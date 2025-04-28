Течение обстоятельств: виновным в трагедии в коллекторе вынесли приговор

Суд вынес приговор по делу о гибели восьми человек во время экскурсии по подземному коллектору столицы летом 2023 года. Основателю сервиса по бронированию подобных туров Sputnik Александру Киму назначили 5,5 года лишения свободы, организатору Никите Дубасу — 8,5. Следствие установило, что у участников опасной прогулки не было средств защиты и спасения . Ранее прокурор запросил для Кима и Дубаса шесть и девять лет лишения свободы. Тем не менее, родственников погибших решение суда удовлетворило.

Кто виноват в трагической экскурсии

Мещанский суд 28 апреля Москвы огласил приговор по делу о гибели семи экскурсантов и гида в коллекторе Москвы летом 2023 года. Следствие и суд установили, что Никита Дубас в 2021–2023 годах без согласования с контролирующей организацией организовал проведение экскурсий с незаконным проникновением в коллекторы в центре Москвы. Проводил их погибший гид — Константин Филиппов.

Как сообщили в Следственном комитете, объявления о таких экскурсиях размещали по согласованию с Дубасом глава компании «Спутник» Александр Ким, генеральный директор ООО «Авангард» Александр Лазовский и владелец сайта Tripster Борис Плотица. Но на скамье подсудимых оказались только Дубас и Ким. Лазовский и Плотица заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Уголовное дело в отношении Константина Филиппова было прекращено — в связи с его смертью.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Во время экскурсии по реке Неглинной 20 августа 2023 года семь человек, среди которых было двое несовершеннолетних, под руководством Константина Филиппова через люк коллектора на улице Дурова в Москве проникли в подземные инженерные коммуникации и сооружения , сообщили в СК, восстанавливая хронологию событий. Во время прогулки, когда все участники уже находились на маршруте, начался сильный дождь, вода затопила подземные инженерные коммуникации.

«При отсутствии средств защиты и спасения все это привело к гибели всех участников экскурсии» , — констатировали в ведомстве.

Что говорят родственники погибших о решении суда

Как сообщали «Известия», турфирма ООО «Спутник», которая водила группы диггеров по подземельям, в том числе в коллектор реки Неглинки, не была официально зарегистрирована, но при этом продавала билеты на экскурсии Дубаса — незаконные . Ким свою вину не признал ни во время прений, ни в суде 28 апреля. Дубас признал ее частично.

Суд приговорил Никиту Дубаса к восьми с половиной годам лишения свободы, отбывать срок он будет в колонии общего режима. Александру Киму дали пять лет и шесть месяцев — с теми же условиями отбывания наказания. Им вменялась ч.3 ст. 238 УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло гибель двух и более человек. Обвинение требовало приговорить Кима к шести годам лишения свободы, Дубаса — к девяти годам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Мать погибшей в коллекторе несовершеннолетней девочки-подростка Юлия Шнейдер выразила удовлетворение решением суда , хотя в ходе прений 24 апреля 2025 года призывала назначить обвиняемым максимальные сроки — по десять лет лишения свободы.

— Для меня максимальный срок для виновных в смерти моей дочери уже не принципиален. Главное, что произошедшее получило огласку и я надеюсь, будут ужесточены законы в отношении агрегаторов по бронированию экскурсий , — сказала она «Известиям».

Женщина рассказала, что отпустила дочь на экскурсию вместе с ее другом, также несовершеннолетним, и его дядей Дмитрием. Ее заверили, что маршрут абсолютно безопасен.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— У меня до последнего были сомнения, я не хотела отпускать дочь на экскурсию, но упрямого подростка не переспорить, — рассказала Юлия Шнейдер.

Судья в ходе заседания сообщил, что родственники погибших отказались от гражданских исковых требований к Киму, а к Дубасу они предъявлены на общую сумму в 14 млн рублей. С исковыми требованиями к нему обратились десять человек, восемь из них подали иски на сумму в 2 млн рублей. Суд удовлетворил их частично, но подробности решения не раскрываются.

Как изменилось законодательство по организации экскурсий

После гибели людей в коллекторе на Неглинной осенью 2023 года началось ужесточение законодательства в сфере организации и проведения экскурсий. Так, с 1 марта 2025 года вступило в силу обязательное условие деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Теперь у каждого гида должна быть личная карта со специальным QR-кодом. В середине весны этого года больше всего экскурсоводов прошли аттестацию в Санкт-Петербурге (1784) и Москве (927). Всего в реестре легальных гидов сейчас уже чуть больше 11 тыс. человек. Проверить информацию о наличии лицензии можно в Реестре экскурсоводов и гидов-переводчиков на сайте Минэкономразвития.

Никита Дубас Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

При этом санкции за это нарушение пока не будут применяться — закон о внесении соответствующих изменений в КоАП пока не принят. В ноябре 2024 года он прошел первое чтение в Госдуме. Согласно предлагаемым поправкам, за экскурсию без аттестации будет грозить штраф в 10 тыс. рублей, за повторное нарушение он увеличится до 50 тыс. рублей. Правительство дало положительный отзыв на документ, но потребовало согласовать его с органами исполнительной власти регионов.

Адвокат Виталий Ульяненко полагает, что одно такое ужесточение условий работы гидов не поможет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Чтобы подобных ситуаций более не возникало, надзорные органы обязаны минимизировать доступ к подземельям и другим опасным объектам, — подчеркнул эксперт. — Если бы они вели тщательный контроль за объектами и не пускали никого, трагедии в 2023 году можно было бы избежать.

А гражданам, которые собираются на экскурсию, специалист рекомендовал всегда проверять, зарегистрирована ли организация, которая предоставляет такую услугу.