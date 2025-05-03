Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Мурманской областью

Над Мурманской областью силами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом 3 мая сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Мурманской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Попытка атаки была пресечена с 19:10 до 19:50 мск, добавили в оборонном ведомстве.

Также вечером 3 мая российские военнослужащие уничтожили два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Уточняется, что суда были ликвидированы дежурными огневыми средствами Черноморского флота в период с 16:40 до 18:15 мск.