Летний резон: ключевую ставку могут снизить до 20% уже в июле
Ключевую могут снизить до 20% уже летом, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Такие выводы позволяют сделать смягченные сигналы ЦБ: решив сохранить ставку на уровне 21% в апреле, в регуляторе перестали упоминать возможность ее повышения в ближайшие месяцы. Рынок продолжит подстраиваться под новые реалии — проценты и по вкладам, и по кредитам уже снижаются. Отдельно в Банке России подчеркнули влияние торговых войн: регулятор уже снизил прогноз по ценам на нефть, что рискует ослабить курс рубля и в дальнейшем отразится на инфляции. Какие еще риски для роста цен видит ЦБ — в материале «Известий».
Что решил ЦБ по ставке
ЦБ сохранил ключевую на уровне 21% по итогам заседания 25 апреля. При этом регулятор в своем релизе смягчил риторику и больше не угрожает ростом ставки на ближайших встречах. Тем не менее и предупреждать о намерении смягчить политику он не стал, поэтому сигнал остается нейтральным.
Причем глава регулятора Эльвира Набиуллина в своем выступлении подчеркнула, что среди совета директоров был консенсус относительно решения — но споры шли вокруг сигнала.
По данным ЦБ, инфляционное давление продолжает снижаться, хотя и остается высоким. В I квартале 2025-го текущий рост цен снизился и составил в среднем 8,3% после 12,9% в IV квартале 2024-го. Однако регулятор ожидает сокращения инфляции в ближайшие месяцы.
«Сейчас ее замедление происходит неравномерно по потребительской корзине. Темпы роста цен на непродовольственные товары в марте опустились ниже 2% в пересчете на год, тогда как по продовольствию и услугам они снизились менее значительно и пока близки к 10%», — подчеркнула Эльвира Набиуллина.
Она подчеркнула: непродовольственные товары люди чаще берут в кредит, но сейчас из-за высоких ставок выдача ссуд замедлилась вместе с ценами на эту категорию продукции.
Почему ЦБ сохранил ключевую ставку в 21% в апреле
Экономика начала постепенно замедляться и возвращаться к траектории сбалансированного роста. Но производству всё еще трудно справляться с повышенным спросом, который разгоняется расходами бюджета.
Также на ситуацию влияет рост доходов населения из-за жесткого рынка труда, уточнили в ЦБ. Безработица находится на исторических минимумах (2,4%), хотя дефицит кадров постепенно снижается во многих регионах.
Ставки по займам остаются высокими, что сдерживает кредитную активность и у физлиц, и у бизнеса, подчеркнули в ЦБ. Несмотря на ухудшение условий по вкладам, россияне активно сберегают средства. При этом рост доходов позволяет населению одновременно наращивать сбережения и потребление.
«Валютный канал также вносит вклад в замедление инфляции. Жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) сдерживает спрос на импорт и повышает привлекательность рублевых активов. Это помогло укреплению рубля в I квартале, что тоже снижало ценовое давление», — добавила Эльвира Набиуллина.
Как в ЦБ оценивают риски торговой войны
Отдельно глава ЦБ затронула торговые войны, которые разгораются между США, Китаем и другими мировыми экономиками в этом апреле.
«Главной темой после предыдущих заседаний стал пересмотр импортных пошлин в крупнейших экономиках мира. Из-за этого мы снизили прогноз по росту мировой экономики в среднесрочном прогнозе. Более низкий мировой спрос приведет к снижению цен на сырьевые товары — мы уменьшили прогноз на $5 за баррель в этом году (до $60 за баррель)», — уточнила Набиуллина.
Прогноз по экспорту в ЦБ также понизили — до $414 млрд, следует из среднесрочного прогноза. Более сдержанной ожидается и динамика импорта ($303 млрд) — под воздействием жесткой денежно-кредитной политики.
