В течение суток по «Турецкому потоку» в Венгрию поступает свыше 20 млн куб м газа. Об этом 30 апреля сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«По «Турецкому потоку» в Венгрию поступает более 20 млн куб. м газа в день. В этом году через него прошло почти 2,5 млрд куб. м, что превышает рекордный показатель прошлого года», — заявил он на совместной пресс-конференции с министром энергетики Турции Алпарасланом Байрактаром.

Он выразил мнение, что энергетическая безопасность Венгрии не может существовать без Турции. По его словам, если бы «Турецкий поток» не был построен в кооперации государств, Будапешт столкнулся бы с большими проблемами из-за прекращения транзита газа через территорию Украины.

Сийярто подчеркнул, что в 2024 году Венгрия стала первой несоседней страной, куда Турция экспортировала природный газ. Он уточнил, что стороны договорились о крупных турецких инвестициях в венгерский энергетический сектор.

«Сегодня две крупные региональные нефтяные компании, венгерская MOL и турецкая TPAO, объединили усилия для совместной разведки и добычи на двух месторождениях здесь, в Венгрии. Они создали совместное предприятие, концессионное соглашение, <...> было подписано. MOL и TPAO будут совместно вести разведку и добычу на нефтяных месторождениях в районах Тамаши и Бужак», — уточнил министр.

Кроме того, глава МИД Венгрии назвал Европейскую народную партию (ЕНП) самой провоенной и проукраинской группой партий на континенте. По его словам, президент ЕНП Манфред Вебер является одним из главных проводников политики Брюсселя по затягиванию конфликта в обмен на ускорение вступления Украины в Евросоюз (ЕС).

Сийярто уточнил, что венгерская сторона отвергает идею быстрого вступления Украины в Североатлантический альянс. По его словам, в случае одобрения данной идеи рынок труда Венгрии заполнит украинская рабочая сила, а «украинская мафия» начнет использовать страну в качестве ворот в ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 12 апреля заявил, что Украина в ходе сговора с Евросоюзом (ЕС) прекратила транзит российского газа по своей территории с целью втянуть в конфликт Венгрию и Словакию. По его словам, поставки газа на восток Венгрии практически прекратились.