуацию в переговорах по урегулированию на Украине
Мир
Евродепутат Вилимский призвал ЕС прекратить спонсировать военные конфликты
Мир
СМИ заявили об отмене пошлин на некоторые американские полупроводники в Китае
Мир
Шойгу обвинил Запад в провоцировании гуманитарных кризисов и вооруженных конфликтов
Экономика
ЦБ РФ увидел возможность снизить ключевую ставку при укреплении рубля
Мир
Латвия намерена разместить оборонительные сооружения на границе с Россией
Мир
WP сообщила об уходе Каспера с должности главы аппарата шефа Пентагона
Общество
Пепловое облако от извержения вулкана Безымянный достигло столицы Камчатки
Спорт
Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде после снятия соперника с турнира
Экономика
Эксперты рассказали о росте индекса стоимости на элитном рынке недвижимости

Летний резон: ключевую ставку могут снизить до 20% уже в июле

Как в ЦБ оценивают риски торговых войн для инфляции в России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Ключевую могут снизить до 20% уже летом, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Такие выводы позволяют сделать смягченные сигналы ЦБ: решив сохранить ставку на уровне 21% в апреле, в регуляторе перестали упоминать возможность ее повышения в ближайшие месяцы. Рынок продолжит подстраиваться под новые реалии — проценты и по вкладам, и по кредитам уже снижаются. Отдельно в Банке России подчеркнули влияние торговых войн: регулятор уже снизил прогноз по ценам на нефть, что рискует ослабить курс рубля и в дальнейшем отразится на инфляции. Какие еще риски для роста цен видит ЦБ — в материале «Известий».

Что решил ЦБ по ставке

ЦБ сохранил ключевую на уровне 21% по итогам заседания 25 апреля. При этом регулятор в своем релизе смягчил риторику и больше не угрожает ростом ставки на ближайших встречах. Тем не менее и предупреждать о намерении смягчить политику он не стал, поэтому сигнал остается нейтральным.

Причем глава регулятора Эльвира Набиуллина в своем выступлении подчеркнула, что среди совета директоров был консенсус относительно решения — но споры шли вокруг сигнала.

По данным ЦБ, инфляционное давление продолжает снижаться, хотя и остается высоким. В I квартале 2025-го текущий рост цен снизился и составил в среднем 8,3% после 12,9% в IV квартале 2024-го. Однако регулятор ожидает сокращения инфляции в ближайшие месяцы.

деньги
Фото: ТАСС/Александр Манзюк

«Сейчас ее замедление происходит неравномерно по потребительской корзине. Темпы роста цен на непродовольственные товары в марте опустились ниже 2% в пересчете на год, тогда как по продовольствию и услугам они снизились менее значительно и пока близки к 10%», — подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Она подчеркнула: непродовольственные товары люди чаще берут в кредит, но сейчас из-за высоких ставок выдача ссуд замедлилась вместе с ценами на эту категорию продукции.

Почему ЦБ сохранил ключевую ставку в 21% в апреле

Экономика начала постепенно замедляться и возвращаться к траектории сбалансированного роста. Но производству всё еще трудно справляться с повышенным спросом, который разгоняется расходами бюджета.

Также на ситуацию влияет рост доходов населения из-за жесткого рынка труда, уточнили в ЦБ. Безработица находится на исторических минимумах (2,4%), хотя дефицит кадров постепенно снижается во многих регионах.

работа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ставки по займам остаются высокими, что сдерживает кредитную активность и у физлиц, и у бизнеса, подчеркнули в ЦБ. Несмотря на ухудшение условий по вкладам, россияне активно сберегают средства. При этом рост доходов позволяет населению одновременно наращивать сбережения и потребление.

«Валютный канал также вносит вклад в замедление инфляции. Жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) сдерживает спрос на импорт и повышает привлекательность рублевых активов. Это помогло укреплению рубля в I квартале, что тоже снижало ценовое давление», — добавила Эльвира Набиуллина.

Ключ к росту: что будет с российской экономикой в 2025 году
Эксперты ожидают перехода к смягчению денежно-кредитной политики

Как в ЦБ оценивают риски торговой войны

Отдельно глава ЦБ затронула торговые войны, которые разгораются между США, Китаем и другими мировыми экономиками в этом апреле.

«Главной темой после предыдущих заседаний стал пересмотр импортных пошлин в крупнейших экономиках мира. Из-за этого мы снизили прогноз по росту мировой экономики в среднесрочном прогнозе. Более низкий мировой спрос приведет к снижению цен на сырьевые товары — мы уменьшили прогноз на $5 за баррель в этом году (до $60 за баррель)», — уточнила Набиуллина.