«Один из главных рисков реализации среднесрочного прогноза — большее охлаждение мировой экономики из-за торговых войн. Важно не только то, на сколько вырастут пошлины, но и постоянная неопределенность, которая усложняет планирование инвестиций», — подчеркнула глава ЦБ.
Если реализуются дополнительные риски пошлин, то возможно дальнейшее снижение цен на нефть, подчеркнула она.
Как ЦБ поменял среднесрочный прогноз
Также ЦБ обновил среднесрочный прогноз, однако изменений в нем немного. Главное — это уточнение диапазона средней ключевой в 2025 году. Если раньше он был 19–22%, то сейчас он изменился на 19,5–21,5%.
Это значит, что регулятор всё еще допускает рост ставки до 22%. Но одновременно говорит и о том, что опуститься до 19% ставка сможет не раньше IV квартала, пояснил экономист Андрей Бархота.
В целом ЦБ этим прогнозом указывает на то, что период высокой ключевой (выше 20%) может продлиться на пару месяцев дольше, чем планировалось, уточнил Андрей Бархота. Это должно охладить пыл слишком оптимистичных участников рынка, которые ждали ее снижения уже в июне.
В релизе сам Банк России подчеркнул: для возвращения инфляции к таргету в 4% потребуется более долгий период высокой ключевой. Решение регулятора будет зависеть именно от скорости снижения цен и устойчивости этого тренда. Следующее заседание по ставке будет 6 июня.
Когда ключевую ставку снизят
— На следующем заседании 6 июня ЦБ также сохранит ставку 21% и еще больше смягчит сигнал. Однако затем, вероятно, он сможет начать ее снижать, — отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Смягчение ДКП возможно только во втором полугодии — не ранее июля, уточнил экономист Газпромбанка Павел Бирюков. По его словам, регулятору для принятия такого решения не хватает данных за апрель–май, которые появятся только к летним заседаниям.
ЦБ может снизить ставку до 20% по итогам заседания 25 июля, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Большинство из них полагают, что регулятор будет уменьшать ее медленными шагами, по 1 п.п. в течение нескольких заседаний.
В банке «Дом.РФ» пояснили: если снижать ключевую только на 0,5 п.п., эффекта не будет, а более решительные действия могут дать рынку избыточный стимул. Поэтому движение будет сдержанным.
— Рынок в любом случае ждет смягчения монетарной политики, поскольку инфляция хотя и очень постепенно, но все-таки замедляется, — подчеркнула ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
В базовом сценарии ключевая может снизиться до 19% к концу года, считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. При более быстром охлаждении экономики ставка может упасть и до 17%, но для этого положение дел должно сильно измениться.
Риски для инфляции
Маловероятно, что уже в этом году годовая инфляция упадет до 7%, которые прогнозировал ЦБ на 2025-й, пояснила Наталья Мильчакова. Судя по динамике потребительских цен в марте и апреле, рост цен не будет тормозить быстро.
Ключевое влияние на ДКП окажет бюджет, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. Если его дефицит к концу года будет незначительно отклоняться от ранее запланированных значений (1,2 трлн рублей), то ставку будут снижать активнее. Однако если дефицит бюджета расширится, ЦБ, скорее всего, выберет сохранить осторожность.
При этом сейчас регулятор должен сохранять повышенное внимание к мировой экономике, ведь из-за торговых войн нового президента США там сильно поменялись правила игры, добавила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. В случае серьезного внешнего шока рост цен, скорее всего, будет быстрее за счет слабого рубля и роста незаякоренных инфляционных ожиданий, и ЦБ приходится учитывать этот риск. Тогда регулятор может проявлять больше осторожности в сроках начала снижения ключевой ставки.
В любом случае период роста ключевой ставки завершен, и теперь вопрос лишь в том, насколько долго она будет держаться на уровне 21%. Вероятность ужесточения ДКП в будущем очень мала, и рынок на нее больше не рассчитывает. Это видно по последним изменениям ставок по вкладам — по данным «Известий», они опустились ниже 20% уже на самых коротких сроках.