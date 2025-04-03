Суд признал геноцидом преступления нацистов в Новгородской области в годы ВОВ

Новгородский областной суд признал геноцидом преступления нацистов и их пособников в Новгородской области в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе Национального центра исторической памяти при президенте РФ.

Уточняется, что рассмотренный судом иск — результат совместной работы Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, прокуратуры региона, Национального центра исторической памяти, а также поисковиков, историков, архивистов и краеведов.

На предшествующем заседании руководитель Национального центра исторической памяти, член Общественной палаты РФ Елена Малышева представила экспертное заключение о потерях среди населения области в период нацистской оккупации.

Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов, решение стало завершающим в ряде судебных процессов по признанию нацистского геноцида, прошедших в регионах России, оккупированных во время ВОВ.

«Всё это очень важно для восстановления исторической справедливости, для того, чтобы каждый каратель и военный преступник понес заслуженное наказание. Память о замученных нацистами людях, о бесчисленных жертвах войны — это наша совесть», — сказал он.

Следственный комитет (СК) России 28 марта сообщил, что суд признал геноцидом советского народа преступления немецких захватчиков в отношении гражданского населения Запорожской области во время оккупации региона в годы ВОВ.

Как уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, в ходе изучения архивных материалов, анализа свидетельских показаний, проведения раскопок следователями собран комплекс доказательств, подтверждающих бесчеловечную жестокость немцев к мирным жителям.