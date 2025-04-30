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Синоптик спрогнозировал сильные дожди в Москве 1 мая
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Синоптик спрогнозировал сильные дожди в Москве 1 мая

Тишковец: сильные дожди ожидаются в Москве 1 мая
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Сильные дожди ожидаются в Москве 1 мая, выпадет более 38% от месячной нормы осадков. Об этом 30 апреля сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Первого мая погода будет нелетная. Если в ночь обойдется без осадков с температурой воздуха в Москве от 0 до +3, в Подмосковье — от –1 до +4, то с рассветом небо закроют плотные облака, начнутся обложные дожди высокой интенсивности с наибольшим количеством во второй половине дня и особенно вечером», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, утром на севере Подмосковья возможен дождь с мокрым снегом. Ветер будет юго-восточным со скоростью 4–9 м/с.

Днем температура в Москве не превысит +10 градусов, а в Подмосковье поднимется до +11.

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 29 апреля сообщил, что в майские праздники в Москве температура будет ниже нормы. Кроме того, ближайшие три дня будут ветреными.

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