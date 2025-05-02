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Вынесен приговор по делу о смертельной экскурсии по Неглинке. Что нужно знать о диггерах

Организаторов смертельной экскурсии по Неглинке приговорили к тюремным срокам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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За организацию смертельной прогулки по коллекторам реки Неглинки в Москве диггера Никиту Дубаса 28 апреля приговорили к 8,5 года колонии. Экс-гендиректор агрегатора экскурсий «Спутник» Александр Ким получил 5,5 года заключения. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Чем опасны диггерские походы — в материале «Известий».

Кто такие диггеры

• Диггерами называют тех, кто пробирается в тоннели, коллекторы, заброшенные бомбоубежища и прочие городские объекты, закрытые или расположенные под землей. Их деятельность запрещена в России ст. 215.4 УК РФ («Незаконное проникновение на охраняемый объект»).

• Диггеры часто игнорируют элементарные правила безопасности и законы. Проникновение на охраняемые или технически опасные объекты без разрешения часто может привести к ЧП. Многие диггеры оказываются под завалами, теряются в лабиринтах или получают травмы.

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Чем опасно диггерство

• Различные природные явления, например, внезапные ливни, могут привести к затоплению объекта. Выбраться в такой ситуации крайне сложно. В подземных коллекторах есть карманы, где можно спрятаться, однако они есть не везде. При затоплении первая волна воды обычно небольшая, и после этого есть около минуты, чтобы найти лестницу или что-то, за что можно зацепиться. Кроме того, опасен и мусор, принесенный дождевыми потоками. Удар о любой предмет в сильном потоке воды может оказаться смертельным.

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• Старые коммуникации сами по себе представляют опасность. Так, во время экскурсий может обвалиться потолок. В некоторых объектах также скапливаются токсичные или взрывоопасные газы из-за плохой работы системы вентиляции. Также под землей зачастую есть опасные для здоровья грибки, плесень, крысы и токсичные воды.

• В подземных коллекторах и тоннелях легко заблудиться. Даже опытные диггеры иногда теряются, потому что сотовая связь под землей обычно не ловит. При этом освещение достаточно скудное или его вообще нет.

• Почти все подземные городские объекты являются режимными (для них установлены дополнительные меры безопасности). В случае проникновения на них нарушителю может грозить штраф или даже уголовная ответственность. Посещение таких объектов посторонними людьми также мешает работе тех, кто должен обеспечивать безопасность города.

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Что случилось на реке Неглинке

• Трагедия произошла в Москве 20 августа 2023 года. Несмотря на предупреждения о возможном ливне, запланированную экскурсию по коллектору реки Неглинки решили не отменять. Под землю отправились семь туристов, в их числе двое подростков и гид, диггер Константин Филиппов. Они через люк коллектора на улице Дурова проникли в подземные коммуникации. Маршрут экскурсии — от театра Дурова до отеля «Метрополь». За это ее участники заплатили 9 тыс. рублей. Примерно через час после спуска на столицу обрушился сильный ливень.

• Уровень воды подземной реки поднялся, когда группа находилась в районе станции метро «Трубная». У них не получилось выбраться на поверхность, все участники экскурсии погибли. Тела погибших позже вынесло в Москву-реку. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

• Фигурантами дела стали несколько человек, все они — руководители компаний, причастных к организации экскурсии.

— Александр Ким, руководитель компании «Спутник», которая выступала агрегатором, на котором экскурсоводы могли размещать информацию о своих услугах;

— Александр Лазовский, генеральный директор компании «Авангард», которая продавала билеты;

— Борис Плотица, бывший владелец сайта Tripster, который помогал организовывать необычные эксплуатации по всему миру.

• Они, как утверждает следствие, по согласованию с еще одним фигурантом дела Никитой Дубасом, который составлял объявления о путешествиях и непосредственно организовывал их, размещали информацию о проведении экскурсий. При этом все они понимали незаконность предлагаемых услуг, но скрывали это от клиентов.

• После инцидента Александр Лазовский сбежал в ОАЭ. Борис Плотица тоже скрылся. Их объявили в международный розыск и заочно арестовали. Уголовное дело также возбудили в отношении погибшего гида Константина Филиппова. Однако оно было закрыто по факту смерти.

• Гендиректор компании по продаже экскурсий ООО «Спутник» Александр Ким по приговору суда получил пять с половиной лет колонии общего режима. Свою вину он не признал. Ким отметил, что создал саму платформу с объявлениями об экскурсиях, но в их организации не принимал участие, занимаясь IT-стороной проекта. Составитель объявления об экскурсии Никита Дубас получил восемь с половиной лет. Он признал вину частично.

• Это не единственный случай, когда несанкционированные экскурсии под землей заканчивались смертью. Другая трагедия произошла в Санкт-Петербурге. В июле 2019 года петербургский диггер Алексей Кулаков (MegaVolt) и видеоблогер Павел Шпунтенков (Road to film) спустились в магистральный канализационный коллектор на набережной реки Карповки, чтобы снять новое видео для блога. Утром их тела были обнаружены на дне открытого колодца. Видеоблогер упал на дно колодца и разбился, а его спутник умер от удушья, пытаясь спасти товарища.

При подготовке материала «Известия» учитывали мнения

  • члена «Россоюзспаса» Алексея Дударева;
  • эксперта по выживанию Эдуарда Халилова.
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