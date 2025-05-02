Вынесен приговор по делу о смертельной экскурсии по Неглинке. Что нужно знать о диггерах

За организацию смертельной прогулки по коллекторам реки Неглинки в Москве диггера Никиту Дубаса 28 апреля приговорили к 8,5 года колонии. Экс-гендиректор агрегатора экскурсий «Спутник» Александр Ким получил 5,5 года заключения. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Чем опасны диггерские походы — в материале «Известий».

Кто такие диггеры

• Диггерами называют тех, кто пробирается в тоннели, коллекторы, заброшенные бомбоубежища и прочие городские объекты, закрытые или расположенные под землей. Их деятельность запрещена в России ст. 215.4 УК РФ («Незаконное проникновение на охраняемый объект»).

• Диггеры часто игнорируют элементарные правила безопасности и законы. Проникновение на охраняемые или технически опасные объекты без разрешения часто может привести к ЧП. Многие диггеры оказываются под завалами, теряются в лабиринтах или получают травмы.

Чем опасно диггерство

• Различные природные явления, например, внезапные ливни, могут привести к затоплению объекта. Выбраться в такой ситуации крайне сложно. В подземных коллекторах есть карманы, где можно спрятаться, однако они есть не везде. При затоплении первая волна воды обычно небольшая, и после этого есть около минуты, чтобы найти лестницу или что-то, за что можно зацепиться. Кроме того, опасен и мусор, принесенный дождевыми потоками. Удар о любой предмет в сильном потоке воды может оказаться смертельным.

• Старые коммуникации сами по себе представляют опасность. Так, во время экскурсий может обвалиться потолок. В некоторых объектах также скапливаются токсичные или взрывоопасные газы из-за плохой работы системы вентиляции. Также под землей зачастую есть опасные для здоровья грибки, плесень, крысы и токсичные воды.

• В подземных коллекторах и тоннелях легко заблудиться. Даже опытные диггеры иногда теряются, потому что сотовая связь под землей обычно не ловит. При этом освещение достаточно скудное или его вообще нет.

• Почти все подземные городские объекты являются режимными (для них установлены дополнительные меры безопасности). В случае проникновения на них нарушителю может грозить штраф или даже уголовная ответственность. Посещение таких объектов посторонними людьми также мешает работе тех, кто должен обеспечивать безопасность города.

Что случилось на реке Неглинке

• Трагедия произошла в Москве 20 августа 2023 года. Несмотря на предупреждения о возможном ливне, запланированную экскурсию по коллектору реки Неглинки решили не отменять. Под землю отправились семь туристов, в их числе двое подростков и гид, диггер Константин Филиппов. Они через люк коллектора на улице Дурова проникли в подземные коммуникации. Маршрут экскурсии — от театра Дурова до отеля «Метрополь». За это ее участники заплатили 9 тыс. рублей. Примерно через час после спуска на столицу обрушился сильный ливень.

• Уровень воды подземной реки поднялся, когда группа находилась в районе станции метро «Трубная». У них не получилось выбраться на поверхность, все участники экскурсии погибли. Тела погибших позже вынесло в Москву-реку. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

• Фигурантами дела стали несколько человек, все они — руководители компаний, причастных к организации экскурсии.

— Александр Ким, руководитель компании «Спутник», которая выступала агрегатором, на котором экскурсоводы могли размещать информацию о своих услугах;

— Александр Лазовский, генеральный директор компании «Авангард», которая продавала билеты;

— Борис Плотица, бывший владелец сайта Tripster, который помогал организовывать необычные эксплуатации по всему миру.

• Они, как утверждает следствие, по согласованию с еще одним фигурантом дела Никитой Дубасом, который составлял объявления о путешествиях и непосредственно организовывал их, размещали информацию о проведении экскурсий. При этом все они понимали незаконность предлагаемых услуг, но скрывали это от клиентов.

• После инцидента Александр Лазовский сбежал в ОАЭ. Борис Плотица тоже скрылся. Их объявили в международный розыск и заочно арестовали. Уголовное дело также возбудили в отношении погибшего гида Константина Филиппова. Однако оно было закрыто по факту смерти.

• Гендиректор компании по продаже экскурсий ООО «Спутник» Александр Ким по приговору суда получил пять с половиной лет колонии общего режима. Свою вину он не признал. Ким отметил, что создал саму платформу с объявлениями об экскурсиях, но в их организации не принимал участие, занимаясь IT-стороной проекта. Составитель объявления об экскурсии Никита Дубас получил восемь с половиной лет. Он признал вину частично.

• Это не единственный случай, когда несанкционированные экскурсии под землей заканчивались смертью. Другая трагедия произошла в Санкт-Петербурге. В июле 2019 года петербургский диггер Алексей Кулаков (MegaVolt) и видеоблогер Павел Шпунтенков (Road to film) спустились в магистральный канализационный коллектор на набережной реки Карповки, чтобы снять новое видео для блога. Утром их тела были обнаружены на дне открытого колодца. Видеоблогер упал на дно колодца и разбился, а его спутник умер от удушья, пытаясь спасти товарища.

При подготовке материала «Известия» учитывали мнения