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Библиотека имени Ельцина рассекретила планы Гитлера по сотрудничеству с США

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Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov
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Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина опубликовала рассекреченные архивы, согласно которым Адольф Гитлер планировал сотрудничать с представителями США и Великобритании в войне против СССР. С соответствующим документом можно ознакомиться на сайте учреждения.

Рассекреченный архив размещен под заголовком «Докладная записка наркома государственной безопасности СССР В. Н. Меркулова И. В. Сталину о попытках германских представителей установить контакт с представителями Великобритании и США в Ирландии».

«[Министр иностранных дел нацистской Германии Иоахим фон] Риббентроп поручает посланнику в Дублине связаться с наиболее видными английскими и американскими представителями и указать им, что Германия в результате наступления Красной Армии находится накануне поражения, и еще раз подчеркнуть, что единственной надеждой для Великобритании и США предотвратить большевизацию Европы является сотрудничество с национал-социалистской партией Германии», — говорилось в телеграмме, перехваченной американцами.

В документе говорится, что США и Великобритания приняли решение не информировать СССР о сообщении из Германии, поскольку в дальнейшем эти указания были отменены.

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