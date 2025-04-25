Грешные воды: за гибель участников спуска в коллектор запросили девять и шесть лет

Гособвинение запросило сроки обвиняемым по делу о гибели восьми человек во время экскурсии в московском коллекторе в 2023 году — девять лет для ее организатора Никиты Дубаса и шесть для основателя сервиса бронирования «Спутник» Александра Кима. Родственники погибших заявили в суде, что настаивают на максимальных сроках — по десять лет лишения свободы. Представители потерпевших также заявили, что необходимо посмертно осудить и экскурсовода Константина Филиппова. Что еще говорили обвиняемые и родственники погибших в суде — в материале «Известий».

Позиция обвинения по делу о смерти в коллекторе

24 апреля обвиняемые в гибели восьми человек в московском подземном коллекторе выступили с последним словом в Мещанском райсуде Москвы. Организатор экскурсии, диггер Никита Дубас заявил, что частично признает вину и надеется на справедливость при вынесении приговора, а основатель сервиса бронирования «Спутник» Александр Ким выразил соболезнования родственникам погибших.



— Я глубоко сочувствую семьям погибших. Кто-то потерял детей, это действительно невообразимая трагедия. Я надеюсь, что вы найдете утешение и сможете пережить это событие, — сказал он.

При этом свою вину в произошедшем Ким категорически не признает.

20 августа 2023 года группа из восьми человек — гид Константин Филиппов и семь участников, в том числе несовершеннолетние, — отправилась на экскурсию по московскому подземному коллектору реки Неглинки. Все они погибли из-за резко поднявшегося уровня воды — вскоре после начала экскурсии в столице прошел мощный ливень. Как отмечало тогда следствие, ни экскурсанты, ни диггеры не имели права спускаться в коллектор — там могут находиться только сотрудники специальных служб города.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Следствие установило, Никита Дубас размещал свои объявления как на сайте, который принадлежал ООО «Спутник» Александра Кима, так и на собственном ресурсе. Причем он рекламировал не только спуск к Неглинке, но и к другим подземным рекам — Пресне, Чечере и Хапиловке. При этом экскурсии никак не согласовывались с городскими службами, отвечающими за эксплуатацию подземных коммуникаций. Уже после трагедии Дубас попытался скрыть следы преступления — написал в компанию «Спутник», и та удалила объявления с анонсом всех его экскурсий.

Дубасу и Киму предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В деле также есть третий фигурант — гендиректор экскурсионного бюро «Авангард» Александр Лазовский. Но он сразу после инцидента сбежал за границу, в Объединенные Арабские Эмираты.

24 апреля гособвинение запросило для Никиты Дубаса девять лет колонии общего режима, а также потребовало наложить на него запрет на проведение экскурсий на три года. Александру Киму правоохранители запросили шесть лет общего режима и запрет на управление сайтами на три года.

Никита Дубас Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Дубас заявил в суде, что не выживет в тюрьме из-за проблем со здоровьем, в частности, диабета, и просил смягчить ему наказание. Прокурор на это ответил, что при запросе наказания учли и заболевание Дубаса, и наличие у него двоих несовершеннолетних детей.

Мать одной из погибших на экскурсии, Юлия Шнейдер, рассказала в суде, что в объявлениях Дубаса транслировалась ложная информация об экскурсиях.

— Например, вместо слов «действующая канализация» в них говорилось «подземелье с исторической кирпичной кладкой, где протекает речушка по щиколотку». Также в них сообщалось, что экскурсию проводит профессиональный гид со стажем не менее чем десять лет. Но Филиппов, который в тот раз вел экскурсию вместо Дубаса, имел гораздо меньший стаж, от силы три года, — сказала она.

Никита Дубас Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Женщина также сообщила во время прений, что представители Кима попросили ее отозвать иск о компенсации морального вреда на 15 млн рублей, который она подала, и подчеркнула, что выполнила просьбу. Она также напомнила, что родственники трех погибших получили компенсацию и отказались от претензий к организаторам.

— Мне тоже предлагали компенсацию, но я от нее отказалась. Я понимаю, зачем такая мера. Это может стать смягчающим фактором при вынесении приговора. Но для меня деньги не первостепенны. Я в первую очередь заинтересована в том, чтобы виновники произошедшего получили максимальные сроки. И продолжу этого добиваться, — сказала Юлия Шнейдер.

Один из адвокатов потерпевших призвал посмертно судить и Филиппова. Он поставил в пример дело Михаила Хачатуряна, которого 21 апреля 2025 год суд признал виновным в истязаниях и насильственных действий сексуального характера в отношении трех его дочерей.

Позиция подсудимых

Никита Дубас в суде заявил, что причиной трагедии стало алкогольное опьянение участников экскурсии, включая гида.

— Это подтверждено заключениями экспертов. Но прокурор об этом умолчал, — сказал он.

Но адвокат потерпевшей стороны опьянение участников отрицал. По его словам, трупы «окислились в воде», что якобы и стало причиной таких выводов экспертов.

Никита Дубас и Александр Ким Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Адвокат Александра Кима Кирилл Рубальский назвал обвинение своему подзащитному незаконным и необоснованным.

— Кима нужно оправдать. По большому счету ни из речи прокурора, ни из обвинительного заключения не усматривается, что присутствуют все элементы состава преступления. Предварительный сговор не обоснован, прокурор даже ничего про это не сказал и понятно почему. Потому что это голословное утверждение и за ним ничего не стоит, — сказал Кирилл Рубальский.

По его словам, единственная связь Кима и Дубаса в том, что экскурсовод разместил на сайте Кима объявление об экскурсии.

Александр Ким Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Но объявление было размещено задолго до того, как Ким стал директором , — добавил Кирилл Рубальский.

Прокурор же назвал вину обоих подсудимых доказанной. Приговор обвиняемым планируется огласить 28 апреля.

Преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее гибель двух и более лиц»), отнесены к тяжким преступлениям, напомнил «Известиям» адвокат Андрей Мишонов. Санкция по ней предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до десяти лет.

Никита Дубас и Александр Ким Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Чаще всего максимальные сроки вменяют руководителям организаций, а не штатным сотрудникам, — отметил он. — Но факт выплаты Кимом моральных компенсаций родственникам погибших действительно может стать смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Дубасу, по словам Андрея Мишонова, с еще меньшей вероятностью могут назначить максимальные сроки из-за наличия у него несовершеннолетних детей.

— А на состояние здоровья могут не сделать скидки, если оно не крайне тяжелое, — добавил адвокат.

Если подсудимые заинтересованы в снижении возможных сроков, им стоило признать свою вину, считает адвокат Виталий Ульяненко.