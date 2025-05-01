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СМИ сообщили о создании Скорсезе фильма в память о папе римском Франциске

Variety: режиссер Скорсезе создаст фильм в память о папе римском Франциске
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Фото: REUTERS/Cristina Sille
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Американский режиссер Мартин Скорсезе готовит документальный фильм о папе римском Франциске, который будет включать в себя последнее интервью понтифика, снятое эксклюзивно для проекта. Об этом 30 апреля сообщил журнал Variety.

Уточняется, что в основу картины ляжет работа покойного понтифика во всемирном образовательном движении Scholas Occurrentes.

Фильм расскажет об участниках проекта из таких стран, как Индонезия, Гамбия и Италия. В рамках программы они снимают короткометражные фильмы.

«Сейчас, как никогда, нам нужно разговаривать друг с другом и слушать друг друга. Один из лучших способов добиться этого — делиться нашими историями», — заявил Скорсезе.

Центральной темой киноленты станет убеждение папы Франциска в священной природе творчества.

По данным журнала, инициатива будет направлена на укрепление культурного разнообразия и единства в мире.

«Это чрезвычайно поэтичный проект, который исследует суть человеческой жизни и общения», — сказал папа Франциск перед смертью.

Уточняется, что картина финансируются международными спонсорами, а все вырученные средства будут направлены на дальнейшее развитие проекта. Производством фильма занимаются Aldeas Scholas Films в сотрудничестве с Sikelia Productions и Massive Owl Productions. Среди продюсеров значатся Тереза Левератто, Эсекьель дель Корраль и Альфонсо Гомес-Рехон, а также ряд других известных деятелей киноиндустрии.

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Папа римский Франциск умер на 89-м году жизни утром 21 апреля в результате мозгового инсульта. Последний раз он появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи 20 апреля. Как сообщалось ранее, понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.

Конклав для выбора нового папы римского соберется 7 мая. Принять участие в конклаве могут 135 кардиналов в возрасте до 80 лет из разных стран мира.

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