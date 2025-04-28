Конклав по выборам нового папы римского соберется 7 мая
Конклав соберется 7 мая для выбора нового папы римского. Об этом 28 апреля агентство Reuters со ссылкой на источник.
«Дата была определена во время встречи кардиналов за закрытыми дверями в Ватикане, первой после похорон папы Франциска в субботу», — сказано в сообщении.
Как сообщает издание, официально объявление будет сделано в ближайшее время.
Уточняется, что принять участие в конклаве могут 135 кардиналов в возрасте до 80 лет из разных стран мира.
Кроме того, как передает Associated Press, Сикстинскую капеллу уже закрыли для посетителей в преддверии конклава. Одной из задач по подготовке капеллы является установка дымохода, в котором будут сжигаться бюллетени после голосования.
Папа римский Франциск умер на 89-м году жизни утром 21 апреля в результате мозгового инсульта. Последний раз он появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи 20 апреля. Как сообщалось ранее, понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.