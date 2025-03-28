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Суд признал геноцидом преступления нацистов в Запорожской области в годы ВОВ

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Фото: ТАСС/Эммануил Евзерихин
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Суд признал геноцидом советского народа преступления немецких захватчиков в отношении гражданского населения Запорожской области во время оккупации региона в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом 28 марта сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

Так, собранные следователями доказательства вместе с другими материалами признаны судом достаточными для установления факта геноцида советских народов.

«СК России достоверно установлены факты целенаправленного массового уничтожения советских граждан немецко-фашистскими захватчиками в годы ВОВ на территории Запорожской области. В ходе изучения архивных материалов, анализа свидетельских показаний, проведения раскопок следователями собран комплекс доказательств, подтверждающих бесчеловечную жестокость гитлеровцев к мирным жителям», — уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Подчеркивается, что фашисты истязали стариков, загоняли мирных жителей в сараи и сжигали заживо, отбирали у матерей детей. Только на месте бывшего интерната для детей-инвалидов в Приморском районе были найдены останки более 25 погибших в результате преступлений оккупантов местных жителей.

«Такие преступления не имеют срока давности, и Следственный комитет России продолжает работу по их фиксации и доказыванию», — резюмировали в СК.

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Преступления нацистов стали известны миру

Ранее, 25 марта, суд признал геноцидом народов СССР преступления немецких нацистов в Херсонской области в годы ВОВ. В судебных заседаниях установлено, что общее число убитых и замученных, а также погибших от голода и инфекционных болезней составило более 70 тыс. человек.

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