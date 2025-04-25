Летний резон: ключевую ставку могут снизить до 20% уже в июле

Ключевую могут снизить до 20% уже летом, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Такие выводы позволяют сделать смягченные сигналы ЦБ: решив сохранить ставку на уровне 21% в апреле, в регуляторе перестали упоминать возможность ее повышения в ближайшие месяцы. Рынок продолжит подстраиваться под новые реалии — проценты и по вкладам, и по кредитам уже снижаются. Отдельно в Банке России подчеркнули влияние торговых войн: регулятор уже снизил прогноз по ценам на нефть, что рискует ослабить курс рубля и в дальнейшем отразится на инфляции. Какие еще риски для роста цен видит ЦБ — в материале «Известий».

Что решил ЦБ по ставке

ЦБ сохранил ключевую на уровне 21% по итогам заседания 25 апреля. При этом регулятор в своем релизе смягчил риторику и больше не угрожает ростом ставки на ближайших встречах. Тем не менее и предупреждать о намерении смягчить политику он не стал, поэтому сигнал остается нейтральным.

Причем глава регулятора Эльвира Набиуллина в своем выступлении подчеркнула, что среди совета директоров был консенсус относительно решения — но споры шли вокруг сигнала.

По данным ЦБ, инфляционное давление продолжает снижаться, хотя и остается высоким. В I квартале 2025-го текущий рост цен снизился и составил в среднем 8,3% после 12,9% в IV квартале 2024-го. Однако регулятор ожидает сокращения инфляции в ближайшие месяцы.

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

«Сейчас ее замедление происходит неравномерно по потребительской корзине. Темпы роста цен на непродовольственные товары в марте опустились ниже 2% в пересчете на год, тогда как по продовольствию и услугам они снизились менее значительно и пока близки к 10%», — подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Она подчеркнула: непродовольственные товары люди чаще берут в кредит, но сейчас из-за высоких ставок выдача ссуд замедлилась вместе с ценами на эту категорию продукции.

Почему ЦБ сохранил ключевую ставку в 21% в апреле

Экономика начала постепенно замедляться и возвращаться к траектории сбалансированного роста. Но производству всё еще трудно справляться с повышенным спросом, который разгоняется расходами бюджета.

Также на ситуацию влияет рост доходов населения из-за жесткого рынка труда, уточнили в ЦБ. Безработица находится на исторических минимумах (2,4%), хотя дефицит кадров постепенно снижается во многих регионах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ставки по займам остаются высокими, что сдерживает кредитную активность и у физлиц, и у бизнеса, подчеркнули в ЦБ. Несмотря на ухудшение условий по вкладам, россияне активно сберегают средства. При этом рост доходов позволяет населению одновременно наращивать сбережения и потребление.

«Валютный канал также вносит вклад в замедление инфляции. Жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) сдерживает спрос на импорт и повышает привлекательность рублевых активов. Это помогло укреплению рубля в I квартале, что тоже снижало ценовое давление», — добавила Эльвира Набиуллина.

Как в ЦБ оценивают риски торговой войны

Отдельно глава ЦБ затронула торговые войны, которые разгораются между США, Китаем и другими мировыми экономиками в этом апреле.

«Главной темой после предыдущих заседаний стал пересмотр импортных пошлин в крупнейших экономиках мира. Из-за этого мы снизили прогноз по росту мировой экономики в среднесрочном прогнозе. Более низкий мировой спрос приведет к снижению цен на сырьевые товары — мы уменьшили прогноз на $5 за баррель в этом году (до $60 за баррель)», — уточнила Набиуллина.

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Прогноз по экспорту в ЦБ также понизили — до $414 млрд, следует из среднесрочного прогноза. Более сдержанной ожидается и динамика импорта ($303 млрд) — под воздействием жесткой денежно-кредитной политики.

«Один из главных рисков реализации среднесрочного прогноза — большее охлаждение мировой экономики из-за торговых войн. Важно не только то, на сколько вырастут пошлины, но и постоянная неопределенность, которая усложняет планирование инвестиций», — подчеркнула глава ЦБ.

