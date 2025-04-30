ФСБ открыли архивы о самоубийстве Гитлера и последних днях Третьего рейха

Управление ФСБ России по Ивановской области в среду, 30 апреля, рассекретило архивные документы касательно самоубийства Адольфа Гитлера, исследования тел его и Евы Браун и последних дней Третьего рейха. Заявление ведомства есть в распоряжении «Известий».

В частности из документов следует, что оперативниками опергруппы «Смерш» были задержаны несколько человек из ближайшего окружения Гитлера. Среди них: командующий обороной Берлина генерал артиллерии Гельмут Вейдлинг; личный пилот Гитлера и командир правительственной эскадрильи группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Ганс Баур; начальник Имперской службы безопасности группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Ганс Раттенхубер и др.

5 мая 1945 года в саду имперской канцелярии сотрудники «Смерша» нашли в воронке от авиабомбы сильно обгоревшие трупы мужчины и женщины. Трупы находились в 3 м от входа в бомбоубежище и засыпаны слоем земли.

«8 мая 1945 года было готово заключение судебно-медицинского исследования трупа мужчины, предположительно принадлежащего Гитлеру. В том числе эксперты внимательно изучили «челюсти с большим количеством искусственных мостиков, коронок и пломб», — говорится в документах.

После показаний помощницы личного зубного врача Гитлера Кете Гойзерман и зубного техника Фрица Эхтмана было подтверждено, что обнаруженное тело принадлежало Гитлеру.

«Каждому из них по отдельности предъявили для опознания челюсти, изъятые из мужского черепа. Гойзерман и Эхтман без колебаний признали, что челюсти принадлежат рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру», — говорится в заключении.

В результате работы военным контрразведчикам удалось достаточно точно реконструировать события, происходившие в «фюрербункере» в период с 20 по 30 апреля 1945 года и установить обстоятельства самоубийства Гитлера.

Ранее, 7 апреля, Библиотека имени Ельцина рассекретила планы Гитлера по сотрудничеству с США. Рассекреченный архив размещен под заголовком «Докладная записка наркома государственной безопасности СССР В.Н. Меркулова И.В. Сталину о попытках германских представителей установить контакт с представителями Великобритании и США в Ирландии».