Пыльная буря «Хамасин» обрушилась на Египет
Песчаная буря «Хамасин» обрушилась на Египет вместе с сильным ветром и грозами. Об этом 29 апреля сообщает портал Egyptian Streets.
«Египет готовится к жестокой пыльной буре «Хамасин» (в переводе с арабского «пятьдесят») в последние дни апреля. Главное управление метеорологии прогнозирует суровые погодные условия со вторника, 29 апреля, по воскресенье, 4 мая», — говорится в публикации.
Уточняется, что в ближайшие дни страна может столкнуться с сильным ветром, пылью и грозами. Наиболее масштабно катаклизм отразится на северо-западных регионах страны.
Пыльная буря «Хамасин» получила свое название благодаря периоду в 50 дней, в течение которого природа в этом регионе бушует каждую весну.
Ранее, 14 апреля, в Ираке более 1,8 тыс. человек пострадали из-за затруднения дыхания на фоне обрушившейся на страну песчаной бури. Также из-за стихийного бедствия была нарушена работа в двух международных аэропортах Наджаф и Басра.