нефть
Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Прогноз по экспорту в ЦБ также понизили — до $414 млрд, следует из среднесрочного прогноза. Более сдержанной ожидается и динамика импорта ($303 млрд) — под воздействием жесткой денежно-кредитной политики.

«Один из главных рисков реализации среднесрочного прогноза — большее охлаждение мировой экономики из-за торговых войн. Важно не только то, на сколько вырастут пошлины, но и постоянная неопределенность, которая усложняет планирование инвестиций», — подчеркнула глава ЦБ.

Если реализуются дополнительные риски пошлин, то возможно дальнейшее снижение цен на нефть, подчеркнула она.

Как ЦБ поменял среднесрочный прогноз

Также ЦБ обновил среднесрочный прогноз, однако изменений в нем немного. Главное — это уточнение диапазона средней ключевой в 2025 году. Если раньше он был 19–22%, то сейчас он изменился на 19,5–21,5%.

Это значит, что регулятор всё еще допускает рост ставки до 22%. Но одновременно говорит и о том, что опуститься до 19% ставка сможет не раньше IV квартала, пояснил экономист Андрей Бархота.

цб
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В целом ЦБ этим прогнозом указывает на то, что период высокой ключевой (выше 20%) может продлиться на пару месяцев дольше, чем планировалось, уточнил Андрей Бархота. Это должно охладить пыл слишком оптимистичных участников рынка, которые ждали ее снижения уже в июне.

В релизе сам Банк России подчеркнул: для возвращения инфляции к таргету в 4% потребуется более долгий период высокой ключевой. Решение регулятора будет зависеть именно от скорости снижения цен и устойчивости этого тренда. Следующее заседание по ставке будет 6 июня.

Весенний рост: почему рубль взлетел к юаню
Российская валюта укрепилась на 20% за три месяца и продолжает расти

Когда ключевую ставку снизят

— На следующем заседании 6 июня ЦБ также сохранит ставку 21% и еще больше смягчит сигнал. Однако затем, вероятно, он сможет начать ее снижать, — отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Смягчение ДКП возможно только во втором полугодии — не ранее июля, уточнил экономист Газпромбанка Павел Бирюков. По его словам, регулятору для принятия такого решения не хватает данных за апрель–май, которые появятся только к летним заседаниям.

ЦБ может снизить ставку до 20% по итогам заседания 25 июля, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Большинство из них полагают, что регулятор будет уменьшать ее медленными шагами, по 1 п.п. в течение нескольких заседаний.

ключевая ставка
Фото: ТАСС/Евгений Разумный

В банке «Дом.РФ» пояснили: если снижать ключевую только на 0,5 п.п., эффекта не будет, а более решительные действия могут дать рынку избыточный стимул. Поэтому движение будет сдержанным.

— Рынок в любом случае ждет смягчения монетарной политики, поскольку инфляция хотя и очень постепенно, но все-таки замедляется, — подчеркнула ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В базовом сценарии ключевая может снизиться до 19% к концу года, считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. При более быстром охлаждении экономики ставка может упасть и до 17%, но для этого положение дел должно сильно измениться.

Риски для инфляции

Маловероятно, что уже в этом году годовая инфляция упадет до 7%, которые прогнозировал ЦБ на 2025-й, пояснила Наталья Мильчакова. Судя по динамике потребительских цен в марте и апреле, рост цен не будет тормозить быстро.

Ключевое влияние на ДКП окажет бюджет, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. Если его дефицит к концу года будет незначительно отклоняться от ранее запланированных значений (1,2 трлн рублей), то ставку будут снижать активнее. Однако если дефицит бюджета расширится, ЦБ, скорее всего, выберет сохранить осторожность.

банкноты
Фото: ТАСС/Максим Стулов

При этом сейчас регулятор должен сохранять повышенное внимание к мировой экономике, ведь из-за торговых войн нового президента США там сильно поменялись правила игры, добавила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. В случае серьезного внешнего шока рост цен, скорее всего, будет быстрее за счет слабого рубля и роста незаякоренных инфляционных ожиданий, и ЦБ приходится учитывать этот риск. Тогда регулятор может проявлять больше осторожности в сроках начала снижения ключевой ставки.

В любом случае период роста ключевой ставки завершен, и теперь вопрос лишь в том, насколько долго она будет держаться на уровне 21%. Вероятность ужесточения ДКП в будущем очень мала, и рынок на нее больше не рассчитывает. Это видно по последним изменениям ставок по вкладам — по данным «Известий», они опустились ниже 20% уже на самых коротких сроках.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир