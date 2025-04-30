Реклама
Прямой эфир
Армия
Бойцы ВС РФ рассказали о захвате трофейного оружия НАТО при освобождении Горналя
Мир
Песков отметил невозможность РФ не отреагировать на возрождение нацизма на Украине
Общество
В ХМАО задержали трех готовивших покушение на участника СВО украинских агентов
Армия
Операторы Южной группировки войск уничтожили пикап и квадроцикл ВСУ в ДНР
Наука и техника
Россия сможет оказаться первой на Северном полюсе Луны
Экономика
В Роскомнадзоре прокомментировали варианты регулирования компьютерных игр
Общество
Около 30 студентов-медиков в Петербурге привлечены к допросу по делу о взятках
Армия
Системы ПВО за ночь сбили 34 дрона ВСУ над регионами России
Мир
Небензя отметил важность заслуг папы римского Франциска для России и мира
Происшествия
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково
Мир
В МИД РФ заявили об отсутствии настроя Киева на прекращение огня
Мир
Ким Чен Ын посетил коллектив строителей нового эсминца «Чвэ Хён»
Политика
Матвиенко назвала запрет символов победы отказом ФРГ от признания итогов ВОВ
Мир
Мишустин назвал строительство моста между РФ и КНДР знаковым этапом для сотрудничества
Армия
В Днепровской флотилии появились подразделения БПЛА
Мир
Трамп заявил о намерении добиться свободного прохода через Суэцкий канал
Мир
Сыгравшая в «Кошмаре на улице Вязов» Пойнтер умерла на 101-м году жизни
Сюжет:

Сияйрто указал на рекордные показатели поставок газа в Венгрию по «Турецкому потоку»

0
EN
Фото: Global Look Press/Anton Kavashkin
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В течение суток по «Турецкому потоку» в Венгрию поступает свыше 20 млн куб м газа. Об этом 30 апреля сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«По «Турецкому потоку» в Венгрию поступает более 20 млн куб. м газа в день. В этом году через него прошло почти 2,5 млрд куб. м, что превышает рекордный показатель прошлого года», — заявил он на совместной пресс-конференции с министром энергетики Турции Алпарасланом Байрактаром.

Он выразил мнение, что энергетическая безопасность Венгрии не может существовать без Турции. По его словам, если бы «Турецкий поток» не был построен в кооперации государств, Будапешт столкнулся бы с большими проблемами из-за прекращения транзита газа через территорию Украины.

Сийярто подчеркнул, что в 2024 году Венгрия стала первой несоседней страной, куда Турция экспортировала природный газ. Он уточнил, что стороны договорились о крупных турецких инвестициях в венгерский энергетический сектор.

«Сегодня две крупные региональные нефтяные компании, венгерская MOL и турецкая TPAO, объединили усилия для совместной разведки и добычи на двух месторождениях здесь, в Венгрии. Они создали совместное предприятие, концессионное соглашение, <...> было подписано. MOL и TPAO будут совместно вести разведку и добычу на нефтяных месторождениях в районах Тамаши и Бужак», — уточнил министр.

Кроме того, глава МИД Венгрии назвал Европейскую народную партию (ЕНП) самой провоенной и проукраинской группой партий на континенте. По его словам, президент ЕНП Манфред Вебер является одним из главных проводников политики Брюсселя по затягиванию конфликта в обмен на ускорение вступления Украины в Евросоюз (ЕС).

Сийярто уточнил, что венгерская сторона отвергает идею быстрого вступления Украины в Североатлантический альянс. По его словам, в случае одобрения данной идеи рынок труда Венгрии заполнит украинская рабочая сила, а «украинская мафия» начнет использовать страну в качестве ворот в ЕС.

Принимать поставки: Венгрия и Словакия смогут продолжить закупки нефти из РФ
Брюссель готовит план отказа от российских энергоносителей, но вынужден идти на уступки

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 12 апреля заявил, что Украина в ходе сговора с Евросоюзом (ЕС) прекратила транзит российского газа по своей территории с целью втянуть в конфликт Венгрию и Словакию. По его словам, поставки газа на восток Венгрии практически прекратились.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025