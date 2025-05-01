Операторы БПЛА ВС РФ уничтожил танк ВСУ на запорожском направлении
Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) группировки войск «Восток» уничтожил танк M-55S Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом в четверг, 1 мая, сообщили в Министерстве обороны России.
«Военнослужащий 35-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Верба уничтожил танк M-55S производства Словении, используемый ВСУ», — следует из сообщения ведомства.
Уточняется, что цель была обнаружена в ангаре в районе города Гуляйполе Запорожской области. Для ее полного уничтожения понадобилось два точных попадания БПЛА.
Так, первый удар беспилотника оператор направил в борт бронетехники, а второй в кормовую часть. В результате танк был полностью уничтожен.
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