Если реализуются дополнительные риски пошлин, то возможно дальнейшее снижение цен на нефть, подчеркнула она.

Как ЦБ поменял среднесрочный прогноз

Также ЦБ обновил среднесрочный прогноз, однако изменений в нем немного. Главное — это уточнение диапазона средней ключевой в 2025 году. Если раньше он был 19–22%, то сейчас он изменился на 19,5–21,5%.

Это значит, что регулятор всё еще допускает рост ставки до 22%. Но одновременно говорит и о том, что опуститься до 19% ставка сможет не раньше IV квартала, пояснил экономист Андрей Бархота.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В целом ЦБ этим прогнозом указывает на то, что период высокой ключевой (выше 20%) может продлиться на пару месяцев дольше, чем планировалось, уточнил Андрей Бархота. Это должно охладить пыл слишком оптимистичных участников рынка, которые ждали ее снижения уже в июне.

В релизе сам Банк России подчеркнул: для возвращения инфляции к таргету в 4% потребуется более долгий период высокой ключевой. Решение регулятора будет зависеть именно от скорости снижения цен и устойчивости этого тренда. Следующее заседание по ставке будет 6 июня.

Когда ключевую ставку снизят

— На следующем заседании 6 июня ЦБ также сохранит ставку 21% и еще больше смягчит сигнал. Однако затем, вероятно, он сможет начать ее снижать, — отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Смягчение ДКП возможно только во втором полугодии — не ранее июля, уточнил экономист Газпромбанка Павел Бирюков. По его словам, регулятору для принятия такого решения не хватает данных за апрель–май, которые появятся только к летним заседаниям.

ЦБ может снизить ставку до 20% по итогам заседания 25 июля, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Большинство из них полагают, что регулятор будет уменьшать ее медленными шагами, по 1 п.п. в течение нескольких заседаний.

Фото: ТАСС/Евгений Разумный

В банке «Дом.РФ» пояснили: если снижать ключевую только на 0,5 п.п., эффекта не будет, а более решительные действия могут дать рынку избыточный стимул. Поэтому движение будет сдержанным.

— Рынок в любом случае ждет смягчения монетарной политики, поскольку инфляция хотя и очень постепенно, но все-таки замедляется, — подчеркнула ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В базовом сценарии ключевая может снизиться до 19% к концу года, считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. При более быстром охлаждении экономики ставка может упасть и до 17%, но для этого положение дел должно сильно измениться.

Риски для инфляции

Маловероятно, что уже в этом году годовая инфляция упадет до 7%, которые прогнозировал ЦБ на 2025-й, пояснила Наталья Мильчакова. Судя по динамике потребительских цен в марте и апреле, рост цен не будет тормозить быстро.

Ключевое влияние на ДКП окажет бюджет, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. Если его дефицит к концу года будет незначительно отклоняться от ранее запланированных значений (1,2 трлн рублей), то ставку будут снижать активнее. Однако если дефицит бюджета расширится, ЦБ, скорее всего, выберет сохранить осторожность.

Фото: ТАСС/Максим Стулов

При этом сейчас регулятор должен сохранять повышенное внимание к мировой экономике, ведь из-за торговых войн нового президента США там сильно поменялись правила игры, добавила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. В случае серьезного внешнего шока рост цен, скорее всего, будет быстрее за счет слабого рубля и роста незаякоренных инфляционных ожиданий, и ЦБ приходится учитывать этот риск. Тогда регулятор может проявлять больше осторожности в сроках начала снижения ключевой ставки.

В любом случае период роста ключевой ставки завершен, и теперь вопрос лишь в том, насколько долго она будет держаться на уровне 21%. Вероятность ужесточения ДКП в будущем очень мала, и рынок на нее больше не рассчитывает. Это видно по последним изменениям ставок по вкладам — по данным «Известий», они опустились ниже 20% уже на самых коротких сроках.